fechar
Cultura | Notícia

Cinema da UFPE promove programação gratuita com exibições de clássicos e debates com diretores

Serão exibidos "Madame Satã", "A Paixão Segundo GH" e "Manas", com a participação de convidados como Marianna Brennand, Laís Bodanzky e Marcelo Gomes

Por JC Publicado em 24/07/2026 às 9:43
Cinema da UFPE vai promover, entre 28 e 31 de julho, a mostra gratuita &quot;Um olhar em torno do processo de cria&ccedil;&otilde;es cinematogr&aacute;ficas&quot;
Cinema da UFPE vai promover, entre 28 e 31 de julho, a mostra gratuita "Um olhar em torno do processo de criações cinematográficas" - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Cinema da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizado na Zona Oeste do Recife, vai promover, entre os dias 28 e 31 de julho, a mostra gratuita “Um olhar em torno do processo de criações cinematográficas”.

A programação tem o objetivo de apresentar os bastidores da produção de filmes por meio de debates com realizadores e vai reunir exibições de longas e curtas-metragens seguidas de conversas sobre diferentes etapas da criação audiovisual, desde a escrita do roteiro, passando pela produção e pela filmagem, até sua recepção pelo público e pela crítica.

A iniciativa é uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade de Sorbonne, o grupo de pesquisa CRIMIC (Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains, o Centro de Pesquisas Interdisciplinares sobre os Mundos Ibéricos Contemporâneos) e a Pró-Reitoria de Cultura (Procult/UFPE).

Entre os convidados, estão nomes como os diretores Marianna Brennand, Laís Bodanzky, Marcelo Gomes, João Paulo Miranda Maria, Juliana Lima, André Antônio e a montadora Isabela Monteiro de Castro.

A curadoria dos filmes foi realizada pelos professores Alberto da Silva (Universidade de Sorbonne) e Ângela Prysthon (UFPE), que conduzem os encontros a partir de diálogos com os convidados. Serão exibidos títulos como "Madame Satã" (2001), "A Paixão Segundo GH" (2023) e "Manas" (2025).

“Vamos oferecer ao público uma oportunidade de compreender como uma obra é construída ao longo do tempo. Ao privilegiar o diálogo entre cineastas, pesquisadores e público, a mostra convida à reflexão sobre os caminhos da criação cinematográfica e oferece um espaço de troca em torno dos desafios, das experiências e das escolhas que moldam cada obra”, explica Alberto.

Veja a programação completa:

28 de julho (terça-feira)

16h - Sessão curtas: "Psiu!" (2014), "Mayra está bem" (2017), "Elos" (2019), dirigidos por Juliana Lima, que participa de um encontro com o público

18h - "A Paixão Segundo GH" (2023). Ao final da sessão, haverá sorteio de brindes fornecidos pelo diretor do filme Luiz Fernando Carvalho

29 de julho (quarta-feira)

14h - "Casa de Antiguidades" (2020) e conversa com o diretor João Paulo Miranda Maria (videoconferência)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

18h - "Manas" (2025), seguido de debate com a presença da diretora Marianna Brennand

30 de julho (quinta-feira)

14h - "Joaquim" (2017). Logo após o filme, bate-papo com o diretor Marcelo Gomes (videoconferência)

18h - Sessão curtas do coletivo “Surto & Deslumbramento”, seguido de roda de conversa com a presença dos diretores. Filmes: "Virgindade" (Chico Lacerda, 2015, 16 min); "Cadê meu Dorflex #2 – O sonho de ouro" (André Antônio, 2015, 8 min); "Como era gostoso meu cafuçu" (Rodrigo Almeida, 2015, 14 min); e "Primavera" (Fábio Ramalho, 2017, 24 min)

31 de julho (sexta-feira)

14h - "Madame Satã" (2001), seguido de bate-papo com a montadora Isabela Monteiro de Castro (videoconferência)

18h - "A Viagem de Pedro" (2022). Na sequência, conversa com a diretora Laís Bodanzky (videoconferência)

Leia também

Orquestra Criança Cidadã e o ritmo que atravessou o Coque
CIDADANIA

Orquestra Criança Cidadã e o ritmo que atravessou o Coque
Festa das Pretas leva shows e manifestações culturais à Bomba do Hemetério
PROGRAMAÇÃO

Festa das Pretas leva shows e manifestações culturais à Bomba do Hemetério

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Siga JC