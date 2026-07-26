"Chaves: A Exposição" encerra temporada no próximo domingo
Após mais de um mês e meio, a mostra vai estar disponível no Piso L3 do RioMar Recife até o domingo (2), coincidindo com o fim de férias escolares
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A exposição “Chaves: A Exposição” entra em sua reta final no RioMar Recife. A mostra, que leva o público para dentro da vila mais famosa da televisão, encerra a temporada pernambucana no dia 2 de agosto e segue aberta para visitação até a data.
Durante o passeio, os visitantes podem conhecer ambientes inspirados no seriado, como a casa da Bruxa do 71, o sofá do Seu Madruga e outros cenários marcantes da produção mexicana. A experiência também reúne figurinos, roteiros, objetos cênicos e bonecos em tamanho real dos personagens criados por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), o Chespirito.
Entre as atrações estão ainda a possibilidade de entrar no famoso barril do Chaves, jogar uma moeda na fonte do segundo pátio da vila, conferir roteiros de episódios perdidos e ver de perto uma das marretas utilizadas pelo Chapolin.
Considerada a maior exposição já realizada em homenagem ao seriado, a mostra já recebeu mais de 700 mil visitantes em mais de dez cidades. A atração celebra os 40 anos da estreia de Chaves no Brasil, onde o programa conquistou gerações de fãs na televisão aberta e, mais recentemente, nas plataformas de streaming.
A exposição funciona de terça a domingo, das 12h às 21h. Aos sábados, o horário é das 10h às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão disponíveis no aplicativo RioMar Recife, no site expochaves.com.br e na bilheteria física da mostra, localizada no piso L3 do shopping.
SERVIÇO - Chaves: A Exposição
- Local: RioMar Recife: Av. República do Líbano, 251, Pina – Recife
- Classificação etária: livre. Menores de 12 anos acompanhados de responsável
- Informações: @expo.chaves e @riomar_recife
- INGRESSOS:
Terças a sextas: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
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Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Plataforma de compra: expochaves.com.br, app RioMar Recife e bilheteria física no local
*Crianças até 4 anos e 11 meses têm gratuidade
*Pessoas com deficiência e com TEA (mais um acompanhante) pagam meia, assim como os casos previstos em lei
- HORÁRIO DE VISITAÇÃO:
Terças a sextas, das 12h às 21h
Sábados, das 10h às 22h
Domingos e feriados, das 12h às 21h
*Última entrada 1h antes