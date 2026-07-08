"Eu mereço lixo?": Lia de Itamaracá denuncia descaso da Prefeitura de Itamaracá com espaço cultural

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em vídeo publicado nas redes sociais, artista mostra acúmulo de lixo na calçada do Espaço Cultural Estrela de Lia e critica o prefeito do município

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A cantora e compositora Lia de Itamaracá denunciou, em vídeo publicado em suas redes sociais, o descaso da Prefeitura da Ilha de Itamaracá com o Centro Cultural Estrela de Lia. Ela mostra o acúmulo de lixo e entulhos nos arredores do centro de promoção cultural, onde ela realiza suas cirandas.

Acúmulo de lixo em frente ao espaço cultural

No vídeo, gravado em frente ao Centro Cultural Estrela de Lia, a cirandeira mostra sacos de lixo e entulhos acumulados na calçada do local e afirma que a situação prejudica um espaço dedicado à preservação da cultura popular pernambucana.

"Isso aqui é um espaço cultural, é onde eu faço a minha ciranda. Esse lixo poderia estar em qualquer canto, mas está em frente ao espaço cultural de Lia", afirma a artista. "Eu mereço lixo?", questiona.

Ao longo da gravação, Lia diz que ela e sua equipe mantêm o espaço em funcionamento, mas reclama da falta de cuidados com o entorno. "Nós estamos ajeitando o espaço cultural para receber a comunidade, os atletas, os veranistas, as crianças, os estudantes. Eles têm que ver lixo?", questiona.

A artista ainda direcionou críticas ao prefeito Paulo Galvão (PSDB). "De você, infelizmente, eu já não esperava nada de bom. Mas ver o espaço que carrega a minha história e a história da cultura popular tratado dessa forma é uma dor que não consigo calar".





Relação entre Lia e Prefeitura é marcada por atritos

A nova manifestação pública ocorre menos de um ano após o rompimento entre Lia de Itamaracá e a gestão do prefeito Paulo Galvão (PSDB). Em setembro de 2025, a artista foi exonerada do cargo de secretária de Turismo, Cultura e Eventos da Ilha de Itamaracá, após uma série de divergências com a administração municipal.

Na época, Lia afirmou que não tinha autonomia para conduzir a pasta, disse que não era consultada sobre decisões relacionadas à cultura e criticou a realização de eventos sem sua participação, mesmo sendo a titular da secretaria.

Os atritos, entretanto, começaram ainda nos primeiros dias da gestão. Em janeiro de 2025, poucas semanas após assumir o cargo, a cirandeira passou a reclamar da falta de diálogo com a Prefeitura, alegando que não era chamada para reuniões e que suas propostas não eram consideradas.

Em sua despedida da administração municipal, Lia também defendeu a criação de uma secretaria exclusiva para a Cultura, com maior autonomia administrativa, proposta que não avançou. Na ocasião, informou ainda que pretendia levar o caso ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O que diz a Prefeitura?

Após a repercussão do caso, a Prefeitura da Ilha de Itamaracá informou que retirou o coletor de lixo instalado em frente ao Centro Cultural Estrela de Lia.

Segundo a gestão municipal, o equipamento havia sido colocado como parte de uma ação emergencial de ordenamento urbano, já que o local era utilizado por parte da população para o descarte irregular de resíduos.

Em nota, a prefeitura afirmou que decidiu remover o coletor após a manifestação da cantora Lia de Itamaracá, que apontou o impacto visual e simbólico da estrutura na fachada do espaço cultural.

A administração municipal informou ainda que estuda um novo local para a instalação do equipamento, de forma a manter a limpeza da área sem interferir no centro cultural, e reiterou o compromisso com a preservação do patrimônio representado pela artista.

Assista ao videocast Uma por Uma #07: Síndrome da Mulher Maravilha: os impactos da sobrecarga e da culpa no dia a dia