Justiça suspende liminar e autoriza show de Wesley Safadão na EXPOCOSE 2026, em Sertânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco suspendeu liminar que havia determinado o cancelamento da apresentação marcada para este domingo (26)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O show de Wesley Safadão na 52ª EXPOCOSE, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, está mantido para o próximo domingo (26). A realização da apresentação foi autorizada nesta sexta-feira (24) pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), após recurso apresentado pelo município.

A decisão foi proferida pelo desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, que suspendeu os efeitos da liminar anterior que havia determinado o cancelamento do show, proibido pagamentos relacionados à apresentação e ordenado a divulgação da suspensão do evento.

Ao analisar o recurso, o desembargador considerou que não há, neste momento, provas atuais e suficientes de que o município não tenha capacidade financeira para cumprir o contrato. Segundo a decisão, os dados utilizados anteriormente se referiam ao encerramento do exercício de 2025 e, isoladamente, não seriam suficientes para comprovar a situação financeira de Sertânia em julho de 2026.

Tribunal considerou possíveis prejuízos com cancelamento

Na decisão, o TJPE também levou em consideração os possíveis prejuízos que o cancelamento do show poderia causar a comerciantes, trabalhadores, prestadores de serviços, empresários e outras pessoas que organizaram suas atividades em função da EXPOCOSE.

Além de autorizar a realização da apresentação, a decisão afastou a multa diária pessoal de R$ 50 mil que havia sido imposta à prefeita. O município deverá apresentar documentos administrativos, financeiros e contábeis dentro do prazo determinado pelo Tribunal.

Apesar da autorização, o processo ainda não foi encerrado definitivamente e continua seguindo os trâmites legais. A decisão garante, neste momento, a manutenção do show de Wesley Safadão na programação da 52ª EXPOCOSE.

Entenda o caso

O show de Wesley Safadão foi inicialmente suspenso pela Justiça após o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) questionar a contratação de R$ 1,3 milhão em meio à situação financeira de Sertânia. O município recorreu e, nesta sexta-feira (24), o TJPE derrubou a liminar e autorizou a realização da apresentação.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

