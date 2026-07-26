Cine PE é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife
Criado em 1997, o festival surgiu durante um período de retomada do cinema nacional e já recebeu importantes nomes do cinema e da cultura brasileira
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Com três décadas de história, o Cine PE, um dos principais festivais de cinema de Pernambuco, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife na última semana.
O reconhecimento ocorreu por iniciativa do vereador Samuel Salazar (MDB), autor do Projeto de Lei que foi analisado, votado e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, e depois sancionado pelo prefeito da cidade, Victor Marques.
Ao fazer a proposta do reconhecimento do Cine PE como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, o vereador Samuel Salazar afirmou que o festival está consolidado como um dos principais do país e é também o maior do Norte e Nordeste.
“Ao longo dessas três décadas, o Cine PE não sofreu interrupções, inclusive durante o período da pandemia da covid-19, quando foi realizado por meio de canal de TV por assinatura, mantendo seu compromisso com o público e com o setor audiovisual”, disse o vereador.
A lei municipal de reconhecimento como Patrimônio já está em vigor.
Nos últimos 30 anos, o festival recebeu importantes nomes do cinema e da cultura brasileira. Entre eles, Walter Salles, Fernando Meirelles, Guel Arraes, Fernanda Montenegro, Antonio Pitanga, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Laura Cardoso, Eva Wilma e Tony Ramos. Em 2011, o Rei Pelé definiu o evento como “o Maracanã dos festivais”.
Criado em 1997, o Cine PE surgiu durante um período de retomada do cinema nacional, na segunda metade dos anos 1990. A primeira edição exibiu os filmes "Baile Perfumado" e "O Cangaceiro", e, ao longo dos anos, o festival acompanhou o crescimento da produção audiovisual no país.
Em entrevista ao JC em maio deste ano, Alfredo Bertini destacou que a retomada é resultado da “capacidade do pernambucano realizar audiovisual, do engajamento cultural forte e da riqueza cultural, mas de existirem pessoas comprometidas com o audiovisual, que geraram novos talentos, além das políticas públicas”.
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O idealizador faleceu no dia 4 de junho, aos 65 anos, em decorrência de complicações após uma cirurgia de transplante de fígado.
“A gente faz parte dessa engrenagem, de uma história de muita luta e de muita resistência, como qualquer produção cultural”, destacou.
Para Sandra Bertini, também idealizadora do Cine PE, o reconhecimento do cinema pernambucano despertou ainda mais interesse de realizadores e do público em conhecer Pernambuco durante o festival.