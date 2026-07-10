Festival de Teatro para Crianças tem seis espetáculos neste fim de semana no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

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Programação do 22º FTCPE reúne apresentações em três teatros da capital, com sessões voltadas ao público infantil e acessibilidade em Libras

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O 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) segue com programação durante as férias de julho e leva seis espetáculos aos palcos do Recife neste fim de semana. As apresentações acontecem no Teatro de Santa Isabel, Teatro do Parque e Teatro Barreto Júnior, com opções voltadas ao público infantil e familiar.

No sábado (11), às 11h, o Teatro Barreto Júnior recebe o espetáculo O burro errante, do grupo Habib e Valéria, que reúne teatro de sombras e contação de histórias.

Às 16h, no Teatro do Parque, a Cia Teatralizar apresenta O Dia da Libélula, montagem que mistura fantasia, crítica social e filosofia existencial.

Já às 16h30, no Teatro de Santa Isabel, a Métron Produções estreia o musical Bonezinho Vermelho, adaptação do clássico da literatura infantil.

A programação continua no domingo (12). Às 11h, o Teatro Barreto Júnior recebe Os protetores dos oceanos, do Espaço Cultural Vovozito e Falcões Produções, de Igarassu, espetáculo de teatro de bonecos que aborda temas ligados à preservação ambiental.

Festival de teatro no Recife - DIVULGAÇÃO

Às 16h, no Teatro do Parque, a DoceAgri apresenta Helô em busca do baobá sagrado, montagem que destaca saberes ancestrais e o protagonismo negro.

No mesmo horário, às 16h30, o Teatro de Santa Isabel recebe Pluft, o fantasminha, da Cênicas Cia de Repertório, versão do texto de Maria Clara Machado que está em cartaz há 15 anos.

O festival segue até 26 de julho, com realização da Métron Produções e incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife.

Todas as apresentações contam com acessibilidade em Libras. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com opções de meia-entrada, inteira e ingresso social, conforme o teatro. Toda a programação está disponível no site do evento www.teatroparacrianca.com.br

Nesta edição, o festival homenageia os 40 anos do grupo Mão Molenga Teatro de Bonecos. Como parte da programação, a mostra Mão Molenga – 40 anos de história permanece em cartaz até 4 de agosto, no Teatro Hermilo Borba Filho, no Cais do Apolo.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SÁBADO, 11 DE JULHO

TEATRO DE SANTA ISABEL (16h30): Bonezinho Vermelho – Musical Infantil

Sinopse: No coração da floresta, uma família de três gerações vive em harmonia o seu dia a dia. Ao sair para visitar a Vovó, a pequena Bonezinho Vermelho encontra a Dona Árvore e compartilha um sonho encantador que teve com os animais da região. O que ela não imagina é que, por uma feliz coincidência, o Coelho Barnabé, o Passarinho e o Esquilo tiveram exatamente o mesmo sonho e agora buscam encontrar a menina para conhecê-la pessoalmente. Contudo, o caminho reserva surpresas: um vilão misterioso surge e passa a segui-la. Ao encontrar uma bolsa repleta de disfarces, ele dá início a uma trama lúdica que transporta a plateia diretamente para o universo de magia e encantamento que só o teatro pode proporcionar.

TEATRO DO PARQUE (16h): O dia da libélula

Sinopse: Em um pântano mágico e repleto de figuras excêntricas, Babete, uma jovem libélula, descobre que tem apenas um único dia de vida. Diante dessa revelação, ela parte em uma jornada cheia de humor, poesia e encontros inusitados para desvendar o segredo da felicidade. Ao lado de Garfo, um gafanhoto atrapalhado e leal, Babete cruza o desconhecido e conhece figuras singulares — como um besouro alquimista, centopeias consumistas e até uma lesma que quer virar um peixe. Cada encontro funciona como uma metáfora divertida e profunda sobre o tempo, os sonhos e o consumo. Com texto de Cássio Uchôa e direção de Filipe Enndrio, "O Dia da Libélula" é uma produção da Cia Teatralizar que mistura fantasia, crítica social e filosofia existencial, conduzindo crianças e adultos a uma lição inesquecível: a verdadeira imortalidade está no afeto e na intensidade do agora.

TEATRO BARRETO JÚNIOR (11h): O burro errante (técnica:teatro de sombras e contação de histórias)

Sinopse: Baseado no conto homônimo de Habib Zahra oespetáculoacompanha a trajetória de um burrinho criado por pais superprotetores que escondiam sua verdadeira identidade e morriam de medo de se relacionar com animais de outras espécies. Ao crescer e deixar sua casa, o protagonista descobre um mundo muito diferente daquele que lhe foi apresentado e entra em contato com personagens, perspectivas e modos de vida que jamais imaginara existir. Inspirado nas ilustrações originais de Valeria Rey Soto,O burro errantemistura projeções de silhuetas coloridas e música ao vivo para criar um universo visual delicado, onde crianças e adultos compartilham a cena, cantando, tocando, dançando, atuando e manipulando bonecos para construir a narrativa.

DOMINGO, 12 DE JULHO

TEATRO DE SANTA ISABEL (16h30): Pluft, o fantasminha

Sinopse: Há 15 anos encantando gerações, Pluft, o fantasminha, da Cênicas Companhia de Repertório, celebra sua bonita caminhada no teatro: desde sua estreia em 2011, o espetáculo permanece em cartaz de forma ininterrupta, renovando seu encontro com o público ano após ano. Inspirada no clássico de Maria Clara Machado, cujo texto original é considerado um dos maiores marcos da dramaturgia infantil no Brasil, a montagem conquistou milhares de famílias, tornando-se uma grande referência. Na trama, Pluft, um fantasminha que tem medo de gente, vê sua vida transformada ao conhecer Maribel, uma menina sequestrada pelo terrível pirata Perna de Pau. Entre sustos, aventuras e encontros inesperados, nasce uma amizade capaz de mudar o destino de ambos. Nesta apresentação comemorativa, integrada à programação do 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco, o espetáculo se revela atemporal, trazendo uma encenação que dialoga com as diferentes gerações que acompanharam sua história ao longo desses anos, sem perder a delicadeza, o humor e a poesia que consagraram a obra. Mais do que a celebração de um espetáculo longevo, a peça é uma homenagem ao poder do teatro de manter viva a fantasia no coração de crianças de todas as idades. Cênicas Companhia de Repertório: 15 anos de Pluft, milhares de aplausos e incontáveis memórias compartilhadas.

TEATRO DO PARQUE (16h): Hêlo em busca do baobá sagrado

Sinopse: Você já parou para pensar como estamos preparando o mundo para nossas crianças? Helô, uma menina negra de cabelos crespos que ama sua essência, nos convida a viver uma aventura encantada. Ao perceber a tristeza que toma conta de seu povoado, parte em busca de respostas com sua avó, que lhe confia uma missão: encontrar o fruto sagrado do Baobá e curar seu povo. Ao lado de seu pai, segue para a Floresta Negra, onde encontra seres encantados como Pé de Jaca, Dr. Sapão, Anahí e Comadre Fulozinha. Juntos, enfrentam desafios para alcançar o Baobá Sagrado. No caminho, precisam enfrentar Seu Quadrado, um vilão racista que tenta impedir a missão. Entre magia, coragem e ancestralidade, Helô descobre sua força. O espetáculo propõe uma reflexão sobre identidade, pertencimento e futuro. Valoriza saberes ancestrais e o protagonismo negro. Um convite à construção de uma sociedade mais justa, afetiva e feliz para as novas gerações.

TEATRO BARRETO JÚNIOR (16h): Os protetores dos oceanos

Sinopse: O espetáculo “Os protetores dos oceanos”, utiliza a linguagem do teatro de bonecos para contar, de forma lúdica e visualmente encantadora, a sagados animais marinhos em sua luta pela sobrevivência e preservação do habitat. Com bonecos de manipulação direta e uma técnica de movimento fluida, o espetáculo convida o público a refletir sobre o comportamento humano diante da conservação dos oceanos e dos impactos causados pela ação da humanidade. Repleto de aventura, música e leveza, o texto aposta na ludicidade para envolver crianças e adultos em uma jornada poética e divertida pelos mares da imaginação e da consciência ambiental.