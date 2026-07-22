Marco Nanini e Guilherme Weber apresentam espetáculo com sessões até domingo (26) no Recife
A peça "Fim de Partida" estreia nesta quinta-feira (23) e fica em cartaz até o domingo (26), no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem
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Marco Nanini e Guilherme Weber desembarcam no Recife com o espetáculo “Fim de Partida”, dirigido por Rodrigo Portela. As sessões acontecem no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, de quinta-feira (23) até sábado (25), às 20h, e no domingo (26), às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do teatro.
Nanini e Weber já estiveram juntos em montagens de sucesso de espetáculos como “Os Solitários” (2002) e “A Morte do Caixeiro Viajante” (2004). Agora a dupla volta ao palco apresentando a nova montagem do clássico irlandês “Fim de Partida”.
O evento também marca o retorno do pernambucano Marco Nanini à sua terra natal. Segundo o ator, sempre que ele tem a oportunidade de voltar para Recife, a sensação é a mesma.
“Admiro muito esta cidade e tenho muito orgulho de ter nascido no Recife. Tenho lembranças muito saborosas da minha primeira infância e sempre que posso volto para cá”, celebra.
Sobre o espetáculo
A obra, escrita por Samuel Beckett em 1950, conta a história de Hamm (Marco Nanini) e Clov (Guilherme Weber), que diante de um cenário pós-apocalíptico se veem presos em um espaço minúsculo, onde enfrentam uma realidade sem sentido, marcada por repetições, jogos de poder e uma espera que nunca se resolve.
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A escolha da obra partiu de uma sugestão de Guilherme Weber, que logo foi acatada pelo seu parceiro de cena. Para Weber, os atores chegaram na idade certa para interpretar seus personagens.
“Nanini está na idade perfeita para fazer o Hamm, porque ele depende não só de um repertório muito sofisticado do ator, mas de uma vivência humana, maturidade, experiência e o sarcasmo que só o Nanini é capaz de introjetar num personagem”, ressalta.
A dupla descreve a relação dos personagens como conflituosa porém amorosa, onde eles encenam jogos de poder com o objetivo de criar algum sentido para o cotidiano cruel em que vivem.
“É como se através da crueldade, eles se sentissem vivos, já que talvez eles sejam completamente incapazes de encenar o amor”, explica Weber.
A escolha do cenário, feita pela cenógrafa Daniela Thomas, foi feita para causar a sensação de incômodo. A artista colocou uma espécie de palco dentro do palco, em uma pequena caixa cênica retangular.
“Um desafio muito grande é sustentar o corpo que o cenário me obriga a ter, porque a Daniela criou um cenário baixinho que concretiza essa opressão que o espetáculo pede. Então, é um personagem que fica uma hora e meia de espetáculo curvado”, conta Weber.
Além da cenógrafa, a equipe criativa do espetáculo reúne o iluminador Beto Bruel e o figurinista Antonio Guedes. Segundo Marco Nanini, a parceria e colaboração entre a equipe é o que dá sentido ao espetáculo.
“Para mim é um momento muito pleno, porque encontrei minha turma ideal. Eu dependo deles para fazer a peça e eles também dependem de mim, é um pacto que artistas fazem uns com os outros e isso reflete no espetáculo.”