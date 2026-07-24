Show de Lia de Itamaracá abrirá a 5ª Expo Preta RioMar. Ingressos já estão à venda

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Apresentação de Lia marca o início da programação da principal vitrine de afroempreendedorismo do estado, que acontece de 13 a 16 de agosto no RioMar

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Os ingressos para o show de abertura da 5ª Expo Preta RioMar estão à venda desde a quinta-feira (23). No dia 13 de agosto, a partir das 19h, o palco do Teatro RioMar Recife receberá Lia de Itamaracá, maior referência da ciranda brasileira e Patrimônio Vivo de Pernambuco, em uma apresentação que exalta a força da cultura negra e dá início à programação da principal vitrine de afroempreendedorismo do Estado.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no App RioMar Recife ou na bilheteria do Teatro RioMar, localizado no Piso L4 do RioMar Recife. A abertura do teatro acontece às 18h, com início do espetáculo às 19h.

Realizada pelo RioMar Recife, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, a Expo Preta RioMar acontece entre os dias 13 e 16 de agosto de 2026 e chega à sua quinta edição consolidada como uma das principais iniciativas de incentivo ao afroempreendedorismo local.

Desde sua criação, em 2022, o projeto já contribuiu para incentivar e dar visibilidade a mais de uma centena de pequenos empreendimentos, ampliando oportunidades de negócios, potencializando marcas e promovendo conexões entre empreendedores e consumidores. A iniciativa também recebeu reconhecimento nacional ao conquistar o Troféu Ouro do Prêmio Abrasce, na categoria Sustentabilidade.

A Expo Preta RioMar reúne negócios autorais, moda, gastronomia, beleza, arte, artesanato e economia criativa em uma programação que valoriza a produção cultural e o protagonismo de pessoas negras. Ao longo de cinco anos, o evento tornou-se um espaço de encontro entre cultura, identidade, inovação e geração de renda, refletindo o compromisso do Instituto JCPM e do RioMar Recife com a formação cidadã e a inclusão produtiva.

Para abrir a quinta edição, a escolha não poderia ser mais simbólica. Lia de Itamaracá atravessa gerações levando a ciranda para os principais palcos do Brasil e do mundo. Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a artista transformou um ritmo tradicional em linguagem universal, sem jamais se afastar de suas raízes.

Com mais de cinco décadas de carreira, Lia fez da cultura popular um instrumento de resistência e afirmação da identidade negra. Sua trajetória ganhou projeção internacional em turnês pela Europa, reconhecimento da crítica estrangeira e apresentações ao lado de artistas de diferentes gêneros, tornando-a uma das maiores representantes da música brasileira contemporânea. Sua voz potente, sua presença cênica e clássicos como “Essa Ciranda Quem Me Deu Foi Lia”, “Eu Sou Lia” e “Minha Ciranda” transformam suas apresentações em uma grande roda de reverência da cultura pernambucana.

Serviço: