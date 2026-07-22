Música inédita gravada por Marília Mendonça é lançada nesta quarta-feira (22), dia em que completaria 31 anos

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'Tudo Vai Ficar Bem' integra a trilha sonora da série documental sobre sua trajetória, com estreia prevista para outubro de 2026

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Os fãs de Marília Mendonça receberam uma homenagem especial nesta quarta-feira (22), data em que a cantora completaria 31 anos. A equipe da artista lançou oficialmente Tudo Vai Ficar Bem, música inédita gravada por ela antes de sua morte, preservando a interpretação original da sertaneja.

O lançamento movimentou as redes sociais, onde admiradores celebraram a novidade e relembraram o legado deixado por Marília, que morreu aos 26 anos, em novembro de 2021, após um acidente aéreo em Minas Gerais.

Música foi registrada em gravação guia

A faixa nasceu de uma gravação guia feita pela própria cantora, formato que Marília Mendonça utilizava para registrar novas composições apenas com voz e violão antes da produção da versão definitiva.

Conhecida entre alguns fãs pelo nome Pequena, a composição circulava de maneira não oficial desde 2022 e agora foi lançada oficialmente nas plataformas digitais. Um dos versos da canção traz uma mensagem de esperança:

"Tudo vai ficar bem e as flores vão nascer de novo depois de amanhã, porque o inverno está passando, a chuva já tá estiando e o sol voltou"

A música foi composta em parceria com Tales Lessa, Júnior Gomes, Vini Show e Benício Neto, enquanto a produção musical ficou a cargo de Júnior Campi.

Faixa estará em série documental

Além das plataformas de streaming, Tudo Vai Ficar Bem integra a trilha sonora de Marília Mendonça - Sentimento Louco, série documental produzida pelo Prime Video com estreia prevista para outubro.

Dirigida por Susanna Lira, a produção terá quatro episódios e revisitará momentos marcantes da carreira da cantora, desde os primeiros passos como compositora até sua consolidação como um dos maiores nomes da música sertaneja.

A série também abordará a influência de Marília Mendonça na renovação do gênero e sua contribuição para ampliar o protagonismo feminino no sertanejo.

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