Fundarpe abre edital para projetos de artes visuais com prêmios de R$ 15 mil

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Torre Malakoff, no Recife, e Centro Cultural Casa de Câmara e Cadeia, no Brejo da Madre de Deus, recebem propostas até 24 de julho

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Dois equipamentos públicos geridos pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), do Governo do Estado, estão com chamamento de ocupação abertos para propostas em artes visuais.

O Observatório Cultural Torre Malakoff, no Recife, e o Centro Cultural Casa de Câmara e Cadeia, no Brejo da Madre de Deus, Agreste do estado, vão conferir prêmios de R$ 15 mil para cada artista selecionado.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site Mapa Cultural até as 16h59 do dia 24 de julho, nos links destinados à Torre Malakoff e à Casa de Câmara e Cadeia.

Na Torre Malakoff, o certame “Observa” vai selecionar cinco propostas inéditas de artes visuais: quatro projetos de exposições individuais e um projeto de mostra coletiva. Podem concorrer artistas de todo o estado.

“É importante ressaltar que estamos fazendo o edital segundo uma nova Lei Federal, a de número 14.903/24, que permite que os projetos sejam analisados primeiramente pelo mérito. Isso quer dizer que teremos capacidade de observar uma quantidade bem maior de trabalhos nesta edição do que houve em edições passadas, em que a documentação era analisada antes do trabalho em si”, explica Carol Chaves Madureira, da administração da Torre Malakoff.

Já na Casa de Câmara e Cadeia, o edital “Isso foi um estrondo?” recebe propostas de ocupação de pauta com exposições individuais ou coletivas. Serão selecionados quatro projetos de artistas, curadores, coletivos e demais agentes culturais atuantes no campo das artes visuais.

O ineditismo não é fator obrigatório, mas é critério que aumenta a pontuação dos concorrentes.

“O edital incentiva a produção e circulação de obras físicas/digitais. Nossas exposições alcançam os públicos de Caruaru, Jataúba, Belo Jardim, Santa Cruz do Capibaribe, Recife e mesmo de outros Estados”, diz Mônica Mendonça, da administração da Casa de Câmara e Cadeia.

Os resultados dos editais serão divulgados até o dia 9 de setembro. Na Torre Malakoff, as ocupações serão realizadas de novembro de 2026 a fevereiro de 2027, e na Casa de Câmara e Cadeias, de outubro de 2026 a fevereiro de 2027.

