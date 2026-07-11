Groundation desembarca no Classic Hall em novembro ao lado de Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio no Festival Miçanga

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Uma das atrações mais aguardadas da noite, o grupo californiano Groundation retorna ao solo brasileiro com a turnê de sua assinatura musical

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O Classic Hall se consolidará como o epicentro do reggae nacional e internacional no próximo dia 21 de novembro, data em que recebe a nova edição do Festival Miçanga. O evento promete movimentar milhares de fãs do gênero ao reunir em um único line-up a renomada banda norte-americana Groundation e os expoentes brasileiros Planta & Raiz e Ponto de Equilíbrio.

Uma das atrações mais aguardadas da noite, o grupo californiano Groundation retorna ao solo brasileiro com a turnê de sua assinatura musical, caracterizada pela fusão complexa entre o reggae roots, o jazz e sessões de improvisação virtuosa. O espetáculo deve revisitar os principais clássicos da carreira da banda, consolidando seu status de referência global no estilo.

A representação nacional do festival ficará a cargo de duas das maiores potências do reggae do país. O Planta & Raiz subirá ao palco munido de um repertório repleto de hits que atravessaram gerações, como "Com Certeza", "Aquele Lugar" e "Filho do Leão". Paralelamente, o Ponto de Equilíbrio trará sua tradicional mensagem de paz e os grandes sucessos que definiram a identidade do reggae brasileiro contemporâneo.

A organização do festival reitera a proposta de promover uma noite histórica voltada à celebração cultural e à sinergia característica do público de reggae. Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma antecipada por meio da plataforma Bilheteria Digital ou diretamente na bilheteria física do Classic Hall.