Pitombeira dos Quatro Cantos celebra 80 anos com desfile ao lado de Alceu Valença, em Olinda

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Evento nesta quarta-feira (1º) será realizado nas ladeiras do Sítio Histórico, com encontro entre a agremiação e o artista na Estação da Luz

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A tradicional Pitombeira dos Quatro Cantos vai celebrar, nesta quarta-feira (1º), seus 80 anos de fundação e também os 80 anos de vida do cantor e compositor olindense Alceu Valença com um desfile no Sítio Histórico. O evento conta com apoio da Prefeitura de Olinda.

A concentração será às 18h na sede da agremiação, na Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, de onde o cortejo seguirá pelas históricas ladeiras da cidade. Na Estação da Luz, a troça vai se encontrar com Alceu Valença, celebrando duas histórias que ajudaram a construir e fortalecer a identidade cultural de Pernambuco.

A Pitombeira dos Quatro Cantos, intitulada Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2023, é um dos clubes carnavalescos mais tradicionais do estado. A agremiação ganhou projeção internacional com a presença no filme “O Agente Secreto”, quando a camisa saiu do cortejo e chegou às telas de cinema, sendo utilizada em uma cena pelo Marcelo, personagem do ator Wagner Moura na trama.

Já Alceu Valença, um dos maiores representantes da música pernambucana, tem sua trajetória profundamente ligada à cultura e ao Carnaval da cidade. Do sertão ao litoral pernambucano, o artista incorpora ritmos e manifestações populares, em uma mistura marcante de frevo, baião e xote.

Ao longo da carreira, Alceu se notabiliza por cultivar as sonoridades do Brasil e do Nordeste em linguagem contemporânea, urbana, e com apelo para as diferentes gerações.

Serviço

Saída comemorativa dos 80 anos da Pitombeira dos Quatro Cantos e de Alceu Valença

Data: Quarta-feira (1º de julho)

Horário: A partir das 18h

Concentração: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos

Camisa comemorativa: R$ 50, à venda na sede da agremiação e no site oficial da Pitombeira

