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Cultura | Notícia

Primeiro fim de semana do Pernambuco Meu País, em Pesqueira, tem rock, trap, samba e expectativa de R$ 7 milhões na economia

Evento gratuito reúne atividades formativas, feiras de artesanato e gastronomia, além de apresentações de diversas linguagens artísticas

Por JC Publicado em 18/07/2026 às 13:04
Terceira edição do Festival Pernambuco Meu País teve início na cidade de Pesqueira
Terceira edição do Festival Pernambuco Meu País teve início na cidade de Pesqueira - Ed Machado/Governo de Pernambuco

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O primeiro fim de semana do Festival Pernambuco Meu País, realizado na cidade de Pesqueira, Agreste do estado, terá noites dedicadas ao rock, trap, samba e à música popular pernambucana.

Neste sábado (18), a programação inicia às 19h30, com a apresentação do grupo de cultura popular Jetuns e Jetuins de Mandaru, levando ao público o tradicional pífano do território dos povos originários Xukuru do Ororubá.

A noite ainda contará com o rock de Paulo Miklos e das bandas Ave Sangria e Detonautas, além do trap do cantor Xamã.

Já no domingo (19), as apresentações são a partir das 18h30, com a Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos. A programação segue com Marrom Brasileiro convida Nonô Germano, Molejo, Parangolé e Léo Santana.

Promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o evento tem expectativa de atrair mais de 40 mil pessoas e movimentar cerca de R$ 7 milhões na economia do município.

Todos os shows são gratuitos e acontecem no palco montado na Praça Dom José Lopes, no centro de Pesqueira, em frente à Catedral de Santa Águeda.

O Pernambuco Meu País reúne, ainda, atividades formativas, feiras de artesanato e gastronomia, além de apresentações de diversas linguagens artísticas ao longo do dia. Na noite de abertura, o palco principal recebeu Joyce Alane, Waldonys, Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon.

"É muito simbólico iniciar o Festival Pernambuco Meu País em Pesqueira, um município que representa com tanta força a identidade cultural do nosso Estado", destacou a secretária em exercício de Cultura de Pernambuco, Ana Paula Jardim.

Confira a programação

Palco Pernambuco Meu País

Local: Pátio de Eventos – Praça Dom José Lopes (em frente à Catedral de Santa Águeda)

Sábado (18)

19h30 | Jetuns e Jetuins de Mandaru

20h20 | Detonautas

22h10 | Paulo Miklos

23h40 | Banda Ave Sangria

01h20 | Xamã

DJ Filipinho (intervalos dos shows)

Domingo (19)

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18h30 | Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos

19h40 | Marrom Brasileiro convida Nonô Germano

21h10 | Molejo

22h40 | Parangolé

0h20 | Léo Santana

DJ Pedro Humberto (intervalos dos shows)

País das Brincadeiras

Local: Praça da Rosa

Sábado (18)

14h | Cia Brincantes de Circo - Corpo Brincante: Vivências de Técnicas

14h | A Menina Que Não Gostava de Livros, com Josy Vanessa

15h | Hamlet no Circo, com Davison Wescley

16h30 | Estelita (Errante), Trup Errante

17h30 | Moleza e Gentileza Show, com Cia Moleza e Gentileza Show

País das Conexões Visuais

Local: Pátio da EREM Cristo Rei

17 a 19/07 | 12h às 19h

Automata – Aline Bagre e Anthony Brito

"Raízes do Criar – 2ª Mostra de Artesanato Indígena de Pernambuco", do Coletivo Moingobé

"Rostos do Umã: juventude, identidade e permanência Atikum", de Karla Fagundes

 

País das Culturas Populares

Local: Em frente à Prefeitura – Praça da Rosa

Sábado (18)

15h | Grupo Cultural Nordeste Independente

16h | Mestre Pirrila e Samba de Coco Origens do Ororubá

17h | Mestre Alberone Rabequeiro

País das Conexões Criativas

Local: Calçada da Câmara Municipal de Pesqueira - Rua Cardeal Arcoverde, s/nº - Centro

Sábado (18)

15h | Adelmo Lins com a intervenção de moda “Recorte Coletivo”

17h | Associação de Artesãos Nossa Senhora das Graças com a intervenção de moda “Desfile Cheia de Graça”

País da Música

Local: em frente à Prefeitura, na Praça da Rosa

Sábado (18)

18h | Banda Cascabulho

19h30 | Cristina Amaral

País da Música Instrumental

Local: Paróquia Imaculada Conceição (Avenida Carlos de Brito, 194, Prado - Em frente ao Convento Nossa Senhora da Conceição)

Sábado (18)

20h | Duo Muniz Rodrigues

País das Artes Cênicas

Local: Em frente ao Letreiro na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº, Centro

Sábado (18)

17h | Pontilhados: intervenções humanas em ambientes urbanos, Grupo Experimental

Caravana Pernambuco Meu País (Descentralizados)

Sábado (18)

Local: Distrito Vila de Cimbres – Rua Cardeal Arcoverde, 23

14h | Mateus e Katilinda (apresentadores)

14h30 | Mestre Josivaldo Caboclo

17h30 | Cinema de Brincar com a 9Oitavos Produções

19h | Jéssica da Rabeca

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