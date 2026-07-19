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Cultura | Notícia

Antes dos shows, Pernambuco Meu País leva formação a Salgueiro

A programação começa nos dias 22 e 23 com a Oficina de Produção e Gestão Cultural

Por JC Publicado em 19/07/2026 às 20:10
Festival Pernambuco Meu País abre programação em Salgueiro com ações de formação em gestão cultural, música, moda e criação sustentável
Festival Pernambuco Meu País abre programação em Salgueiro com ações de formação em gestão cultural, música, moda e criação sustentável - Marina Torres/Secult-PE

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O Festival Pernambuco Meu País inicia sua programação em Salgueiro com atividades de formação profissional antes dos shows e apresentações artísticas. Entre os dias 22 e 25 de julho, o Forma PE promoverá quatro ações gratuitas nas áreas de gestão cultural, música, moda e criação sustentável.

A programação começa nos dias 22 e 23 com a Oficina de Produção e Gestão Cultural, ministrada por Gabriel de Lisboa, das 14h às 18h, no Centro Vocacional Tecnológico (CVT). A atividade, voltada para maiores de 18 anos, abordará temas como elaboração de projetos, editais de fomento, captação de recursos, planejamento e gestão.

No dia 23, das 9h às 10h30, o CVT recebe a Vivência Interativa Rítmica, conduzida por Rafael Tavares. Com classificação livre e foco em estudantes do Ensino Fundamental II e Médio, a atividade propõe experiências musicais baseadas em ritmos da cultura popular nordestina.

No dia 25, serão realizadas duas formações. Das 9h às 12h, o Workshop de Passarela, ministrado por Nestor Mádenes, apresentará técnicas de postura, expressão corporal e orientações sobre o mercado da moda para participantes a partir de 14 anos.

No mesmo horário ampliado, das 9h às 13h, Bisoro ministra a Oficina de Upcycling Radical, voltada à criação de peças e máscaras a partir do reaproveitamento de materiais têxteis.

As inscrições para a Oficina de Produção e Gestão Cultural, a Vivência Interativa Rítmica e a Oficina de Upcycling Radical devem ser feitas previamente por meio de formulários disponíveis no perfil oficial do festival. O Workshop de Passarela não exige inscrição.

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