Martinho da Vila e Mart'nália trazem turnê inédita "Pai e Filha" ao Classic Hall em outubro
Criada no ambiente vibrante das rodas de samba e dos bastidores musicais de seu pai, Mart'nália desenvolveu uma identidade própria na música
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O Classic Hall, em Olinda, será o cenário de um dos encontros mais emblemáticos e emocionantes da música popular brasileira em 2026. No dia 17 de outubro, a casa de shows recebe Martinho da Vila e Mart'nália com a turnê "Pai e Filha". O projeto inédito marca a primeira vez que os dois artistas cruzam o país juntos em uma série completa de apresentações e carrega um tom de despedida histórica, já que a temporada foi anunciada como a última grande turnê da consagrada carreira de Martinho da Vila, um dos maiores pilares da história do samba.
A apresentação promete ir além de um show convencional, desenhando-se como uma celebração de afeto, humor e ancestralidade musical construída dentro e fora dos palcos. O repertório do espetáculo foi planejado para misturar os grandes clássicos que marcam as décadas de composição de Martinho, os sucessos que consolidaram a carreira solo de Mart'nália e duetos inéditos de canções que ajudaram a moldar a identidade da MPB. Ao todo, a turnê deve passar por cerca de 30 cidades brasileiras, incluindo capitais como Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro.
Criada no ambiente vibrante das rodas de samba e dos bastidores musicais de seu pai, Mart'nália desenvolveu uma identidade própria na música e se transformou em uma das intérpretes mais carismáticas e respeitadas do país, transitando com naturalidade entre o samba e a MPB. Para Martinho da Vila, que dedicou a vida a popularizar o gênero e transformar o cotidiano em poesia, dividir o palco nesta reta final de grandes shows é um presente que une música e laço familiar. De acordo com a organização, assinada pela Groove Produções, a expectativa é de uma noite inesquecível de forte conexão com o público pernambucano.
Os ingressos para o espetáculo já estão disponíveis para o público e podem ser adquiridos tanto diretamente na bilheteria física do Classic Hall quanto de forma online, através do site da Ingresse.
Serviço
- Martinho da Vila & Mart'nália – Turnê "Pai e Filha"
- Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
- Local: Classic Hall – Olinda/PE
- Ingressos: À venda na bilheteria do Classic Hall e pelo site da Ingresse.