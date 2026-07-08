FIG 2026: tradicional Festival de Inverno de Garanhuns começa nesta quinta-feira (9) com 18 dias de programação gratuita
Evento segue até 26 de julho com shows, teatro, dança, circo, literatura, gastronomia e atrações distribuídas em mais de 20 polos culturais
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O tradicional Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) inicia sua 34° edição nesta quinta-feira (9), reunindo atrações multiculturais em seus mais de 20 polos espalhados pela cidade agrestina.
Serão 18 dias de programação gratuita, reunindo shows de gêneros que vão do forró e brega ao pop e rock, além de apresentações de dança, teatro e circo, e atividades voltadas à literatura e à gastronomia.
Polos por toda Garanhuns
Além dos shows na Praça Mestre Dominguinhos, o FIG terá atividades em locais como o Parque Euclides Dourado, Parque Ruber van der Linden, Pau Pombo, Seminário São José, Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti e Espaço Cultural Luís Jardim.
A programação abrange também apresentações nos palcos Estação, Pop, Forró Zé da Macuca e Instrumental Paulo Rafael, além de atividades de teatro, dança, circo, audiovisual, literatura, gastronomia, fotografia e artes visuais.
Entre os dias 18 e 27 de julho, o Palco Ariano Suassuna receberá atrações da cultura popular, incluindo João do Pife, Mestre Anderson Miguel, Reisado Mestre João Tibúrcio e Reisado Gonzaga de Garanhuns. Também estão previstos cortejos de grupos tradicionais com saída do Relógio de Flores em direção ao Parque Euclides Dourado.
A programação do festival contempla ainda exposições na Galeria Galpão, mostra de audiovisual no Cine Jardim, oficinas na Casa dos Saberes, espetáculos teatrais, apresentações de dança, atividades na Lona de Circo Índia Morena, ações literárias na Praça da Palavra e oficinas voltadas à gastronomia regional.
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Primeiro fim de semana do FIG
A programação se inicia na Praça Mestre Dominguinhos, com apresentações de Ciel Rodrigues, Raphaela Santos, Zezo e Sheldon, e segue até o dia 26 julho, somando 18 dias de festa.
Já na sexta-feira (10), o palco principal tem uma programação dedicada às vozes femininas da música, com shows de Flay, Joyce Alane, Adriana Calcanhotto, Alcione e Paula Fernandes.
No sábado (11), a programação será formada por Hey Folks, Delacruz, Anavitória, Jota Quest e Luísa Sonza. Mirelly Araújo, Amor Eterno, Alexandre Pires e Thiaguinho sobem ao palco no domingo (12).