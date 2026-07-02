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Cultura | Notícia

Festival de cinema abre inscrições para mostra competitiva de realizadoras latino-americanas e caribenhas

Festival de Cinema do Observatório Latino-Americano de Realizadoras ocupará espaços públicos e escolas de Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco

Por JC Publicado em 02/07/2026 às 13:49
Festival de Cinema do Observatório Latino Americano de Realizadoras será realizado em novembro em Carpina
Festival de Cinema do Observatório Latino Americano de Realizadoras será realizado em novembro em Carpina - Feane Tiê/Divulgação

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A terceira edição do Festival de Cinema do Observatório Latino-Americano de Realizadoras (OLAR) está com inscrições abertas para a Mostra Competitiva Sara Gómez.

Podem participar mulheres e pessoas dissidentes de gênero da América Latina e do Caribe com curtas-metragens de até 30 minutos, estreados a partir de 2025. Também serão aceitas produções codirigidas com homens cisgênero. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho, pelo link.

O Festival OLAR acontecerá, pela primeira vez, com programação totalmente presencial. Após uma primeira edição realizada em formato online, em 2022, e uma segunda edição híbrida, em 2024, o evento ocupará espaços públicos e escolas de Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco, em novembro.

Além da Mostra Competitiva Sara Gómez, a programação contará com mostras paralelas, atividades formativas, mesas de debate e outras atrações. Entre as novidades desta edição está a exibição presencial de todos os filmes, fortalecendo o encontro entre realizadoras, convidadas e o público da região.

Outra iniciativa é o investimento na integração entre cineastas latino-americanas, com oferta de transporte entre Recife e Carpina e hospedagem durante a programação para parte das participantes.

“Como alguém que nasceu e cresceu em Carpina, foi muito especial ver o festival ocupar a cidade e encontrar uma recepção tão calorosa do público. Muitas pessoas passaram a perguntar quando acontecerá a próxima edição e a pedir que as atividades sejam mais frequentes”, afirma a curadora e diretora do festival, Cíntia Lima.

A Mostra Competitiva leva o nome da cineasta afrocubana Sara Gómez e concede o Troféu Sara Gómez às produções premiadas. A homenagem faz referência à realizadora, cuja obra promoveu reflexões sobre os impactos da Revolução Cubana nos setores marginalizados da sociedade.

Ao longo de suas edições, o Festival OLAR reuniu obras de diferentes formatos, gêneros e linguagens que abordam questões sociais, culturais e territoriais da América Latina, sempre a partir do olhar de mulheres e pessoas dissidentes de gênero.

Para a curadora e diretora Lílian de Alcântara, a diversidade da programação é uma das marcas do evento. “Entre obras autorais, filmes de gênero, animações, cinema infantil e documentários, o OLAR nos permite reconhecer as semelhanças e diferenças que atravessam nossos territórios e nos aproximam como povo latino-americano”.

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Desde sua criação, o Festival OLAR recebe incentivo do Funcultura e da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco.

Serviço

3º Festival de Cinema OLAR - inscrições para realizadoras
Quando? 30 de junho a 30 de julho
Inscrições: formulário online
Regulamento em português
Regulamento em espanhol

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