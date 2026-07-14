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Cultura | Notícia

Música clássica e instrumental no 19º Virtuosi em Garanhuns

Fundado em 1998 pelo casal de músicos Rafael Garcia e Ana Lúcia Altino, o Virtuosi consolidou-se ao longo de quase três décadas no Agreste

Por JC Publicado em 14/07/2026 às 18:38 | Atualizado em 14/07/2026 às 18:41
Leonardo Altino e Ana Lúcia Altino
Leonardo Altino e Ana Lúcia Altino - Hannah Carvalho

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Após uma passagem marcante por Gravatá, o Virtuosi na Serra dá continuidade à sua missão de espalhar a beleza da música clássica e instrumental pelo Agreste pernambucano. O tradicional evento, que integra a programação do Festival de Inverno de Garanhuns, chega à sua décima nona edição trazendo concertos gratuitos de grandes nomes da cena nacional e internacional. As apresentações ocorrem entre os dias 16 e 18, e depois de 23 a 25 de julho de 2026, sempre às 19h, tendo como cenário a acústica acolhedora da Capela do Seminário São José.

Fundado em 1998 pelo casal de músicos Rafael Garcia e Ana Lúcia Altino, o Virtuosi consolidou-se ao longo de quase três décadas como uma referência nacional na formação de plateias e na difusão da música de câmara. Com patrocínio da Prefeitura de Garanhuns e sob a direção artística da própria pianista Ana Lúcia Altino, a maratona musical deste ano promete emocionar o público com estreias de peso no evento e repertórios refinados que dialogam com diferentes culturas e tradições.

A noite de abertura, agendada para 16 de julho, traz o prestigiado recital "Uma Noite com Thiago Arancam". O tenor brasileiro, consagrado mundialmente após protagonizar a versão nacional de O Fantasma da Ópera e construir uma carreira brilhante nos palcos da Ópera de Roma e do Teatro Bolshoi, se apresenta ao lado da Orquestra Jovem de Pernambuco. Sob a regência do maestro Nilson Galvão, o concerto promete passear com naturalidade por clássicos de Bach e Tchaikovsky até chegar à MPB de Roberto Carlos e Tom Jobim.

No dia seguinte, o público é convidado a apreciar "O Piano Clássico" pelas mãos do pianista franco-libanês Ziad Kreidy. Radicado em Paris e conhecido por seu profundo rigor estético e pesquisa sonora, Kreidy fará sua estreia no festival interpretando obras de gigantes do período clássico e romântico, como Haydn, Mozart e Schubert. Já a noite de 18 de julho será dedicada a "O Frevo em Concerto", um encontro sonoro entre a flauta do recifense Cesar Michiles e o piano de André Mehmari. Juntos, os instrumentistas celebram o frevo — patrimônio cultural da humanidade — a partir de composições memoráveis de Capiba, Egberto Gismonti e Jota Michiles.

A segunda semana do festival é inaugurada em família no dia 23 de julho com a apresentação do Duo Altino. A pianista Ana Lúcia Altino e seu filho, o premiado violoncelista Leonardo Altino, sobem juntos ao palco para executar um programa denso que homenageia compositores como Bach, Bloch, Bartók e Schubert. Ambos trazem na bagagem uma sólida trajetória internacional e papel fundamental no fortalecimento da música erudita no Nordeste.

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A penúltima noite de programação, em 24 de julho, reserva espaço para o concerto "Stravaganza Musicale". Na ocasião, o trio formado pela flautista Sabrina Santos, pela mezzo-soprano Virginia Cavalcanti e pelo pianista gravataense Luis Felipe de Oliveira unirá talentos para fazer uma sofisticada reverência à música de tradição francesa.

Por fim, o encerramento do Virtuosi na Serra acontece no dia 25 de julho com o espetáculo "A Voz do Violoncelo". O concerto promove o retorno de Leonardo Altino ao palco, desta vez como solista da Orquestra Jovem de Pernambuco. Sob o comando do maestro Nilson Galvão, a apresentação finaliza o festival de forma apoteótica ao som de obras de Vivaldi, Haydn e Elgar, coroando mais uma edição de excelência artística no interior pernambucano.

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