WIU e Kevin O Chris lideram programação deste sábado no Festival Ginga Recife

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Além dos headliners, o público poderá acompanhar uma maratona de shows que se estenderá até a madrugada. Ao todo, serão outras nove atrações

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Os cantores WIU e Kevin O Chris são as principais atrações deste sábado (11) no Festival Ginga Recife. O evento, que reúne grandes nomes da música nacional e local, acontece no Mirante do Paço, na área central da capital pernambucana, com abertura dos portões programada para as 17h.

Além dos headliners, o público poderá acompanhar uma maratona de shows que se estenderá até a madrugada. Ao todo, outras nove atrações se dividem entre o Palco Ginga e o Palco Barchef: Sheldon, Rafa Mesquita, Math Gomes, Mau Lopes, SoundsByMaul, Dagga, DJ Damata, Infavermelho e The Bullet.

Consolidado como um dos maiores projetos de entretenimento associados ao período da Copa do Mundo, o Festival Ginga ocorre de forma simultânea em diversas capitais brasileiras — como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Natal —, além de contar com uma edição em Miami, nos Estados Unidos. A organização do evento confirmou que o cronograma de apresentações segue mantido normalmente em julho, mesmo após a eliminação da Seleção Brasileira no torneio de futebol. O espaço no Mirante do Paço combina os shows com opções de gastronomia, experiências imersivas e ativações de marcas.

A agenda do festival no Recife se estende para o próximo fim de semana. No dia 17 de julho, o local recebe o Batuk, um festival focado em música eletrônica realizado em parceria com a AUMMA, que contará com 14 artistas distribuídos em dois palcos simultâneos. Já o encerramento do projeto está marcado para o dia 18 de julho, com uma grande festa cuja principal atração permanece em segredo e será revelada em breve pela produção. Os ingressos para todos os dias do evento estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.