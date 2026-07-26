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Cultura | Notícia

"Chaves: A Exposição" encerra temporada no próximo domingo

Após mais de um mês e meio, a mostra vai estar disponível no Piso L3 do RioMar Recife até o domingo (2), coincidindo com o fim de férias escolares

Por Julliana Brito Publicado em 26/07/2026 às 11:23
Imagem da exposição do Chaves
Imagem da exposição do Chaves - João Victor Trascastro

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A exposição “Chaves: A Exposição” entra em sua reta final no RioMar Recife. A mostra, que leva o público para dentro da vila mais famosa da televisão, encerra a temporada pernambucana no dia 2 de agosto e segue aberta para visitação até a data.

Durante o passeio, os visitantes podem conhecer ambientes inspirados no seriado, como a casa da Bruxa do 71, o sofá do Seu Madruga e outros cenários marcantes da produção mexicana. A experiência também reúne figurinos, roteiros, objetos cênicos e bonecos em tamanho real dos personagens criados por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), o Chespirito.

Entre as atrações estão ainda a possibilidade de entrar no famoso barril do Chaves, jogar uma moeda na fonte do segundo pátio da vila, conferir roteiros de episódios perdidos e ver de perto uma das marretas utilizadas pelo Chapolin.

João Victor Trascastro
Imagem da exposição do Chaves - João Victor Trascastro

Considerada a maior exposição já realizada em homenagem ao seriado, a mostra já recebeu mais de 700 mil visitantes em mais de dez cidades. A atração celebra os 40 anos da estreia de Chaves no Brasil, onde o programa conquistou gerações de fãs na televisão aberta e, mais recentemente, nas plataformas de streaming.

A exposição funciona de terça a domingo, das 12h às 21h. Aos sábados, o horário é das 10h às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão disponíveis no aplicativo RioMar Recife, no site expochaves.com.br e na bilheteria física da mostra, localizada no piso L3 do shopping.

SERVIÇO - Chaves: A Exposição

  • Local: RioMar Recife: Av. República do Líbano, 251, Pina – Recife
  • Classificação etária: livre. Menores de 12 anos acompanhados de responsável
  • Informações: @expo.chaves e @riomar_recife
  • INGRESSOS:

Terças a sextas: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

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Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Plataforma de compra: expochaves.com.br, app RioMar Recife e bilheteria física no local

*Crianças até 4 anos e 11 meses têm gratuidade

*Pessoas com deficiência e com TEA (mais um acompanhante) pagam meia, assim como os casos previstos em lei

  • HORÁRIO DE VISITAÇÃO:

Terças a sextas, das 12h às 21h

Sábados, das 10h às 22h

Domingos e feriados, das 12h às 21h

*Última entrada 1h antes

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Assistente da coluna social de João Alberto

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