Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Cinema e música ao vivo se encontram na estreia da quarta edição do Cine Audiovisão
O evento gratuito acontece neste sábado (4) e promove a exibição de três curta-metragens silenciosos com trilhas sonoras improvisadas ao vivo
Clique aqui e escute a matéria
Neste sábado (4), o projeto Cine Audiovisão estreia sua quarta edição com uma experiência gratuita que une cinema, música e improvisação. O cine-concerto acontece às 19h, na Casa Lontra, no bairro da Soledade, e irá exibir filmes silenciosos enquanto artistas convidados improvisam trilhas sonoras ao vivo.
O responsável pela apresentação será o músico, produtor e roteirista Cássio Sales, que convida o artista e fundador do Zelo Estúdio, Guilherme Assis. Juntos, eles propõem um encontro entre guitarras, violões, música eletrônica e percussões brasileiras.
“Busquei pensar em alguém que estivesse fora do núcleo da cena experimental daqui de Recife. Acho interessante e saudável que o experimentalismo possa ser exercitado também por artistas que não sejam atuantes no campo da arte sonora”, afirma Cássio.
Os três curta-metragens selecionados, conhecidos como marcos do cinema experimental e de vanguarda, são: The Very Eye of Night (1955), da diretora Maya Deren; Le Voyage dans la Lune (1902), do ilusionista Georges Méliès; e o expressionista Das Wolkenphänomen von Maloja (1924), de Arnold Fanck.
Até dezembro, o Cine Audiovisão apresenta um cine-concerto por mês, sempre na Casa Lontra. O projeto, criado em 2023, já realizou 18 apresentações em três anos, reunindo dezenas de músicos da cena experimental pernambucana.
O evento também conta com a parceria do IOIC – Institute of Incoherent Cinema, instituição sediada em Zurique, na Suíça, que disponibiliza parte de seu acervo para as apresentações.