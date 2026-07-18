Primeiro fim de semana do Pernambuco Meu País, em Pesqueira, tem rock, trap, samba e expectativa de R$ 7 milhões na economia
Evento gratuito reúne atividades formativas, feiras de artesanato e gastronomia, além de apresentações de diversas linguagens artísticas
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O primeiro fim de semana do Festival Pernambuco Meu País, realizado na cidade de Pesqueira, Agreste do estado, terá noites dedicadas ao rock, trap, samba e à música popular pernambucana.
Neste sábado (18), a programação inicia às 19h30, com a apresentação do grupo de cultura popular Jetuns e Jetuins de Mandaru, levando ao público o tradicional pífano do território dos povos originários Xukuru do Ororubá.
A noite ainda contará com o rock de Paulo Miklos e das bandas Ave Sangria e Detonautas, além do trap do cantor Xamã.
Já no domingo (19), as apresentações são a partir das 18h30, com a Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos. A programação segue com Marrom Brasileiro convida Nonô Germano, Molejo, Parangolé e Léo Santana.
Promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o evento tem expectativa de atrair mais de 40 mil pessoas e movimentar cerca de R$ 7 milhões na economia do município.
Todos os shows são gratuitos e acontecem no palco montado na Praça Dom José Lopes, no centro de Pesqueira, em frente à Catedral de Santa Águeda.
O Pernambuco Meu País reúne, ainda, atividades formativas, feiras de artesanato e gastronomia, além de apresentações de diversas linguagens artísticas ao longo do dia. Na noite de abertura, o palco principal recebeu Joyce Alane, Waldonys, Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon.
"É muito simbólico iniciar o Festival Pernambuco Meu País em Pesqueira, um município que representa com tanta força a identidade cultural do nosso Estado", destacou a secretária em exercício de Cultura de Pernambuco, Ana Paula Jardim.
Confira a programação
Palco Pernambuco Meu País
Local: Pátio de Eventos – Praça Dom José Lopes (em frente à Catedral de Santa Águeda)
Sábado (18)
19h30 | Jetuns e Jetuins de Mandaru
20h20 | Detonautas
22h10 | Paulo Miklos
23h40 | Banda Ave Sangria
01h20 | Xamã
DJ Filipinho (intervalos dos shows)
Domingo (19)
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18h30 | Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
19h40 | Marrom Brasileiro convida Nonô Germano
21h10 | Molejo
22h40 | Parangolé
0h20 | Léo Santana
DJ Pedro Humberto (intervalos dos shows)
País das Brincadeiras
Local: Praça da Rosa
Sábado (18)
14h | Cia Brincantes de Circo - Corpo Brincante: Vivências de Técnicas
14h | A Menina Que Não Gostava de Livros, com Josy Vanessa
15h | Hamlet no Circo, com Davison Wescley
16h30 | Estelita (Errante), Trup Errante
17h30 | Moleza e Gentileza Show, com Cia Moleza e Gentileza Show
País das Conexões Visuais
Local: Pátio da EREM Cristo Rei
17 a 19/07 | 12h às 19h
Automata – Aline Bagre e Anthony Brito
"Raízes do Criar – 2ª Mostra de Artesanato Indígena de Pernambuco", do Coletivo Moingobé
"Rostos do Umã: juventude, identidade e permanência Atikum", de Karla Fagundes
País das Culturas Populares
Local: Em frente à Prefeitura – Praça da Rosa
Sábado (18)
15h | Grupo Cultural Nordeste Independente
16h | Mestre Pirrila e Samba de Coco Origens do Ororubá
17h | Mestre Alberone Rabequeiro
País das Conexões Criativas
Local: Calçada da Câmara Municipal de Pesqueira - Rua Cardeal Arcoverde, s/nº - Centro
Sábado (18)
15h | Adelmo Lins com a intervenção de moda “Recorte Coletivo”
17h | Associação de Artesãos Nossa Senhora das Graças com a intervenção de moda “Desfile Cheia de Graça”
País da Música
Local: em frente à Prefeitura, na Praça da Rosa
Sábado (18)
18h | Banda Cascabulho
19h30 | Cristina Amaral
País da Música Instrumental
Local: Paróquia Imaculada Conceição (Avenida Carlos de Brito, 194, Prado - Em frente ao Convento Nossa Senhora da Conceição)
Sábado (18)
20h | Duo Muniz Rodrigues
País das Artes Cênicas
Local: Em frente ao Letreiro na Praça da Rosa – Praça Comendador José Didier, s/nº, Centro
Sábado (18)
17h | Pontilhados: intervenções humanas em ambientes urbanos, Grupo Experimental
Caravana Pernambuco Meu País (Descentralizados)
Sábado (18)
Local: Distrito Vila de Cimbres – Rua Cardeal Arcoverde, 23
14h | Mateus e Katilinda (apresentadores)
14h30 | Mestre Josivaldo Caboclo
17h30 | Cinema de Brincar com a 9Oitavos Produções
19h | Jéssica da Rabeca