Adilson Ramos cancela show no FIG 2026 por motivo de saúde

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Apresentação no Palco Pop ocorreria nesta segunda (20); o artista trata quadro de inflamação nos tendões das mãos e cumpre orientação médica

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O cantor Adilson Ramos cancelou sua apresentação no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) 2026 por recomendação médica.

O show do artista estava agendado para esta segunda-feira (20), no Palco Pop. A decisão foi formalizada junto à organização do evento mediante a apresentação de atestado médico.

Estado de saúde



De acordo com o comunicado emitido pela COUTOFLASH Produções, empresa responsável pela agenda do cantor, Adilson Ramos foi diagnosticado com sinovite e tenossinovite dos tendões flexores das mãos. A condição inflamatória comprometeu a realização de movimentos simples, o que inviabilizou a execução do espetáculo.

Atualmente, o artista cumpre o protocolo de saúde recomendado, encontrando-se medicado e em tratamento para restabelecer a mobilidade das mãos antes de retomar as atividades artísticas.

Manifestação do artista

Em nota oficial, o músico lamentou o imprevisto e destacou o vínculo que mantém com o município pernambucano. "Espero voltar em breve a Garanhuns, cidade com a qual mantenho uma relação de carinho e onde construí uma história marcante no Festival de Inverno", declarou o cantor.

Até o momento, a organização do FIG 2026 não divulgou se haverá substituição na grade de atrações do Palco Pop para cobrir o horário da apresentação cancelada.