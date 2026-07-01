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Cultura | Notícia

Projeto oferece curso gratuito de audiovisual para adolescentes no Recife

Durante formação do Trela Audiovisual, adolescentes de 14 a 18 anos vão desenvolver curtas-metragens que serão exibidos em evento em agosto

Por JC Publicado em 01/07/2026 às 13:49
Curso de Cinema e Audiovisual do projeto Trela Audiovisual tem inscrições abertas até o dia 6 de julho
Curso de Cinema e Audiovisual do projeto Trela Audiovisual tem inscrições abertas até o dia 6 de julho - Trela Audiovisual/Divulgação

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O Recife, um dos principais polos de produção cinematográfica do Brasil, recebe mais uma edição do Trela Audiovisual, iniciativa voltada à formação de novos talentos para o cinema brasileiro.

O projeto oferece um curso gratuito de produção audiovisual destinado a adolescentes de 14 a 18 anos e tem inscrições abertas até a próxima segunda-feira (6).

A formação será realizada entre os dias 13 e 24 de julho na Cinemateca Pernambucana Jota Soares, bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife.

Durante o curso, os participantes terão contato com diferentes etapas da produção audiovisual e desenvolverão curtas-metragens que serão exibidos em um evento de encerramento previsto para agosto. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line.

Os participantes poderão receber uma Bolsa Aluno para ajuda de custo, desde que cumpram frequência mínima de 70% das atividades.

O processo seletivo prevê ações afirmativas, com reserva de vagas para estudantes e egressos de escolas públicas, pessoas pretas, pardas e indígenas, mulheres, pessoas transgêneras e pessoas não binárias.

Sobre o Trela Audiovisual

Realizado por Vinicius Gouveia, Ingrid Xavier e Vitória Victor, o Trela Audiovisual é financiado pelo Funcultura, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e do Governo do Estado, com apoio da Cinemateca Pernambucana.

A Cinemateca é um equipamento destinado à preservação, formação, pesquisa e difusão das produções do cinema pernambucano. Além de filmes, reúne acervos como roteiros, cartazes, fichas de produção e fotografias.

Desde 2017, o projeto promove formação e difusão audiovisual no estado, por meio de oficinas gratuitas, cineclubes, ações itinerantes e formações continuadas, priorizando adolescentes e jovens, além de edições com professores.

Entre as experiências desenvolvidas estão oficinas voltadas para adolescentes autistas e adolescentes negros, além formações realizadas exclusivamente com dispositivos móveis e edições direcionadas à população LGBTQIAP+ e a professores.

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Desde 2025, o projeto também realiza o Cineclube Trela, promovendo sessões comentadas e debates sobre cinema e narrativas contemporâneas. As atividades já passaram por Recife, Olinda e Paulista.

Serviço

Trela Audiovisual – 21ª edição
Datas: 13 a 24 de julho
Onde: Cinemateca Pernambucana Jota Soares – Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife
Quanto: gratuito
Inscrições: até 6 de julho, por meio de formulário on-line
Mais informações: Instagram @trelaaudiovisual

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