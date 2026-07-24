Cinema da UFPE promove programação gratuita com exibições de clássicos e debates com diretores
Serão exibidos "Madame Satã", "A Paixão Segundo GH" e "Manas", com a participação de convidados como Marianna Brennand, Laís Bodanzky e Marcelo Gomes
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O Cinema da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizado na Zona Oeste do Recife, vai promover, entre os dias 28 e 31 de julho, a mostra gratuita “Um olhar em torno do processo de criações cinematográficas”.
A programação tem o objetivo de apresentar os bastidores da produção de filmes por meio de debates com realizadores e vai reunir exibições de longas e curtas-metragens seguidas de conversas sobre diferentes etapas da criação audiovisual, desde a escrita do roteiro, passando pela produção e pela filmagem, até sua recepção pelo público e pela crítica.
A iniciativa é uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade de Sorbonne, o grupo de pesquisa CRIMIC (Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains, o Centro de Pesquisas Interdisciplinares sobre os Mundos Ibéricos Contemporâneos) e a Pró-Reitoria de Cultura (Procult/UFPE).
Entre os convidados, estão nomes como os diretores Marianna Brennand, Laís Bodanzky, Marcelo Gomes, João Paulo Miranda Maria, Juliana Lima, André Antônio e a montadora Isabela Monteiro de Castro.
A curadoria dos filmes foi realizada pelos professores Alberto da Silva (Universidade de Sorbonne) e Ângela Prysthon (UFPE), que conduzem os encontros a partir de diálogos com os convidados. Serão exibidos títulos como "Madame Satã" (2001), "A Paixão Segundo GH" (2023) e "Manas" (2025).
“Vamos oferecer ao público uma oportunidade de compreender como uma obra é construída ao longo do tempo. Ao privilegiar o diálogo entre cineastas, pesquisadores e público, a mostra convida à reflexão sobre os caminhos da criação cinematográfica e oferece um espaço de troca em torno dos desafios, das experiências e das escolhas que moldam cada obra”, explica Alberto.
Veja a programação completa:
28 de julho (terça-feira)
16h - Sessão curtas: "Psiu!" (2014), "Mayra está bem" (2017), "Elos" (2019), dirigidos por Juliana Lima, que participa de um encontro com o público
18h - "A Paixão Segundo GH" (2023). Ao final da sessão, haverá sorteio de brindes fornecidos pelo diretor do filme Luiz Fernando Carvalho
29 de julho (quarta-feira)
14h - "Casa de Antiguidades" (2020) e conversa com o diretor João Paulo Miranda Maria (videoconferência)
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18h - "Manas" (2025), seguido de debate com a presença da diretora Marianna Brennand
30 de julho (quinta-feira)
14h - "Joaquim" (2017). Logo após o filme, bate-papo com o diretor Marcelo Gomes (videoconferência)
18h - Sessão curtas do coletivo “Surto & Deslumbramento”, seguido de roda de conversa com a presença dos diretores. Filmes: "Virgindade" (Chico Lacerda, 2015, 16 min); "Cadê meu Dorflex #2 – O sonho de ouro" (André Antônio, 2015, 8 min); "Como era gostoso meu cafuçu" (Rodrigo Almeida, 2015, 14 min); e "Primavera" (Fábio Ramalho, 2017, 24 min)
31 de julho (sexta-feira)
14h - "Madame Satã" (2001), seguido de bate-papo com a montadora Isabela Monteiro de Castro (videoconferência)
18h - "A Viagem de Pedro" (2022). Na sequência, conversa com a diretora Laís Bodanzky (videoconferência)