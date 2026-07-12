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Cultura | Notícia

Moda Fenearte reúne couro, sustentabilidade e 20 anos de Melk Zda no primeiro final de semana de desfiles

Estilista pernambucano foi ovacionado com desfile de 20 anos de carreira; o próximo sábado (18) traz Desafio MAPE e nova apresentação de Melk Zda

Por JC Publicado em 12/07/2026 às 17:11
Desfile no Mezanino do Pernambuco Centro de Convenções reforça o couro como fio condutor da moda pernambucana
Desfile no Mezanino do Pernambuco Centro de Convenções reforça o couro como fio condutor da moda pernambucana - Divulgação

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O Mezanino do Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, virou passarela neste final de semana para a abertura da Moda Fenearte 2026. A programação, que integra a 26ª Fenearte, reafirma a força da economia criativa pernambucana reunindo criações da Moda Autoral de Pernambuco (MAPE), marcas periféricas e propostas de upcycling. A coleções trouxeram o couro, tema central da feira, como fio condutor das coleções.

O momento mais celebrado da tarde ficou por conta de Melk Zda. O estilista pernambucano subiu à passarela para marcar 20 anos de carreira e foi ovacionado pelo público ao entrar ao lado de todas as modelos no fechamento do desfile.

"É uma data simbólica e redonda. Para mim, representa muito, ainda mais na Fenearte, que é o templo do artesanato. Esse desfile é uma coletânea dos meus melhores looks de cada coleção. Muito delas começou a ser feito na feira. Tinha que estar aqui", disse Melk Zda.

Para a diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira, a Moda Fenearte se firma como uma das vitrines mais relevantes do calendário de moda do Recife.

"A moda é uma linguagem que sempre esteve presente na Fenearte, porque há muito dos saberes artesanais na moda autoral pernambucana. Esse espaço dedicado a desfiles dos nossos estilistas e criativos é uma celebração da moda feita em Pernambuco, livre de tendências e costurada por elementos e técnicas da nossa cultura. Podemos dizer que a Moda Fenearte é, hoje, uma das programações mais relevantes de moda no Recife, em Pernambuco", destaca Camila Bandeira.

Divulgação
Passarela da Moda Fenearte 2026 celebra a produção autoral de estilistas e marcas de Pernambuco - Divulgação

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Couro em cena

A Moda Fenearte começou às 16h, no sábado (11), com a Moda Autoral de Pernambuco (MAPE), que abriu os trabalhos com uma homenagem à Civilização do Couro. Na sequência, a marca Timóteo trouxe reflexões sobre sustentabilidade e o esgotamento da natureza na coleção "Meu Corpo Não Está À Venda", antes de o palco passar para o desfile Moda Periférica, que reuniu sete estilistas dos subúrbios recifenses e deu espaço à diversidade de criadores da Região Metropolitana do Recife. Quem fechou a programação antes do desfile de Melk Zda foi o artista Bisoro, da marca Armura, com silhuetas de combate esculpidas em couro sintético.

O coordenador do Moda Fenearte, Nestor Mádenes, explica que os desfiles tem o objetivo de promover a diversidade da moda pernambucana. "Chegando à nossa terceira edição redefinindo a moda na Fenearte, trouxemos a programação mais inclusiva e plural já vista. Nosso maior feito este ano foi conectar a riqueza da nossa moda autoral e artesanal com a força pulsante da moda periférica. O resultado é uma identidade visual única, que exalta as origens das nossas comunidades e promove a sustentabilidade através do upcycling. Fica provado, mais uma vez, que a moda feita em Pernambuco é múltipla, inventiva e totalmente engajada”, contou.

Próximo sábado

No segundo final de semana, a Moda Fenearte 2026 tem mais uma rodada de desfiles marcada para o próximo sábado (18), também a partir das 16h. O destaque da tarde é o 3º Desafio MAPE, concurso que leva à passarela 15 estudantes de moda e design de instituições pernambucanas, oito deles vindos de Caruaru.

Os finalistas passaram por consultoria com o próprio Melk Zda antes da apresentação e serão avaliados por uma comissão julgadora. Os três melhores colocados recebem incentivo financeiro direto, com R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro.

A programação do dia 18 ainda reserva espaço para uma apresentação da Secretaria da Mulher de Pernambuco, o design autoral do sapateiro Jailson Marcos e o fashion show "Dar no Couro", assinado por Nestor Mádenes. O encerramento da segunda edição fica novamente com Melk Zda, convidado especial da Fenearte 2026, que volta a apresentar o desfile "Retrospecto", primeira coletânea comemorativa aos seus 20 anos de trajetória na moda.

 

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