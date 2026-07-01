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Cultura | Notícia

Multidão canta parabéns para Alceu Valença em desfile dos 80 anos da Pitombeira

Pitombeira dos Quatro Cantos arrastou foliões em cortejo para celebrar os seus 80 anos de fundação e os 80 anos de vida do cantor e compositor

Por JC Publicado em 01/07/2026 às 22:51
O ponto alto da noite aconteceu na chegada à Casa Estação da Luz, centro cultural de propriedade de Alceu Valença
O ponto alto da noite aconteceu na chegada à Casa Estação da Luz, centro cultural de propriedade de Alceu Valença - REPRODUÇÃO

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As ladeiras do Sítio Histórico de Olinda foram tomadas pelo frevo e por uma multidão apaixonada na noite desta quarta-feira (1º). A tradicional troça carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos arrastou foliões em um cortejo histórico para celebrar os seus 80 anos de fundação e os 80 anos de vida do cantor e compositor Alceu Valença, duas instituições que moldaram a identidade cultural de Pernambuco.

A concentração teve início às 18h, na sede da agremiação, localizada na Rua 27 de Janeiro, no bairro do Carmo. De lá, o cortejo seguiu pelas ladeiras, com o público vestindo as cores da agremiação, que ganhou ainda mais projeção recentemente ao aparecer no filme “O Agente Secreto”, vestindo o personagem de Wagner Moura. 

O ponto alto da noite aconteceu na chegada à Casa Estação da Luz, centro cultural de propriedade de Alceu Valença. O frevo, que já ecoava pelas ruas embalado por grandes clássicos, deu lugar a um momento de emoção coletiva. Da sacada do casarão, Alceu surgiu para saudar o público, sendo recebido por um emocionante "Parabéns para você", entoado a plenos pulmões pela multidão que lotava o espaço.

Reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2023, a Pitombeira dos Quatro Cantos uniu sua trajetória à de Alceu, cuja carreira sempre se notabilizou por traduzir os ritmos do Nordeste — como o frevo, o maracatu, o baião e o xote — em uma linguagem contemporânea e urbana. 

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