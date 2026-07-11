fechar
Cultura | Notícia

Groundation desembarca no Classic Hall em novembro ao lado de Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio no Festival Miçanga

Uma das atrações mais aguardadas da noite, o grupo californiano Groundation retorna ao solo brasileiro com a turnê de sua assinatura musical

Por JC Publicado em 11/07/2026 às 10:50
A organização do festival reitera a proposta de promover uma noite histórica voltada à celebração cultural e à sinergia característica do público de reggae
A organização do festival reitera a proposta de promover uma noite histórica voltada à celebração cultural e à sinergia característica do público de reggae - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Classic Hall se consolidará como o epicentro do reggae nacional e internacional no próximo dia 21 de novembro, data em que recebe a nova edição do Festival Miçanga. O evento promete movimentar milhares de fãs do gênero ao reunir em um único line-up a renomada banda norte-americana Groundation e os expoentes brasileiros Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio.

Uma das atrações mais aguardadas da noite, o grupo californiano Groundation retorna ao solo brasileiro com a turnê de sua assinatura musical, caracterizada pela fusão complexa entre o reggae roots, o jazz e sessões de improvisação virtuosa. O espetáculo deve revisitar os principais clássicos da carreira da banda, consolidando seu status de referência global no estilo.

A representação nacional do festival ficará a cargo de duas das maiores potências do reggae do país. O Planta & Raiz subirá ao palco munido de um repertório repleto de hits que atravessaram gerações, como "Com Certeza", "Aquele Lugar" e "Filho do Leão". Paralelamente, o Ponto de Equilíbrio trará sua tradicional mensagem de paz e os grandes sucessos que definiram a identidade do reggae brasileiro contemporâneo.

A organização do festival reitera a proposta de promover uma noite histórica voltada à celebração cultural e à sinergia característica do público de reggae. Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma antecipada por meio da plataforma Bilheteria Digital ou diretamente na bilheteria física do Classic Hall.

Leia também

Artista pernambucano apresenta projeto que une ritmos nordestinos e música eletrônica em Goiás
Jota BoraVive

Artista pernambucano apresenta projeto que une ritmos nordestinos e música eletrônica em Goiás
Festival de Teatro para Crianças tem seis espetáculos neste fim de semana no Recife
ARTES CÊNICAS

Festival de Teatro para Crianças tem seis espetáculos neste fim de semana no Recife

Compartilhe

Tags