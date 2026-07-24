Festa das Pretas leva shows e manifestações culturais à Bomba do Hemetério
Com entrada gratuita, evento reunirá atrações como Helena Cristina, Karol Nicoly, Banda Oju Obá, DJ Afrobitch e o Slam das Minas
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A Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, será palco da Festa das Pretas, evento que celebra a trajetória das mulheres negras e marca o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho.
A programação é promovida pelo Afrofest – Festival de Cultura Negra de Pernambuco e pela Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, e será realizada na Escola de Samba Gigantes do Samba, neste sábado (25), a partir das 20h.
Com entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla, o evento reunirá atrações como Helena Cristina, Karol Nicoly, Banda Oju Obá, DJ Afrobitch e o Slam das Minas.
A programação reúne ritmos como samba, coco, samba-reggae e música popular brasileira, propondo um espaço de celebração, convivência e valorização da cultura negra. A iniciativa também reforça o conceito de Bem Viver como uma pauta política do movimento de mulheres negras.
“O objetivo é celebrar a vida, a existência das mulheres negras saindo desse lugar de mulher-mãe, de mulher-cuidadora, mulher-preta-mãe, mulher-preta-cuidadora, de mulher-preta da militância, de mulher-preta do feminismo negro. A gente quer é dançar, ser feliz, curtir, colocar o corpo preto no lugar da alegria”, destaca Jadion Helena, produtora cultural e idealizadora do evento.
A Festa das Pretas integra a programação do Julho das Pretas, agenda nacional de atividades políticas, formativas e culturais voltadas ao fortalecimento da luta das mulheres negras. No Recife, a programação tem início nesta sexta-feira (24) com a Marcha das Mulheres Negras.
Criado em 2013 pelo Odara – Instituto da Mulher Negra, o Julho das Pretas reúne atualmente organizações de diversas regiões do país em uma agenda coletiva de mobilização e celebração da resistência e das conquistas das mulheres negras.
Serviço
Festa das Pretas
Local: Escola de Samba Gigantes do Samba – Rua das Crianças, 63 - Bomba do Hemetério
Data: sábado, 25 de julho
Horário: 20h
Ingresso: https://share.google/z7V49Hm2DMf36SFyK