Museu de Olinda que já foi prisão da Inquisição reabre após dez anos, com acervo de grandes artistas brasileiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os nomes consagrados do acervo, estão Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Tereza Costa Rêgo, Francisco Brennand e Tomie Ohtake

Clique aqui e escute a matéria

Fechado desde 2014 por problemas estruturais, o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), em Olinda, reabriu ao público na última terça-feira (30), após obras de requalificação, conservação e restauro.

Localizado na Rua 13 de Maio, no Sítio Histórico, o equipamento público reúne um acervo com mais de 4 mil obras e documentos, com expoentes da arte brasileira e internacional, mas sofreu uma década de descaso e abandono público.

Para a reabertura, o espaço passou por restauração, implantação de elevador e plataforma de acessibilidade, modernização dos sistemas elétrico, hidráulico e de climatização, nova iluminação expográfica e requalificação paisagística.

O investimento foi de R$ 4 milhões, com recursos da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), do Governo do Estado, e de emendas parlamentares.

A reabertura marca uma data simbólica: os 60 anos de fundação da instituição, celebrada com uma exposição de longa duração dedicada à sua própria trajetória. O museu reúne um dos maiores acervos de arte moderna da América Latina.

Para a presidente da Fundarpe, Renata Borba, o museu é um marco para a cultura pernambucana. “Depois de dez anos, o MAC volta a pulsar no coração de Olinda. Mais do que restaurar um bem cultural, estamos reativando um espaço que integra a alma da cidade, onde convergem arte, história e relações humanas ", ressalta.

Exposições

Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC), em Olinda, foi reaberto após mais de 10 anos fechado - Silla Cadengue/Fundarpe

A reabertura do MAC-PE é marcada pela mostra de longa duração "MAC 60 anos", que transforma o próprio museu em protagonista da narrativa expositiva.

Distribuída pelos dois pavimentos, a exposição percorre a trajetória do equipamento e reúne pinturas, desenhos, gravuras, vídeos, documentos históricos e obras representativas de diferentes momentos da coleção do espaço.

Organizada em três grandes eixos curatoriais - História do MAC, MAC Coletivo e Mundos do MAC -, a exposição propõe diálogos entre diferentes períodos, linguagens e gerações de artistas.

Além da mostra de longa duração, o MAC inaugurou a exposição temporária “Olinda é de Encantar” na Galeria Tereza Costa Rêgo, que fica ao lado do prédio histórico do Museu.

A mostra traz ao público telas sobre a cidade que ressaltam a arquitetura, a natureza e toda a beleza desse local histórico.

Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC), em Olinda, foi reaberto após mais de 10 anos fechado - Silla Cadengue/Fundarpe Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC), em Olinda, foi reaberto após mais de 10 anos fechado - Silla Cadengue/Fundarpe Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC), em Olinda, foi reaberto após mais de 10 anos fechado - Silla Cadengue/Fundarpe

Para Lúcia Padilha, gestora do MAC, o principal objetivo das exposições é contar a história do museu através de artistas que se destacam no cenário nacional e internacional. “Além das obras do acervo, a gente tem também artistas contemporâneos que foram convidados para dialogar com as obras do acervo”, explica.

Museu já foi prisão

O Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE) foi fundado em 1966 com doação de parte da Coleção do Embaixador Assis Chateaubriand (1892-1968) ao Estado.

Entre os artistas consagrados do acervo, estão Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Cícero Dias, Di Cavalcanti, Wellington Virgolino, Tereza Costa Rêgo, Burle Max, Francisco Brennand e Tomie Ohtake.

As obras são de técnicas, épocas e estilos variados, indo desde o academicismo francês até a contemporaneidade.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o imóvel foi a única prisão eclesiástica que se tem notícia na história do Brasil durante todo o período da Inquisição.

Era nesse prédio, construído em 1765, que as pessoas acusadas de delitos contra a religião católica romana eram detidas.

Uma década de abandono

SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA // DEPREDAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA ÀS VÉSPERAS DO CARNAVAL // OLINDA ALTA. NA FOTO: PRAÇA DO MAC, RUA 13 DE MAIO - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Apesar do valor cultural, artístico e histórico do MAC para o estado, anos de abandono antecederam as obras de recuperação.

Com atividades comprometidas desde 2014 e interdição em 2016 por danos no imóvel, o equipamento foi alvo de inquérito do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

No documento, o órgão fiscalizador expôs uma série de problemas, incluindo rachaduras, ferragens expostas, vazamento, desprendimento do reboco e instalação elétrica deteriorada representando risco de incêndio.

Na época, os técnicos do TCE alegaram que as demandas colocavam em risco o acervo, os funcionários e os turistas que frequentam o espaço.

Desde o fechamento do equipamento, as licitações limitavam-se a ações paliativas, como manutenção predial preventiva e corretiva ou escoramento metálico para áreas interditadas, com valores entre R$ 13 mil e R$ 63 mil.

Serviço

Exposições “MAC 60 Anos” e “Olinda é de Encantar”

Local: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE) – Rua 13 de maio, 149, Varadouro, Olinda

Visitação: terças a sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

Entrada gratuita

