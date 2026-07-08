"Eu mereço lixo?": Lia de Itamaracá denuncia descaso da Prefeitura de Itamaracá com espaço cultural
Em vídeo publicado nas redes sociais, artista mostra acúmulo de lixo na calçada do Espaço Cultural Estrela de Lia e critica o prefeito do município
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A cantora e compositora Lia de Itamaracá denunciou, em vídeo publicado em suas redes sociais, o descaso da Prefeitura da Ilha de Itamaracá com o Centro Cultural Estrela de Lia. Ela mostra o acúmulo de lixo e entulhos nos arredores do centro de promoção cultural, onde ela realiza suas cirandas.
Acúmulo de lixo em frente ao espaço cultural
No vídeo, gravado em frente ao Centro Cultural Estrela de Lia, a cirandeira mostra sacos de lixo e entulhos acumulados na calçada do local e afirma que a situação prejudica um espaço dedicado à preservação da cultura popular pernambucana.
"Isso aqui é um espaço cultural, é onde eu faço a minha ciranda. Esse lixo poderia estar em qualquer canto, mas está em frente ao espaço cultural de Lia", afirma a artista. "Eu mereço lixo?", questiona.
Ao longo da gravação, Lia diz que ela e sua equipe mantêm o espaço em funcionamento, mas reclama da falta de cuidados com o entorno. "Nós estamos ajeitando o espaço cultural para receber a comunidade, os atletas, os veranistas, as crianças, os estudantes. Eles têm que ver lixo?", questiona.
A artista ainda direcionou críticas ao prefeito Paulo Galvão (PSDB). "De você, infelizmente, eu já não esperava nada de bom. Mas ver o espaço que carrega a minha história e a história da cultura popular tratado dessa forma é uma dor que não consigo calar".
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Relação entre Lia e Prefeitura é marcada por atritos
A nova manifestação pública ocorre menos de um ano após o rompimento entre Lia de Itamaracá e a gestão do prefeito Paulo Galvão (PSDB). Em setembro de 2025, a artista foi exonerada do cargo de secretária de Turismo, Cultura e Eventos da Ilha de Itamaracá, após uma série de divergências com a administração municipal.
Na época, Lia afirmou que não tinha autonomia para conduzir a pasta, disse que não era consultada sobre decisões relacionadas à cultura e criticou a realização de eventos sem sua participação, mesmo sendo a titular da secretaria.
Os atritos, entretanto, começaram ainda nos primeiros dias da gestão. Em janeiro de 2025, poucas semanas após assumir o cargo, a cirandeira passou a reclamar da falta de diálogo com a Prefeitura, alegando que não era chamada para reuniões e que suas propostas não eram consideradas.
Em sua despedida da administração municipal, Lia também defendeu a criação de uma secretaria exclusiva para a Cultura, com maior autonomia administrativa, proposta que não avançou. Na ocasião, informou ainda que pretendia levar o caso ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).
O que diz a Prefeitura?
Após a repercussão do caso, a Prefeitura da Ilha de Itamaracá informou que retirou o coletor de lixo instalado em frente ao Centro Cultural Estrela de Lia.
Segundo a gestão municipal, o equipamento havia sido colocado como parte de uma ação emergencial de ordenamento urbano, já que o local era utilizado por parte da população para o descarte irregular de resíduos.
Em nota, a prefeitura afirmou que decidiu remover o coletor após a manifestação da cantora Lia de Itamaracá, que apontou o impacto visual e simbólico da estrutura na fachada do espaço cultural.
A administração municipal informou ainda que estuda um novo local para a instalação do equipamento, de forma a manter a limpeza da área sem interferir no centro cultural, e reiterou o compromisso com a preservação do patrimônio representado pela artista.
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