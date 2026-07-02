Ministério da Cultura lança programa de incentivo a acesso de favelas e periferias à Lei Rouanet
Segunda edição do Rouanet nas Favelas terá um período de mobilização antes da abertura oficial das inscrições, prevista para 15 de agosto
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O Ministério da Cultura (MinC) lançou nesta terça-feira (30), a segunda edição do programa Rouanet nas Favelas. A iniciativa é voltada à ampliação do acesso de artistas, coletivos e produtores culturais das periferias aos mecanismos de incentivo fiscal da Lei Rouanet.
O lançamento ocorreu durante o I Seminário de Avaliação dos Resultados da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab) e contou com a presença do presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé, que afirmou que a iniciativa representa uma mudança na forma como as favelas passam a ser vistas pelas políticas públicas e pelo setor privado:
"A primeira coisa é um entendimento novo sobre a favela: não mais como um ambiente de problema e de carência, mas de potência", afirmou. "O Ministério da Cultura vai conhecer iniciativas, projetos e ações que não tinham janela para botar a cara no sol das oportunidades."