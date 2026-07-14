Festival Pernambuco Meu País inicia itinerância em Pesqueira com expectativa de movimentar mais de R$ 7 milhões

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Primeira etapa da programação acontece entre os dias 15 e 19 de julho e deve reunir mais de 40 mil pessoas com atrações gratuitas

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O Festival Pernambuco Meu País dá início à sua itinerância nesta quarta-feira (15), em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Primeira cidade a receber a programação em 2026, o município deve atrair mais de 40 mil pessoas ao longo de cinco dias de atividades culturais e movimentar mais de R$ 7 milhões na economia local, segundo estimativas da prefeitura.

Realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o festival segue até domingo (19) com uma programação gratuita voltada para públicos de todas as idades.

Além dos shows musicais, o evento reúne apresentações de circo, teatro, dança, literatura, fotografia, artes visuais, artesanato, moda e manifestações da cultura popular, além de ações de formação voltadas a artistas, produtores culturais e fazedores de cultura.

"Com o fortalecimento das manifestações artísticas que têm raízes em cada um dos municípios, e que juntas constituem a autêntica identidade do nosso povo pernambucano, o Festival Pernambuco Meu País une diferentes públicos em uma grande festa", destacou a secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim.

A presidente da Fundarpe, Renata Borba, ressaltou que Pesqueira foi escolhida para abrir a edição deste ano por sua tradição cultural. "O público vai poder conferir uma programação diversa, começando com ações formativas e seguindo durante o fim de semana com artistas de diferentes linguagens e manifestações culturais para todas as idades", afirmou.

Para o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, a escolha do município também reforça o potencial turístico da região. "Pesqueira possui uma importância turística muito grande, com atrativos como o Santuário de Cimbres. O festival amplia a visibilidade do município e gera oportunidades para toda a região", disse.

Formação, cultura popular e grandes shows

A programação começa nesta quarta-feira (15) com as atividades do Forma PE, núcleo de formação do festival voltado à qualificação de artistas, artesãos, produtores culturais e demais profissionais da economia criativa. As ações acontecem na Escola de Referência em Ensino Médio Cristo Rei e seguem até o domingo.

Na quinta-feira (16), a Trupe Pernambuco Meu País percorre as ruas da cidade com um cortejo reunindo artistas de circo, teatro, dança, música e poesia, antecipando o clima do festival.

Os polos culturais espalhados pelo município entram em funcionamento na sexta-feira (17), oferecendo atividades nas áreas de cultura alimentar, literatura, economia criativa, artes cênicas, música, brincadeiras infantis, cultura popular e exposições visuais.

À noite, o Palco Pernambuco Meu País, montado no Pátio de Eventos de Pesqueira, recebe grandes atrações. Na sexta-feira (17), sobem ao palco Joyce Alane, Waldonys, Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon, além da abertura com o espetáculo Pernambuco Meu País.

No sábado (18), as apresentações ficam por conta de Jetuns e Jetuins de Mandaru, Ave Sangria, Paulo Miklos, Detonautas e Xamã. Já no domingo (19), encerram a programação Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, Marrom Brasileiro com participação de Nonô Germano, Molejo, Parangolé e Léo Santana.

O espetáculo de abertura homenageia Janete Costa, Mestre Vitalino e Mestre Irineu, celebrando a cultura popular pernambucana por meio da dança, música, teatro e artes visuais. A montagem reúne 30 brincantes e tem direção artística de Leila Nascimento.

Durante os cinco dias, cortejos culturais também ocuparão as ruas de Pesqueira com manifestações como frevo, maracatu, boi, caboclinho, quadrilhas e bacamarteiros.

Além da programação artística, o festival contará com a Rede PE, iniciativa que reúne serviços de órgãos estaduais, incluindo Detran-PE, Secretaria da Mulher, Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo e Secretaria de Meio Ambiente, com ações de educação ambiental e gestão de resíduos.

Triunfo também recebe programação

No mesmo período, o Governo de Pernambuco participa da 68ª Festa dos Estudantes de Triunfo com um palco do Festival Pernambuco Meu País. As apresentações começam no sábado (18), com artistas como Leonardo Sullivan, Zezé Di Camargo e Soraya Moraes. Entre os dias 23 e 25 de julho, também se apresentam Lipe Lucena, Os Seresteiros de Triunfo, Maneva, Banda Magníficos e Petrúcio Amorim.

Após passar por Pesqueira e Triunfo, o Festival Pernambuco Meu País seguirá para Salgueiro, Gravatá, Arcoverde, Bezerros/Serra Negra, Buíque e Caruaru, encerrando a itinerância no fim de agosto.