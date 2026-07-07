Morre aos 95 anos Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas como Pantanal e O Rei do Gado
Dramaturgo morreu nesta terça-feira (7), em São Paulo, por complicações de insuficiência renal crônica, deixando um grande legado na teledramaturgia
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O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos, em São Paulo. Autor de novelas como Pantanal e O Rei do Gado, seu falecimento foi em decorrência de complicações provocadas por insuficiência renal crônica.
Internações de Ruy Barbosa
Em janeiro deste ano, Benedito Ruy Barbosa permaneceu internado por 19 dias no Hospital do Coração (HCor) para tratar uma infecção urinária associada ao quadro de insuficiência renal crônica.
Na noite de ontem, segunda-feira, foi internado novamente na unidade e faleceu nesta manhã. O velório está marcado para hoje, terça-feira, das 15h às 21h, no Funeral Home, localizado no bairro da Bela Vista, na capital paulista.
Encontrou-se na escrita
Reconhecido pelas histórias ambientadas no meio rural, Benedito Ruy Barbosa construiu uma carreira marcada por novelas que retrataram a diversidade cultural brasileira, a imigração italiana, disputas por terra e grandes histórias de amor.
Nascido em Gália, no interior paulista, em 1931, Benedito Ruy Barbosa era o mais velho de cinco irmãos. Após perder o pai, trabalhou em diferentes atividades para ajudar a sustentar a família, incluindo funções como vendedor de verduras, faxineiro e auxiliar em uma firma comercial, até se tornar revisor no jornal O Estado de S. Paulo.
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Seu primeiro romance, Fogo Frio, foi adaptado para o teatro e recebeu prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, dando início à trajetória como roteirista.
A estreia na televisão ocorreu em 1966, na TV Tupi, com Somos Todos Irmãos. Depois, passou por emissoras como Excelsior, Record e TV Cultura. Em 1976, iniciou sua trajetória na Globo, onde consolidou grandes sucessos.
Entre seus principais trabalhos estão Meu Pedacinho de Chão (1971), Cabocla (1979), Pantanal (1990), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996), Terra Nostra (1999) e Velho Chico (2016).