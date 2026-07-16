Elenco de Stranger Things celebra 10 anos da série

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Criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, Stranger Things estreou em 2016 e rapidamente se transformou em um dos maiores sucessos da Netflix

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Os fãs de Stranger Things ganharam uma homenagem especial nesta quarta-feira, 16. Para celebrar os dez anos desde a estreia da série, a Netflix divulgou um vídeo comemorativo com os principais nomes do elenco relembrando momentos dos bastidores e compartilhando memórias da produção que se tornou um dos maiores fenômenos da plataforma.

No registro, atores como Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin aparecem folheando fotografias em estilo polaroid que registram diferentes fases das gravações. Além das lembranças, eles comentam como a série impactou suas vidas e carreiras ao longo da última década.

No vídeo, cada integrante do elenco revisita lembranças marcantes da produção. Millie Bobby Brown, intérprete de Eleven, recorda uma fotografia tirada durante a comemoração de seu aniversário nos bastidores, em um cenário montado atrás da casa de Will Byers.

Já David Harbour, que deu vida ao xerife Jim Hopper, se emociona ao rever uma imagem da primeira temporada reunindo os protagonistas ainda crianças. "Olha como eles eram adoráveis", comenta o ator ao observar a fotografia de Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin no início da série.

Uma década de sucesso

Criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, Stranger Things estreou em 2016 e rapidamente se transformou em um dos maiores sucessos da Netflix. Ambientada na fictícia cidade de Hawkins, nos Estados Unidos, a trama acompanha um grupo de amigos que passa a investigar acontecimentos sobrenaturais ligados a experimentos secretos do governo e ao misterioso Mundo Invertido.

Ao longo das temporadas, a produção conquistou milhões de fãs ao unir ficção científica, suspense, terror e referências à cultura pop dos anos 1980, além de revelar uma nova geração de atores para o público mundial.

Série marcou a carreira do elenco

Além de consolidar nomes como Winona Ryder e David Harbour, Stranger Things impulsionou a carreira de jovens atores como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke e Natalia Dyer.

Mesmo após o encerramento da trama principal, a série segue como uma das produções mais populares do catálogo e continua conquistando novas gerações de espectadores ao redor do mundo.