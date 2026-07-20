Festival Pernambuco Meu País chega a Salgueiro nesta quarta-feira (22)
A partir desta quarta-feira (22), Salgueiro recebe a programação do Festival Pernambuco Meu País com shows de Joao Gomes, Nena Queiroga e muito mais
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A 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País embarca em Salgueiro nesta quarta-feira (22) e segue até o domingo (26) com uma programação cultural gratuita ocupando vários espaços públicos da cidade.
As atividades mobilizam artistas, grupos culturais e mestres da cultura popular em momentos que abordam temas de literatura, artes cênicas, música, culturas populares, circo, fotografia, moda, artesanato, formação cultural, economia criativa e muito mais.
Durante os dias de programação, a expectativa é de que o festival injete cerca de R$ 7 milhões na economia do município, impulsionando o comércio, os serviços temporários e ampliando o turismo. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Salgueiro, Henrique Sampaio, a taxa de ocupação hoteleira deve chegar a 95%.
“A estimativa é de que cerca de 200 postos de trabalho sejam gerados direta e indiretamente, em atividades ligadas à cultura, produção, alimentação e comércio ambulante. O festival fortalece a economia local e consolida Salgueiro como um importante destino de eventos culturais no Sertão”, destaca o gestor.
O evento, realizado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), deu início à sua itinerância no dia 15 de julho com abertura na cidade de Pesqueira.
Programação de Salgueiro
Nos primeiros dias de festival, o programa Forma PE irá reunir quatro atividades gratuitas no Centro Vocacional Tecnológico (CVT): a Oficina de Produção e Gestão Cultural, com encontros na quarta (22) e quinta-feira (23); e a Vivência Interativa Rítmica, na quinta-feira (23).
Além disso, no sábado, também acontece o Workshop de Passarela e a Oficina de Upcycling Radical. As inscrições podem ser realizadas por meio do link disponível na bio do perfil oficial do festival no Instagram: @festivalpernambucomeupais.
Ainda na quinta-feira (23), a Trupe Pernambuco Meu País realiza um cortejo com artistas e brincantes que antecipam a abertura dos polos temáticos. A concentração acontece às 16h, na Roda do Prefeito, na Avenida Antônio Angelim, e segue até a área em frente ao Museu do Couro.
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A partir da sexta-feira (24), Salgueiro passa a receber atividades de várias linguagens artísticas que ocupam diferentes espaços da cidade, além da estreia do Palco Pernambuco Meu País, montado no Parque de Exposições, às margens da BR-232, com shows de João Gomes, Nena Queiroga, Claúdia Leitte e muito mais.
Confira a programação completa:
FORMA PE
Local: Centro Vocacional Tecnológico (CVT), Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, nº 120
- Oficina de Produção e Gestão Cultural: Quarta-feira (22) e quinta-feira (23), das 14h às 18h
- Vivência Interativa Rítmica: Quinta-feira (23), das 9h às 10h30
- Workshop de Passarela: Sábado (25), das 9h às 12h
- Oficina de Upcycling Radical: Sábado (25), das 9h às 13h
TRUPE PERNAMBUCO MEU PAÍS
Local: Roda do Prefeito, Avenida Antônio Angelim, 68 - Nossa Senhora da Graça
- Quinta-feira (23): Concentração às 16h e saída às 17h
PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS
Local: Parque de Exposições, às margens da BR-232, na saída para Parnamirim
24/07 (sexta-feira)
- 19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
- 20h30 | Garota Safada
- 22h | Targino Gondim
- 23h30 | Assisão
- 01h10 | João Gomes
- DJ Luan Sobral nos intervalos
25/07 (sábado)
- 19h30 | Maracatu Batuque do Sertão
- 20h40 | Patusco
- 22h10 | Nena Queiroga convida Laís Senna
- 23h40 | Babado Novo
- 01h20 | Claudia Leitte
- DJ Kananda PX nos intervalos
26/07 (domingo)
- 18h30 | Samba de Véio da Ilha de Massangano
- 19h40 | André Rio
- 21h10 | Sambarrasta
- 22h40 | Dilsinho
- 00h20 | Vanessa da Mata
- DJ Solar Gomez nos intervalos
PAÍS DAS BRINCADEIRAS
Local: Centro Vocacional Tecnológico (CVT), Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, nº 120
24/07 (sexta-feira)
- 14h | Junina e Sanfonar - Grupo Cultural Sanfonar
- 15h | Show da Percha - Circo do Asfalto
- 16h30 | A Risita - Coletivo FusCirco
- 17h30 | Canções, Cancionetas e Caçarolas - Cia 2 em Cena
25/07 (sábado)
- 14h | Cia Brincantes de Circo - Corpo Brincante: Vivências de Técnicas
- 14h | Grupo de Xaxado - Gilvan Santos
- 15h | Exótico - Palhaço Piripaque
- 16h30 | Circo Trupiada - Trupe Circuluz
- 17h30 | Riso Interior - Teatro de Retalhos
26/07 (domingo)
- 14h | Passos, Compassos - Cia de Dança
- 15h | Rá-Tim-Bum! - Palhaça Girassol
- 16h30 | O Número Mais Difícil do Circo - Cia Amundiçados
- 17h30 | Caminhos - Palhaço Sequinhos
PAÍS DA LITERATURA
Local: Igreja Matriz de Santo Antônio, Praça Professor Urbano de Sá - Santo Antônio (Coreto da Praça)
24/07 (sexta-feira)
- 15h | Performance poética do livro “A Lucidez das Mulheres Loucas” - Juliana Aguiar
- 16h | Odília Nunes - intervenção teatral “Cordelina”
25/07 (sábado)
- 15h | Recital “Um Causo à Parte” - Junior Baladeira (contação de histórias)
26/07 (domingo)
- 15h | “Versos da Terra: Literatura Viva da Terra do Gesso” - Tony Aldair
- 16h | Tropa do Balacobaco - espetáculo “Re Te Tei”
PAÍS DAS CULTURAS POPULARES
Local: Museu Memorial do Couro, Rua Ana Nunes de Carvalho Barros
24/07 (sexta-feira)
- 15h | Walmir Chagas - O Véio Mangaba
- 16h | Samba de Coco Cachoeira da Onça
- 17h | Coco Pisada D’Preto
25/07 (sábado)
- 15h | Samba de Coco Raízes de Arcoverde
- 16h | Cavalo Marinho Sertão a Fora
- 17h | Adiel Luna e Coco Camará
26/07 (domingo)
- 15h | Reisado de Inhanhum
- 16h | Grupo Cultural Samba de Jurema
- 17h | Grupo Matrizes Africanas Obá Aiyê
PAÍS DAS CONEXÕES CRIATIVAS
Local: Centro Vocacional Tecnológico (CVT), Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, nº 120
- 25/07 (sábado), às 16h: Irineu José Barboza - desfile “Irineu do Mestre”
- 26/07 (domingo), às 16h: Bisoro - desfile “Armura”
PAÍS DAS CONEXÕES URBANAS
Local: Praça Professor Urbano de Sá, Santo Antônio (ao lado do Coreto)
- 24/07 (sexta-feira), às 15h: Danielle dos Anjos - performance artística “Quitanda de Mina”
- 25/07 (sábado), às 17h: Chico Ludermir - intervenção urbana “O Corpo da Cidade"
- 26/07 (domingo), às 15h: Paolu Bratil - intervenção urbana “Me Desenhe! – Desenho de Observação em Praça Pública”
PAÍS DAS CONEXÕES VISUAIS
Local: Casa da Cultura, Rua Major Raimundo de Sá, 95
24/07 (sexta-feira) a 26/07 (domingo), das 12h às 19h:
- 12h | Adriana Araújo de Farias - exposição “Cariri Venoso Ancestral”
- 12h | “Saudades no Varal” - Rômulo Jackson
PAÍS DA MÚSICA
Local: Museu Memorial do Couro, Rua Ana Nunes de Carvalho Barros
24/07 (sexta-feira)
- 18h | Grupo 1 Pagodinho
- 19h30 | Colibri Brasil
- 25/07 (sábado)
- 18h | Benil
- 19h30 | Cezzinha
26/07 (domingo)
- 18h | Marcílio Kynô
- 19h30 | Zezito Doceiro
- 21h | Ana Costa
PAÍS DA MÚSICA INSTRUMENTAL
Local: Igreja Matriz de Santo Antônio, Praça Professor Urbano de Sá - Santo Antônio
- 25/07 (sábado), às 20h: Conjunto Sapucaia
- 26/07 (domingo), às 20h: Alexandre Rodrigues
PAÍS DAS ARTES CÊNICAS
Local: Casa da Cultura, Rua Major Raimundo de Sá, 95
- 24/07 (sexta-feira), às 18h: “Carangueja” - Tereza Seiblitz
- 25/07 (sábado), às 18h: “Balaio de Memórias” - Balaio Teatral
- 26/07 (domingo), às 18h: “Para Expectativas” - Apenas Desvios
CORTEJOS BRINCANTES
24/07 (sexta-feira), concentração às 16h e saída às 17h
Local: Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, 402 - Nossa Senhora das Graças (Em frente à estátua do Mestre Jaime)
25/07 (sábado), concentração às 15h e saída às 16h
Local: Rua Luiz Pacífico Bento, s/nº - Cohab (Saída do CEU – Centro de Artes e Esporte Unificado)
25/07 (sábado), concentração às 15h e saída às 16h
Local: Rua Getúlio Vargas, 2112 - Nossa Senhora Aparecida (Ao lado do Mercadinho Skina Frios)
26/07 (domingo), concentração às 15h e saída às 16h
Local: Rua Otávio Leitinho, 159 - Barriguda (Escola Municipal Francisco de Sá Sampaio)
26/07 (domingo), concentração às 15h e saída às 16h
Local: Rua Presidente Washington Luiz, 106 - Divino Espírito Santo (Escola João XXIII)