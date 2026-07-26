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Cultura | Notícia

Cine PE é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife

Criado em 1997, o festival surgiu durante um período de retomada do cinema nacional e já recebeu importantes nomes do cinema e da cultura brasileira

Por Laís Nascimento Publicado em 26/07/2026 às 12:48
Cine PE chegou aos 30 anos em 2026
Cine PE chegou aos 30 anos em 2026 - Laís Nascimento/JC

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Com três décadas de história, o Cine PE, um dos principais festivais de cinema de Pernambuco, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife na última semana.

O reconhecimento ocorreu por iniciativa do vereador Samuel Salazar (MDB), autor do Projeto de Lei que foi analisado, votado e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, e depois sancionado pelo prefeito da cidade, Victor Marques.

Ao fazer a proposta do reconhecimento do Cine PE como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, o vereador Samuel Salazar afirmou que o festival está consolidado como um dos principais do país e é também o maior do Norte e Nordeste.

“Ao longo dessas três décadas, o Cine PE não sofreu interrupções, inclusive durante o período da pandemia da covid-19, quando foi realizado por meio de canal de TV por assinatura, mantendo seu compromisso com o público e com o setor audiovisual”, disse o vereador.

A lei municipal de reconhecimento como Patrimônio já está em vigor.

Nos últimos 30 anos, o festival recebeu importantes nomes do cinema e da cultura brasileira. Entre eles, Walter Salles, Fernando Meirelles, Guel Arraes, Fernanda Montenegro, Antonio Pitanga, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Laura Cardoso, Eva Wilma e Tony Ramos. Em 2011, o Rei Pelé definiu o evento como “o Maracanã dos festivais”.

Criado em 1997, o Cine PE surgiu durante um período de retomada do cinema nacional, na segunda metade dos anos 1990. A primeira edição exibiu os filmes "Baile Perfumado" e "O Cangaceiro", e, ao longo dos anos, o festival acompanhou o crescimento da produção audiovisual no país.

Em entrevista ao JC em maio deste ano, Alfredo Bertini destacou que a retomada é resultado da “capacidade do pernambucano realizar audiovisual, do engajamento cultural forte e da riqueza cultural, mas de existirem pessoas comprometidas com o audiovisual, que geraram novos talentos, além das políticas públicas”.

Felipe Souto Maior / Divulgação
Alfredo e Sandra Bertini são os idealizadores do Cine PE - Felipe Souto Maior / Divulgação

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O idealizador faleceu no dia 4 de junho, aos 65 anos, em decorrência de complicações após uma cirurgia de transplante de fígado.

“A gente faz parte dessa engrenagem, de uma história de muita luta e de muita resistência, como qualquer produção cultural”, destacou.

Para Sandra Bertini, também idealizadora do Cine PE, o reconhecimento do cinema pernambucano despertou ainda mais interesse de realizadores e do público em conhecer Pernambuco durante o festival.

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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