Antes dos shows, Pernambuco Meu País leva formação a Salgueiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação começa nos dias 22 e 23 com a Oficina de Produção e Gestão Cultural

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O Festival Pernambuco Meu País inicia sua programação em Salgueiro com atividades de formação profissional antes dos shows e apresentações artísticas. Entre os dias 22 e 25 de julho, o Forma PE promoverá quatro ações gratuitas nas áreas de gestão cultural, música, moda e criação sustentável.

A programação começa nos dias 22 e 23 com a Oficina de Produção e Gestão Cultural, ministrada por Gabriel de Lisboa, das 14h às 18h, no Centro Vocacional Tecnológico (CVT). A atividade, voltada para maiores de 18 anos, abordará temas como elaboração de projetos, editais de fomento, captação de recursos, planejamento e gestão.

No dia 23, das 9h às 10h30, o CVT recebe a Vivência Interativa Rítmica, conduzida por Rafael Tavares. Com classificação livre e foco em estudantes do Ensino Fundamental II e Médio, a atividade propõe experiências musicais baseadas em ritmos da cultura popular nordestina.

No dia 25, serão realizadas duas formações. Das 9h às 12h, o Workshop de Passarela, ministrado por Nestor Mádenes, apresentará técnicas de postura, expressão corporal e orientações sobre o mercado da moda para participantes a partir de 14 anos.

No mesmo horário ampliado, das 9h às 13h, Bisoro ministra a Oficina de Upcycling Radical, voltada à criação de peças e máscaras a partir do reaproveitamento de materiais têxteis.

As inscrições para a Oficina de Produção e Gestão Cultural, a Vivência Interativa Rítmica e a Oficina de Upcycling Radical devem ser feitas previamente por meio de formulários disponíveis no perfil oficial do festival. O Workshop de Passarela não exige inscrição.

