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Cultura | Notícia

Justiça dos EUA paralisa temporariamente fusão entre Paramount e WarnerBros.

Doze Estados entraram com ação para bloquear a aquisição da Warner pela Paramount, alegando que a combinação "eliminaria a concorrência" em Hollywood

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/07/2026 às 9:58
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Fusão entre Paramount e Warner Bros. Discovery (WBD) seria de US$ 81 bilhões - Observatório do cinema

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A Justiça dos Estados Unidos determinou no último domingo (19) que a Paramount e a Warner Bros. Discovery (WBD) suspendam sua fusão de US$ 81 bilhões por pelo menos duas semanas, dando mais tempo para que os Estados que contestam a operação possam levar o caso adiante na Justiça.

Doze Estados, liderados pela Califórnia, entraram com uma ação na última semana para bloquear a aquisição da Warner pela Paramount, alegando que a combinação "eliminaria a concorrência" em Hollywood e resultaria em menos opções para os consumidores, especialmente frequentadores de cinemas e assinantes de TV a cabo nos Estados Unidos.

Os procuradores-gerais dos Estados pediram que Warner e Paramount não concluíssem a transação até que a Justiça tivesse tempo para "avaliar plenamente" suas alegações.

Diante da recusa das empresas, solicitaram uma ordem de restrição temporária, concedida ontem pela juíza distrital Araceli Martínez-Olguín. A decisão abre caminho para uma possível liminar preliminar, também solicitada pelos Estados, que pode impedir efetivamente a concretização do negócio.

Efeitos no mercado

Segundo os Estados envolvidos, a união entre as duas empresas reuniria dois dos cinco maiores estúdios de Hollywood, aumentando a concentração do mercado. A coalizão afirma que a fusão poderia resultar em preços mais altos para os consumidores.

Os procuradores-gerais alegam que o acordo viola a Lei Clayton, legislação antitruste dos Estados Unidos criada para combater práticas que possam limitar a concorrência e favorecer monopólios.

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