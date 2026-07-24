Justiça suspende show de Wesley Safadão em Sertânia por contrato de R$ 1,3 milhão
Juiz apontou que contratação ocorreu em contexto de "desequilíbrio financeiro do município" e dificuldades para manter serviços públicos essenciais
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A Justiça de Pernambuco suspendeu o show do cantor Wesley Safadão, que estava previsto para este domingo (26), durante a 52ª Exposição Especializada em Caprinos e Ovinos de Sertânia (Expocose), no Sertão do Estado.
A decisão foi motivada pelo valor da contratação, de R$ 1,3 milhão, considerado incompatível com a situação financeira do município.
A liminar foi concedida após ação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Na decisão, o juiz afirma que a contratação ocorreu em um contexto de "comprovado desequilíbrio financeiro do município", destacando que a administração enfrenta restrições fiscais e dificuldades para manter serviços públicos essenciais.
Segundo o MPPE, Sertânia apresenta deficiências em áreas como acolhimento institucional de crianças e adolescentes, saúde mental e equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência dos servidores.
Para o órgão, a realização do show, diante desse cenário, contraria os princípios constitucionais que regem a administração pública.
O Ministério Público sustenta ainda que, diante da crise fiscal, a prioridade da gestão municipal deve ser a destinação de recursos para políticas públicas essenciais, e não para despesas consideradas não prioritárias.
Além de suspender a apresentação, a Justiça proibiu o município de efetuar qualquer pagamento relacionado ao contrato firmado com o artista, incluindo a parcela de R$ 450 mil que estava prevista para ser paga na última quinta-feira (23).
A decisão também impede a contratação de outra atração de porte e valor semelhantes com recursos destinados à Expocose 2026.
Em caso de descumprimento da ordem judicial, foi fixada multa diária de R$ 50 mil à prefeita de Sertânia, Pollyanna Barbosa de Abreu.
O JC entrou em contato com a Prefeitura de Sertânia e aguarda posicionamento. O espaço está aberto.