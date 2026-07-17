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Cultura | Notícia

Caixa Cultural Recife recebe a exposição "Amostradas" com obras de artistas das regiões Norte e Nordeste

Projeto inédito do canal Arte1 e Caixa Cultural reúne, a partir deste sábado (18), exposição, documentários e produções audiovisuais inéditas

Por JC Publicado em 17/07/2026 às 18:22
Caixa Cultural Recife recebe a exposição "Amostradas" com obras de artistas das regiões Norte e Nordeste
Caixa Cultural Recife recebe a exposição "Amostradas" com obras de artistas das regiões Norte e Nordeste - Nailana Thiely / divulgação

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A Caixa Cultural Recife recebe, a partir deste sábado (18), o projeto inédito "Amostradas", que integra exposição, série documental e produções audiovisuais dedicadas a artistas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. A mostra chega à capital pernambucana com abertura na sexta-feira (17), às 19h. A visitação gratuita acontece até 6 de setembro.

Idealizado pelo canal Arte1 em parceria com a CAIXA Cultural, o projeto cria um diálogo entre as artes visuais e o audiovisual para ampliar a visibilidade da produção contemporânea brasileira. Pela primeira vez, o canal assina uma exposição, desenvolvendo uma iniciativa que articula mostra itinerante, série documental e conteúdos audiovisuais inéditos, criados especialmente pelos artistas participantes.

Com curadoria de Gisele Kato e Ulisses Carrilho, a exposição apresenta obras de Dacordobarro (AM), Gê Viana (MA), Labô Young (PA), Moara Tupinambá (PA), Roberta Carvalho (PA) e Silvana Mendes (MA). Os artistas desenvolvem pesquisas que abordam temas como memória, território, ancestralidade, pertencimento e construção da identidade brasileira.

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A mostra reúne diferentes linguagens artísticas, entre elas pintura, desenho, fotografia, vídeo, colagem, instalação e lambe-lambe. As obras evidenciam perspectivas diversas sobre experiências individuais e coletivas, contribuindo para ampliar o repertório de narrativas da arte contemporânea brasileira.

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Artes visuais e audiovisual

Além da exposição, o projeto se desdobra em uma série documental inédita produzida pelo Arte1, com seis episódios, dedicados ao processo criativo e às trajetórias dos artistas participantes. A produção será exibida no canal e disponibilizada nas plataformas Arte1 Premium e Newco Play.

Os artistas também desenvolveram vinhetas e conteúdos audiovisuais exclusivos que passam a integrar a programação do canal, ampliando a presença de suas produções para além do espaço expositivo.

Ao conectar exposição, televisão e plataformas digitais, "Amostradas" amplia o acesso à arte contemporânea e promove o encontro do público com produções que refletem múltiplas experiências e perspectivas sobre a cultura brasileira.

O resultado reforça a proposta de aproximar novos públicos da produção artística contemporânea e de promover reflexões sobre ancestralidade, memória, pertencimento e construção da identidade brasileira a partir de diferentes perspectivas.

Exposição Amostradas

Local: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Recife

Visitação: De 18 de julho a 6 de setembro de 2026

Horários: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h (última entrada 15 minutos antes do fechamento)

Entrada gratuita

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