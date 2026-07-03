Gestão de resíduos em Fernando de Noronha ganha reforço diante de desafios logísticos

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Apesar das iniciativas, caminho percorrido pelo lixo no arquipélago até destinação final é longo e passa por obstáculos estruturais

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Um dos principais destinos turísticos de Pernambuco e do mundo, o Arquipélago de Fernando de Noronha convive diariamente com desafios logísticos e ambientais para preservar suas belezas naturais.

A coleta, o tratamento e a destinação correta dos resíduos sólidos figuram como alguns dos principais gargalos para manter o equilíbrio ambiental da ilha, reconhecida como Patrimônio Natural Mundial pela UNESCO.

Para minimizar esses impactos, Noronha adota uma série de medidas, como a proibição gradual da entrada, uso e comercialização de plásticos descartáveis, a restrição à circulação de veículos movidos a combustíveis fósseis e a cobrança da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), paga pelos visitantes.

Apesar das iniciativas, o caminho percorrido pelo lixo até a destinação final é longo e passa por obstáculos.

A ilha não possui aterro sanitário, dispõe de espaço físico limitado para armazenamento de resíduos e depende do transporte marítimo para enviar o material ao continente. O grande volume de lixo gerado diariamente, impulsionado pelo turismo, também sobrecarrega a triagem.

Os caminhos do lixo

Empresa responsável pela limpeza de Noronha precisa realizar coleta de óleo vegetal e mineral, resíduos de serviços de saúde e podas de árvores - Laís Nascimento/JC

Para destinar corretamente os resíduos da ilha, são realizadas operações internas e de barco, que levam para a capital pernambucana os materiais.

Embora Fernando de Noronha conte com uma Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRS), onde todo o lixo produzido é separado, tratado e armazenado temporariamente, a destinação final ocorre no Recife.

Além dos resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos, a Ambipar, empresa responsável pela limpeza urbana desde agosto de 2025, precisa fazer a coleta de óleo vegetal e mineral, resíduos de serviços de saúde e podas de árvores.

A logística, no entanto, enfrenta limitações. Os horários de saída e chegada das embarcações são regulamentados pela Marinha, que permite a navegação apenas entre o nascer e o pôr do sol.

Ilha não possui aterro sanitário, dispõe de espaço físico limitado para armazenamento de resíduos e depende do transporte marítimo - Laís Nascimento/JC

Já nas áreas mais remotas da ilha, as vias de acesso não são pavimentadas e, durante o período chuvoso, as estradas de barro dificultam a circulação dos caminhões de coleta, provocando o acúmulo de resíduos até que as condições de tráfego sejam restabelecidas, o que representa riscos para a população e para o meio ambiente.

Outro desafio apontado pela Ambipar é a contratação de mão de obra. Segundo a empresa, o turismo, principal atividade econômica da ilha, torna mais atrativos os trabalhos informais voltados aos visitantes, dificultando o preenchimento de vagas na coleta e no tratamento dos resíduos.

Apesar disso, a empresa conta com 90 funcionários, que recolhem os materiais, tratam e destinam corretamente.

Segundo Gabriel Rocha, gerente operacional da UTRS Noronha, a experiência de contribuir para a preservação do patrimônio ambiental da ilha é desafiadora. “A nossa rotina operacional vai além da coleta de resíduos”, explica.

O gerente pontua que todo o resíduo, depois de coletado, é levado para a unidade de tratamento, triado e ensacado para depois ser transportado para o continente. “É um planejamento minucioso, que exige considerar fatores de condições climáticas e cronogramas marítimos”, relata.

Para incentivar a reciclagem, a empresa implantou pontos de coleta de resíduos recicláveis e orgânicos e firmou parcerias com empreendimentos locais. Um dos exemplos é a Pousada Zé Maria, onde foi instalado um ecoponto que permite a troca de materiais recicláveis, como latas e garrafas, por pontos e até pagamentos via Pix.

Acúmulo e multa

Ambipar ampliou capacidade logística no arquipélago, número de viagens marítimas, mobilizou novas embarcações e ampliou turnos de trabalho - Laís Nascimento/JC

Em fevereiro deste ano, a Ambipar havia sido multada em R$ 700 mil pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) devido ao acúmulo de resíduos na UTRS.

A penalidade foi aplicada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) após a constatação das irregularidades como o excesso de resíduos da construção civil, de materiais inertes e resíduos volumosos, armazenados de forma desordenada nas dependências da UTRS.

De acordo com a CPRH, na época também foi identificada a ocupação indevida das áreas operacionais, comprometimento da capacidade da unidade, o manejo inadequado de resíduos orgânicos e de serviços de saúde, a paralisação de estruturas essenciais e a inexistência de planejamento técnico para redução do material acumulado.

O contrato da Ambipar para prestar serviços na ilha tem duração de 60 meses e valor de R$ 64,7 milhões.

Segundo a Ambipar, devido ao passivo deixado no terreno, foi necessária a ampliação da capacidade logística no arquipélago e entre agosto de 2025 e março de 2026, foram transportadas mais de 2.550 toneladas de resíduos para a capital pernambucana.

Além disso, o número de viagens marítimas aumentou, com mobilização de novas embarcações e ampliação dos turnos de trabalho para retirar o passivo, e novos equipamentos, como triturador para podas e escavadeira elétrica.

*A repórter viajou a convite da Ambipar

