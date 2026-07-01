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Cultura | Notícia

Cinema e música ao vivo se encontram na estreia da quarta edição do Cine Audiovisão

O evento gratuito acontece neste sábado (4) e promove a exibição de três curta-metragens silenciosos com trilhas sonoras improvisadas ao vivo

Por Anaís Coelho Publicado em 01/07/2026 às 16:51
Cinema e música ao vivo se encontram na estreia da quarta edição do Cine Audiovisão

O evento gratuito acontece neste sábado (4) e promove a exibição de três curta-metragens silenciosos com trilhas sonoras improvisadas ao vivo

Por Anaís Coelho Publicado em 01/07/2026 às 16:51
Cinema e música ao vivo se encontram na estreia da quarta edição do Cine Audiovisão
Cinema e música ao vivo se encontram na estreia da quarta edição do Cine Audiovisão - Beatriz Baggio

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Neste sábado (4), o projeto Cine Audiovisão estreia sua quarta edição com uma experiência gratuita que une cinema, música e improvisação. O cine-concerto acontece às 19h, na Casa Lontra, no bairro da Soledade, e irá exibir filmes silenciosos enquanto artistas convidados improvisam trilhas sonoras ao vivo.

O responsável pela apresentação será o músico, produtor e roteirista Cássio Sales, que convida o artista e fundador do Zelo Estúdio, Guilherme Assis. Juntos, eles propõem um encontro entre guitarras, violões, música eletrônica e percussões brasileiras.

“Busquei pensar em alguém que estivesse fora do núcleo da cena experimental daqui de Recife. Acho interessante e saudável que o experimentalismo possa ser exercitado também por artistas que não sejam atuantes no campo da arte sonora”, afirma Cássio.

Os três curta-metragens selecionados, conhecidos como marcos do cinema experimental e de vanguarda, são: The Very Eye of Night (1955), da diretora Maya Deren; Le Voyage dans la Lune (1902), do ilusionista Georges Méliès; e o expressionista Das Wolkenphänomen von Maloja (1924), de Arnold Fanck.

Até dezembro, o Cine Audiovisão apresenta um cine-concerto por mês, sempre na Casa Lontra. O projeto, criado em 2023, já realizou 18 apresentações em três anos, reunindo dezenas de músicos da cena experimental pernambucana.

O evento também conta com a parceria do IOIC – Institute of Incoherent Cinema, instituição sediada em Zurique, na Suíça, que disponibiliza parte de seu acervo para as apresentações.

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