Festival Recifense de Literatura homenageia Raimundo Carrero, Tiago West e Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco
Evento será realizado entre os dias 31 de julho e 8 de agosto, com o tema "Narrativas para habitar o mundo: vozes que se encontram"
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A 23ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz vai celebrar, entre os dias 31 de julho e 8 de agosto, a diversidade de estilos na escrita, os poetas e autores da capital pernambucana.
Com o tema “Narrativas para habitar o mundo: vozes que se encontram”, a programação, realizada pela Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, vai homenagear os autores Raimundo Carrero e Tiago West, in memoriam, e a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco.
O escritor e jornalista Raimundo Carrero faleceu no último mês de junho, deixando para Pernambuco e para o País um legado de um território íntimo de sua matéria-prima na cultura popular, em diálogo com as paisagens e personagens do Sertão.
“Para nossa família, receber essa homenagem é motivo de imenso orgulho e gratidão. Ver a obra e a trajetória de meu pai celebradas num festival como este mostra a grandeza da sua literatura”, afirmou Diego Carrero, filho do autor.
Já Tiago West, que faleceu em fevereiro deste ano, foi um poeta e artista visual que se dedicou a traduzir o Recife a partir de suas mazelas e singularidades.
“A gente recebe essa homenagem com muita gratidão e a certeza confirmada de que a memória de Tiago e a do Recife se misturam”, destacou Rafael West, irmão do artista.
Para Fabidona, representante da Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco, a homenagem ao grupo “assegura visibilidade para as mulheres da periferia, que estão ocupando e reivindicando esse espaço da produção literária: ele também é nosso”.
Articulado desde 2010, o movimento social atua no combate ao machismo e à violência contra a mulher e participa das novas cenas e manifestações literárias, particularmente nas chamadas batalhas de slam.