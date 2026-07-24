Justiça suspende liminar e autoriza show de Wesley Safadão na EXPOCOSE 2026, em Sertânia
Decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco suspendeu liminar que havia determinado o cancelamento da apresentação marcada para este domingo (26)
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O show de Wesley Safadão na 52ª EXPOCOSE, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, está mantido para o próximo domingo (26). A realização da apresentação foi autorizada nesta sexta-feira (24) pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), após recurso apresentado pelo município.
A decisão foi proferida pelo desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, que suspendeu os efeitos da liminar anterior que havia determinado o cancelamento do show, proibido pagamentos relacionados à apresentação e ordenado a divulgação da suspensão do evento.
Ao analisar o recurso, o desembargador considerou que não há, neste momento, provas atuais e suficientes de que o município não tenha capacidade financeira para cumprir o contrato. Segundo a decisão, os dados utilizados anteriormente se referiam ao encerramento do exercício de 2025 e, isoladamente, não seriam suficientes para comprovar a situação financeira de Sertânia em julho de 2026.
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Tribunal considerou possíveis prejuízos com cancelamento
Na decisão, o TJPE também levou em consideração os possíveis prejuízos que o cancelamento do show poderia causar a comerciantes, trabalhadores, prestadores de serviços, empresários e outras pessoas que organizaram suas atividades em função da EXPOCOSE.
Além de autorizar a realização da apresentação, a decisão afastou a multa diária pessoal de R$ 50 mil que havia sido imposta à prefeita. O município deverá apresentar documentos administrativos, financeiros e contábeis dentro do prazo determinado pelo Tribunal.
Apesar da autorização, o processo ainda não foi encerrado definitivamente e continua seguindo os trâmites legais. A decisão garante, neste momento, a manutenção do show de Wesley Safadão na programação da 52ª EXPOCOSE.
Entenda o caso
O show de Wesley Safadão foi inicialmente suspenso pela Justiça após o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) questionar a contratação de R$ 1,3 milhão em meio à situação financeira de Sertânia. O município recorreu e, nesta sexta-feira (24), o TJPE derrubou a liminar e autorizou a realização da apresentação.