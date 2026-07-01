Centenário de Alexina Crêspo inspira exposição sobre resistência, exílio e democracia na Fundaj

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Exposição gratuita na Galeria Massangana reúne fotografias, cartas, publicações, documentos e objetos da ativista que completaria 100 anos em 2026

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Uma ativista pernambucana com forte influência em movimentos sociais, políticos e femininos nacionais e internacionais ao longo do século XX é homenageada em exposição da Galeria Massangana da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), localizada em Casa Forte, Zona Norte do Recife.

A instituição inaugurou nesta terça-feira (30) uma mostra em homenagem ao centenário de nascimento da militante e escritora Alexina Lins Crêspo de Paula (1926-2013).

Nascida no Recife, no bairro de Afogados, em 30 de junho de 1926, Crêspo participou ativamente das articulações e mobilizações em defesa dos trabalhadores rurais e das pautas femininas. Também atuou em organizações como a União Feminina de Pernambuco e do Brasil e integrou diferentes organizações políticas. Após o golpe militar de 1964, viveu 18 anos de exílio em Cuba, no Chile e na Suécia, retornando ao Brasil em 1980, após a Lei da Anistia.

Na exposição intitulada “Vermelho-Brasil: 100 anos de Alexina Crêspo”, estão reunidas fotografias, cartas, publicações, documentos e objetos pessoais que retratam a trajetória de Alexina Crêspo, desde a infância no Recife, passando por sua atuação política, o período de exílio e o retorno ao Brasil após a anistia.

Durante o período de exílio, Alexina acompanhou importantes processos políticos internacionais - Divulgação/Fundaj

A curadoria é de Camila Maria Santos, Elaine Santana do Ó e Raul Calle de Paula, bisneto da ativista. A visitação é gratuita e pode ser feita até 29 de julho, de terças a sextas, das 9h às 12h e das 13h às 16h, exceto em feriados.

“Uma das coisas mais incríveis sobre a vida de Alexina Crêspo é que, até hoje, ela é pouco lembrada. Neste sentido, sua história é igual a muitas. Ela mesma dizia: ‘não sou heroína, apenas vivi coerentemente com o que pensava, queria e imaginava’”, destaca Raul.

Para Sylvia Couceiro, coordenadora do Centro de Documentação e Pesquisa (Cdoc) da Fundaj, a escolha dos documentos textuais e das fotografias de Alexina tem como objetivo reconhecer o papel de uma mulher "batalhadora e engajada, com uma luta enorme pela democracia e teve seu nome apagado em função de ser esposa de Francisco Julião".

A mostra percorre a biografia da militante a partir de documentos originais que apresentam o contexto de sua formação política desde o final dos anos 1950.

Nascida no Recife, Crêspo participou de articulações e mobilizações em defesa dos trabalhadores rurais e das pautas femininas - Divulgação/Fundaj Mostra reúne documentos e publicações sobre Alexina Crêspo - Divulgação/Fundaj

Além da atuação política, Alexina Crêspo desenvolveu atividade intelectual e cultural. Desde a juventude, publicou poemas e textos em jornais e revistas do Recife, mantendo a escrita como uma de suas formas de expressão ao longo da vida. Dedicou-se, ainda, ao teatro e à formação cultural de jovens e comunidades populares, contribuindo para iniciativas de educação e arte no Recife.

“Conhecer a vida de Alexina — sua trajetória pessoal e política — é ver o século XX através dos olhos de uma recifense, pernambucana, brasileira, mas, ao mesmo tempo, de uma pessoa a quem todo o mundo pertenceu”, conclui o curador Raul Calle.

Serviço

Exposição: Vermelho-Brasil: 100 anos de Alexina Crêspo

Data: até 29 de julho

Horário: das 9h às 12h e das 13h às 16h, exceto em feriados

Local: Galeria Massangana da Fundaj – Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife

Entrada: gratuita

