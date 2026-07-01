Cinema e música ao vivo se encontram na estreia da quarta edição do Cine Audiovisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento gratuito acontece neste sábado (4) e promove a exibição de três curta-metragens silenciosos com trilhas sonoras improvisadas ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O evento gratuito acontece neste sábado (4) e promove a exibição de três curta-metragens silenciosos com trilhas sonoras improvisadas ao vivo

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Neste sábado (4), o projeto Cine Audiovisão estreia sua quarta edição com uma experiência gratuita que une cinema, música e improvisação. O cine-concerto acontece às 19h, na Casa Lontra, no bairro da Soledade, e irá exibir filmes silenciosos enquanto artistas convidados improvisam trilhas sonoras ao vivo.

O responsável pela apresentação será o músico, produtor e roteirista Cássio Sales, que convida o artista e fundador do Zelo Estúdio, Guilherme Assis. Juntos, eles propõem um encontro entre guitarras, violões, música eletrônica e percussões brasileiras.

“Busquei pensar em alguém que estivesse fora do núcleo da cena experimental daqui de Recife. Acho interessante e saudável que o experimentalismo possa ser exercitado também por artistas que não sejam atuantes no campo da arte sonora”, afirma Cássio.

Os três curta-metragens selecionados, conhecidos como marcos do cinema experimental e de vanguarda, são: The Very Eye of Night (1955), da diretora Maya Deren; Le Voyage dans la Lune (1902), do ilusionista Georges Méliès; e o expressionista Das Wolkenphänomen von Maloja (1924), de Arnold Fanck.

Até dezembro, o Cine Audiovisão apresenta um cine-concerto por mês, sempre na Casa Lontra. O projeto, criado em 2023, já realizou 18 apresentações em três anos, reunindo dezenas de músicos da cena experimental pernambucana.

O evento também conta com a parceria do IOIC – Institute of Incoherent Cinema, instituição sediada em Zurique, na Suíça, que disponibiliza parte de seu acervo para as apresentações.