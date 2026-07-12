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Cultura | Notícia

Fenearte recebe OSGEMEOS e retoma ciclo de Conversas Instigantes na segunda semana da feira

Espaço Janete Costa se consolida como ambiente reflexivo da feira, trazendo os renomados irmãos Pandolfo para abrir a segunda semana de debates

Por JC Publicado em 12/07/2026 às 20:57
Conversas Instigantes: Espaço Janete Costa recebe bate-papos gratuitos durante toda a segunda semana da Fenearte
Conversas Instigantes: Espaço Janete Costa recebe bate-papos gratuitos durante toda a segunda semana da Fenearte - Divulgação

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As Conversas Instigantes se consolidam como um dos momentos mais aguardados da 26ª Fenearte por estabelecer um canal direto de diálogo entre o público e grandes expoentes da cultura e da economia criativa. Após uma primeira semana movimentada, o projeto retoma suas atividades nesta segunda-feira (13), trazendo como principal atração do espaço a dupla de projeção internacional OSGEMEOS. Os irmãos Gustavo e Otavio Pandolfo participam de um encontro especial com o arquiteto e colecionador Carlos Augusto Lira para celebrar quatro décadas de uma trajetória que revolucionou a arte urbana.

As discussões acontecem estrategicamente no Espaço Janete Costa, localizado logo na entrada da feira, no Átrio Fenearte. O local funciona como uma vitrine de ideias e tem acesso totalmente gratuito para os visitantes do evento. Toda a programação do ciclo foi estruturada sob o olhar atento e cuidadoso de uma curadoria especializada, assinada de forma conjunta pela designer Bete Paes e pelo jornalista Romero Rafael.

O grande destaque desta retomada, a mesa "OSGEMEOS: 40 anos de arte", programada para as 19h de segunda-feira, revisita o ano de 1986 como o marco inicial da carreira dos irmãos. Foi nesse período que a dupla começou a vivenciar intensamente a cultura urbana no bairro do Cambuci, em São Paulo, e a realizar suas primeiras experimentações com graffiti nos muros da cidade, desenvolvendo a estética singular que hoje estampa galerias e espaços públicos ao redor do mundo.

“As Conversas Instigantes voltam esta semana depois de duas noites de plateia cheia e boas discussões, o que confere à Fenearte também a função de espaço de troca de ideias e experiências. Nesta segunda, a gente recebe OSGEMEOS em uma conversa com o arquiteto Carlos Augusto Lira, fazendo uma ponte entre a arte urbana e a arte popular”, comenta Camila Bandeira, Diretora-Executiva da Fenearte.

Além da presença histórica do OSGEMEOS, a curadoria do espaço preparou ainda um cronograma robusto que se estende ao longo de toda a segunda semana da feira.

“Nesta edição, a programação das Conversas Instigantes é uma demonstração do quanto a Fenearte é plural, e do quão amplo é o universo da feira. Já houveram bate-papos sobre arquitetura e moda, sempre passando pelo artesanato, e ainda teremos boas conversas que vão trazer para o meio da feira a arte urbana, o design, a fotografia e a inovação”, comenta o jornalista Romero Rafael, um dos curadores. “O tema deste ano, ‘Seleiros de Pernambuco’, estará refletido tanto numa conversa com fotógrafos que já registraram paisagens e personagens de territórios encourados, quanto num papo com profissionais que têm renovado e buscado usar, por exemplo, os biocouros, obtidos de vegetais”, explica.

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Os Gemeos: Gustavo e Otavio Pandolfo assinam obras que revolucionaram a arte urbana ao redor do mundo - Divulgação

Confira a programação completa das Conversas Instigantes para os próximos dias, sempre a partir das 19h:

Segunda-feira (13/07): OSGEMEOS: 40 anos de arte – Bate-papo com os artistas visuais Gustavo e Otavio Pandolfo, com mediação do arquiteto e colecionador de artesanato Carlos Augusto Lira.

Terça-feira (14/07): Artes e Resenhas: Histórias Sergipanas – Uma conversa descontraída sobre estrada e arte no artesanato com os Mestres e Patrimônios Vivos da Cultura Sergipana Véio, Dona Alzira, Beto Pezão e Zeus. A noite também contará com o lançamento do catálogo "O Sublime Ofício das Mãos: Mestres e Mestras do Artesanato Sergipano" e terá mediação de Jorge Teles, secretário de Estado de Sergipe.

Quarta-feira (15/07): "Pirilampos do Planeta" – Os fundadores do projeto fluminense, Flávio Carvalho e Lula Duffrayer, debatem a criação de objetos de arte e design a partir de resíduos de descartes e sustentabilidade, em parceria com cooperativas de catadores. A mediação fica por conta da artista plástica e designer sustentável Thiana Santos.

Quinta-feira (16/07): "Retratos de Vaqueiros" – Um encontro para celebrar a cultura e as rotas do couro com os fotógrafos Geyson Magno (comemorando 20 anos do livro Encourados), Pablo Pinheiro (lançando a obra Vaqueiro de Gibão) e Maryane Martins (autora da exposição Agreste Encourado). A mediação será da jornalista e escritora Adriana Victor.

Sexta-feira (17/07): "Os Couros do Futuro do Presente" – O encerramento do ciclo abordará a inovação de materiais sustentáveis na produção contemporânea. Participam a artesã Fafá Belém, de Petrolândia (que trabalha com couro de tilápia), e o designer Marlu Fonseca, criador da marca Leoniê (que utiliza biocouro de cacto). A mediação será conduzida pelo comunicólogo e ativista ambiental Jackson Araújo.

Além das Conversas Instigantes, programação desta segunda-feira também convida o público a colocar a criatividade em prática nas Oficinas Fenearte, realizadas no Mezanino. Entre as atividades estão "Macramê e Sustentabilidade: Biojoias com Casca de Sururu", com Déborah Assunção; "Faça seu Próprio Utilitário: Kit Café", ministrada pelo Ateliê Micaella Alcântara; "Caderno de Pontos: Cartografias do Bordado", com Fernanda Regueira; "Balabá – O Boi do Mamulengo", conduzida por Cida Lopes; "Frevista Sustentável: Escultura em Papel Inspirada no Frevo Pernambucano", com Izaque Moreno; e "Gravura Alternativa: Narrativas Malassombradas do Recife", ministrada por Inabi Silva. As oficinas são gratuitas para os visitantes da feira, mediante inscrição no local e disponibilidade de vagas.

No Palco Pernambuco Meu País, na Praça de Alimentação, a programação cultural começa às 15h, com a Quadrilha Junina Brincant's Show. Em seguida, às 16h, sobe ao palco o Bloco Lírico Flabelo Encantado. Às 17h, é a vez da Tribo de Índio Tupi Guarani, seguida pelo Afoxé Aféfé Lagbará, às 18h. A noite continua com o show da cantora Poli, às 19h, e encerra às 20h30 com a apresentação de Uana.

Homenagem aos Seleiros

O tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma" evidencia o trabalho de artesãs e artesãos que fazem do couro uma matéria-prima capaz de preservar tradições e impulsionar a economia criativa. A edição reverencia mestres como Zé Venceslau, referência do Ciclo do Couro de Exu; Irineu do Mestre, da Fazenda Cacimbinha, em Salgueiro, criador dos "bonéus" (mistura de boné com chapéu) usados por João Gomes; Fafá Belém, pioneira na utilização do couro de tilápia em Petrolândia; além dos seleiros de Cachoeirinha e dos designers e estilistas que consolidam o couro como elemento marcante da moda autoral pernambucana.

A acessibilidade permanece como uma das prioridades do evento. Pessoas com deficiência visual, pessoas neurodivergentes e pessoas surdas ou ensurdecidas contarão com visitas guiadas com acessibilidade comunicacional.

Para facilitar o acesso do público, a feira contará novamente com traslados gratuitos saindo dos shoppings Recife, RioMar, Plaza, Tacaruna e Patteo. Nesta edição, o desembarque no Centro de Convenções será realizado em um novo terminal de passageiros, oferecendo ainda mais conforto e acessibilidade aos visitantes.

  • 26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato
  • Quando: 08 a 19 de julho de 2026
  • Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)
  • Horários:
  • Segunda a sexta-feira — 14h às 22h
  • Sábado e domingo — 10h às 22h
  • Ingressos:
  • Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)
  • Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

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