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Cultura | Notícia

Festival Pernambuco Meu País chega a Salgueiro nesta quarta-feira (22)

A partir desta quarta-feira (22), Salgueiro recebe a programação do Festival Pernambuco Meu País com shows de Joao Gomes, Nena Queiroga e muito mais

Por Anaís Coelho Publicado em 20/07/2026 às 18:35
Terceira edição do Festival Pernambuco Meu País teve início na cidade de Pesqueira
Terceira edição do Festival Pernambuco Meu País teve início na cidade de Pesqueira - Ed Machado/Governo de Pernambuco

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A 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País embarca em Salgueiro nesta quarta-feira (22) e segue até o domingo (26) com uma programação cultural gratuita ocupando vários espaços públicos da cidade.

As atividades mobilizam artistas, grupos culturais e mestres da cultura popular em momentos que abordam temas de literatura, artes cênicas, música, culturas populares, circo, fotografia, moda, artesanato, formação cultural, economia criativa e muito mais.

Durante os dias de programação, a expectativa é de que o festival injete cerca de R$ 7 milhões na economia do município, impulsionando o comércio, os serviços temporários e ampliando o turismo. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Salgueiro, Henrique Sampaio, a taxa de ocupação hoteleira deve chegar a 95%.

“A estimativa é de que cerca de 200 postos de trabalho sejam gerados direta e indiretamente, em atividades ligadas à cultura, produção, alimentação e comércio ambulante. O festival fortalece a economia local e consolida Salgueiro como um importante destino de eventos culturais no Sertão”, destaca o gestor.

O evento, realizado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), deu início à sua itinerância no dia 15 de julho com abertura na cidade de Pesqueira.

 

Programação de Salgueiro

Nos primeiros dias de festival, o programa Forma PE irá reunir quatro atividades gratuitas no Centro Vocacional Tecnológico (CVT): a Oficina de Produção e Gestão Cultural, com encontros na quarta (22) e quinta-feira (23); e a Vivência Interativa Rítmica, na quinta-feira (23).

Além disso, no sábado, também acontece o Workshop de Passarela e a Oficina de Upcycling Radical. As inscrições podem ser realizadas por meio do link disponível na bio do perfil oficial do festival no Instagram: @festivalpernambucomeupais.

Ainda na quinta-feira (23), a Trupe Pernambuco Meu País realiza um cortejo com artistas e brincantes que antecipam a abertura dos polos temáticos. A concentração acontece às 16h, na Roda do Prefeito, na Avenida Antônio Angelim, e segue até a área em frente ao Museu do Couro.

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A partir da sexta-feira (24), Salgueiro passa a receber atividades de várias linguagens artísticas que ocupam diferentes espaços da cidade, além da estreia do Palco Pernambuco Meu País, montado no Parque de Exposições, às margens da BR-232, com shows de João Gomes, Nena Queiroga, Claúdia Leitte e muito mais.

 

Juana Carvalho/Secult-PE
Festival Pernambco Meu Pais - Juana Carvalho/Secult-PE

Confira a programação completa:

FORMA PE

Local: Centro Vocacional Tecnológico (CVT), Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, nº 120

  • Oficina de Produção e Gestão Cultural: Quarta-feira (22) e quinta-feira (23), das 14h às 18h
  • Vivência Interativa Rítmica: Quinta-feira (23), das 9h às 10h30
  • Workshop de Passarela: Sábado (25), das 9h às 12h
  • Oficina de Upcycling Radical: Sábado (25), das 9h às 13h

TRUPE PERNAMBUCO MEU PAÍS

Local: Roda do Prefeito, Avenida Antônio Angelim, 68 - Nossa Senhora da Graça

  • Quinta-feira (23): Concentração às 16h e saída às 17h

PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS

Local: Parque de Exposições, às margens da BR-232, na saída para Parnamirim

24/07 (sexta-feira)

  • 19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
  • 20h30 | Garota Safada
  • 22h | Targino Gondim
  • 23h30 | Assisão
  • 01h10 | João Gomes
  • DJ Luan Sobral nos intervalos

25/07 (sábado)

  • 19h30 | Maracatu Batuque do Sertão
  • 20h40 | Patusco
  • 22h10 | Nena Queiroga convida Laís Senna
  • 23h40 | Babado Novo
  • 01h20 | Claudia Leitte
  • DJ Kananda PX nos intervalos

26/07 (domingo)

 

  • 18h30 | Samba de Véio da Ilha de Massangano
  • 19h40 | André Rio
  • 21h10 | Sambarrasta
  • 22h40 | Dilsinho
  • 00h20 | Vanessa da Mata
  • DJ Solar Gomez nos intervalos

PAÍS DAS BRINCADEIRAS

Local: Centro Vocacional Tecnológico (CVT), Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, nº 120

 

24/07 (sexta-feira)

 

  • 14h | Junina e Sanfonar - Grupo Cultural Sanfonar
  • 15h | Show da Percha - Circo do Asfalto
  • 16h30 | A Risita - Coletivo FusCirco
  • 17h30 | Canções, Cancionetas e Caçarolas - Cia 2 em Cena

 

25/07 (sábado)

 

  • 14h | Cia Brincantes de Circo - Corpo Brincante: Vivências de Técnicas
  • 14h | Grupo de Xaxado - Gilvan Santos
  • 15h | Exótico - Palhaço Piripaque
  • 16h30 | Circo Trupiada - Trupe Circuluz
  • 17h30 | Riso Interior - Teatro de Retalhos

 

26/07 (domingo)

 

  • 14h | Passos, Compassos - Cia de Dança
  • 15h | Rá-Tim-Bum! - Palhaça Girassol
  • 16h30 | O Número Mais Difícil do Circo - Cia Amundiçados
  • 17h30 | Caminhos - Palhaço Sequinhos

 

PAÍS DA LITERATURA

Local: Igreja Matriz de Santo Antônio, Praça Professor Urbano de Sá - Santo Antônio (Coreto da Praça)

 

24/07 (sexta-feira)

 

  • 15h | Performance poética do livro “A Lucidez das Mulheres Loucas” - Juliana Aguiar
  • 16h | Odília Nunes - intervenção teatral “Cordelina”

 

25/07 (sábado)

 

  • 15h | Recital “Um Causo à Parte” - Junior Baladeira (contação de histórias)

 

26/07 (domingo)

 

  • 15h | “Versos da Terra: Literatura Viva da Terra do Gesso” - Tony Aldair
  • 16h | Tropa do Balacobaco - espetáculo “Re Te Tei”

PAÍS DAS CULTURAS POPULARES

Local: Museu Memorial do Couro, Rua Ana Nunes de Carvalho Barros

24/07 (sexta-feira)

  • 15h | Walmir Chagas - O Véio Mangaba
  • 16h | Samba de Coco Cachoeira da Onça
  • 17h | Coco Pisada D’Preto

 

25/07 (sábado)

 

  • 15h | Samba de Coco Raízes de Arcoverde
  • 16h | Cavalo Marinho Sertão a Fora
  • 17h | Adiel Luna e Coco Camará

 

26/07 (domingo)

 

  • 15h | Reisado de Inhanhum
  • 16h | Grupo Cultural Samba de Jurema
  • 17h | Grupo Matrizes Africanas Obá Aiyê

 

PAÍS DAS CONEXÕES CRIATIVAS

Local: Centro Vocacional Tecnológico (CVT), Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, nº 120

 

  • 25/07 (sábado), às 16h: Irineu José Barboza - desfile “Irineu do Mestre”
  • 26/07 (domingo), às 16h: Bisoro - desfile “Armura”

 

PAÍS DAS CONEXÕES URBANAS

Local: Praça Professor Urbano de Sá, Santo Antônio (ao lado do Coreto)

 

  • 24/07 (sexta-feira), às 15h: Danielle dos Anjos - performance artística “Quitanda de Mina”
  • 25/07 (sábado), às 17h: Chico Ludermir - intervenção urbana “O Corpo da Cidade"
  • 26/07 (domingo), às 15h: Paolu Bratil - intervenção urbana “Me Desenhe! – Desenho de Observação em Praça Pública”

PAÍS DAS CONEXÕES VISUAIS

Local: Casa da Cultura, Rua Major Raimundo de Sá, 95

 

24/07 (sexta-feira) a 26/07 (domingo), das 12h às 19h:

 

  • 12h | Adriana Araújo de Farias - exposição “Cariri Venoso Ancestral”
  • 12h | “Saudades no Varal” - Rômulo Jackson

 

PAÍS DA MÚSICA

Local: Museu Memorial do Couro, Rua Ana Nunes de Carvalho Barros

 

24/07 (sexta-feira)

 

  • 18h | Grupo 1 Pagodinho
  • 19h30 | Colibri Brasil
  • 25/07 (sábado)
  • 18h | Benil
  • 19h30 | Cezzinha

 

26/07 (domingo)

 

  • 18h | Marcílio Kynô
  • 19h30 | Zezito Doceiro
  • 21h | Ana Costa

PAÍS DA MÚSICA INSTRUMENTAL

Local: Igreja Matriz de Santo Antônio, Praça Professor Urbano de Sá - Santo Antônio

 

  • 25/07 (sábado), às 20h: Conjunto Sapucaia

 

  • 26/07 (domingo), às 20h: Alexandre Rodrigues

 

PAÍS DAS ARTES CÊNICAS

Local: Casa da Cultura, Rua Major Raimundo de Sá, 95

 

  • 24/07 (sexta-feira), às 18h: “Carangueja” - Tereza Seiblitz
  • 25/07 (sábado), às 18h: “Balaio de Memórias” - Balaio Teatral
  • 26/07 (domingo), às 18h: “Para Expectativas” - Apenas Desvios

CORTEJOS BRINCANTES

24/07 (sexta-feira), concentração às 16h e saída às 17h

Local: Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, 402 - Nossa Senhora das Graças (Em frente à estátua do Mestre Jaime)

25/07 (sábado), concentração às 15h e saída às 16h

Local: Rua Luiz Pacífico Bento, s/nº - Cohab (Saída do CEU – Centro de Artes e Esporte Unificado)

25/07 (sábado), concentração às 15h e saída às 16h

Local: Rua Getúlio Vargas, 2112 - Nossa Senhora Aparecida (Ao lado do Mercadinho Skina Frios)

26/07 (domingo), concentração às 15h e saída às 16h

Local: Rua Otávio Leitinho, 159 - Barriguda (Escola Municipal Francisco de Sá Sampaio)

26/07 (domingo), concentração às 15h e saída às 16h

Local: Rua Presidente Washington Luiz, 106 - Divino Espírito Santo (Escola João XXIII)

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