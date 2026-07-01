Alceu Valença: 'entre 8 e 80 anos' na Embolada do Tempo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artista pernambucano completa, nesta quarta-feira (1º), oito décadas de vida, com comemoração, às 18h, em cortejo na sede da Pitombeira de Olinda

Clique aqui e escute a matéria

O cantor, compositor e cineasta pernambucano, Alceu Valença, completa nesta quarta-feira (1º) 80 anos de idade. Para comemorar a data, a Prefeitura de Olinda e o bloco Pitombeira dos Quatro Cantos vão realizar um cortejo especial em comemoração ao dia do ilustre aniversariante.

A concentração acontece às 18h, na sede da Pitombeira, com Alceu se fazendo presente ao final do cortejo, em frente à Casa Estação da Luz, em uma noite de frevo, memória, emoção e encontro entre gerações.

Nascido na cidade de São Bento do Una, no Agreste Central de Pernambuco, o cantor se tornou um expoente da geração da música regional, sendo um dos primeiros a promover a união do som nordestino com a guitarra elétrica - no conhecido movimento musical “udigrudi”.

Filho de Décio e Adelma Valença, Alceu cresceu no meio de uma família musical. Seu avô, Orestes Alves Valença, era poeta e violeiro; seu tio Geraldo Valença era poeta e escritor. O piano e o bandolim estavam sempre presentes nos saraus organizados pela família.

Em meados dos anos de 1950, sua família mudou-se para a capital pernambucana. Com 15 anos, Alceu ganhou seu primeiro violão, dando início ao aprendizado musical. Já na vida acadêmica, o artista se formou em Direito, em 1969.

Vida musical

Alceu Valença construiu uma carreira marcada pela originalidade, reunindo influências do frevo, maracatu, baião, forró, rock e música popular brasileira, tornando-se um dos mais importantes artistas da música nacional, contribuindo para a valorização, preservação e difusão da cultura pernambucana nos mais diversos palcos do Brasil e do mundo.

Coleciona na bagagem uma obra composta por mais de 30 discos, em quase cinco décadas de carreira, e músicas que cultivam as sonoridades do Brasil e do Nordeste em linguagem contemporânea, urbana, e com irresistível apelo para as massas, tais como 'Anunciação' e 'Tropicana'.

Símbolo do Carnaval pernambucano, as músicas de Alceu Valença são verdadeiros hinos cantados a plenos pulmões nas ladeiras de Olinda, no Galo da Madrugada e no Recife Antigo. Há mais de uma década, o cantor comanda o bloco “Bicho Maluco Beleza” pelas ruas de São Paulo, e agora também do Recife, com cerca de um milhão de felizes foliões em cada evento.

Relação com o cinema

Se mostrando um artista completo, Alceu estreou como diretor de cinema em 2016, com o filme 'A Luneta do Tempo', que conta a história de Lampião e Maria Bonita, num drama musical que se passa no Agreste e Sertão de Pernambuco. A história de cangaço, em ritmo de cordel, teve o roteiro escrito pelo próprio Alceu.

O longa-metragem, inclusive, foi premiado no 42º Festival de Cinema de Gramado em duas categorias: Trilha Sonora e Direção de Arte. Entre a elaboração do roteiro, captação de recursos, montagem do elenco e filmagens, Alceu Valença levou 15 anos para concluir o trabalho e lançar o filme no circuito comercial.

Turnê 80 Girassóis

Para comemorar a data, Alceu se lançou na estrada desde março com a turnê 80 Girassóis, percorrendo dez capitais brasileiras com um show especialmente concebido para arenas e grandes casas de espetáculo, mostrando que segue no auge de sua forma, com vigor e entusiasmo.

"Sou um eterno menino, me sinto com oitenta ao contrário, oito anos talvez. Ou o oito traçado na horizontal, que é o símbolo do infinito. Minha mãe dizia: ‘meu filho, você veio ao mundo para levar alegria às pessoas’. É uma espécie de missão”, celebra o mais jovem oitentão da música brasileira.

Alceu Valença apresenta a turnê 80 Girassóis acompanhado por Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona), Costinha (flautas). Participação: Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão).