Alceu Valença: 'entre 8 e 80 anos' na Embolada do Tempo
Artista pernambucano completa, nesta quarta-feira (1º), oito décadas de vida, com comemoração, às 18h, em cortejo na sede da Pitombeira de Olinda
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O cantor, compositor e cineasta pernambucano, Alceu Valença, completa nesta quarta-feira (1º) 80 anos de idade. Para comemorar a data, a Prefeitura de Olinda e o bloco Pitombeira dos Quatro Cantos vão realizar um cortejo especial em comemoração ao dia do ilustre aniversariante.
A concentração acontece às 18h, na sede da Pitombeira, com Alceu se fazendo presente ao final do cortejo, em frente à Casa Estação da Luz, em uma noite de frevo, memória, emoção e encontro entre gerações.
Nascido na cidade de São Bento do Una, no Agreste Central de Pernambuco, o cantor se tornou um expoente da geração da música regional, sendo um dos primeiros a promover a união do som nordestino com a guitarra elétrica - no conhecido movimento musical “udigrudi”.
Filho de Décio e Adelma Valença, Alceu cresceu no meio de uma família musical. Seu avô, Orestes Alves Valença, era poeta e violeiro; seu tio Geraldo Valença era poeta e escritor. O piano e o bandolim estavam sempre presentes nos saraus organizados pela família.
Em meados dos anos de 1950, sua família mudou-se para a capital pernambucana. Com 15 anos, Alceu ganhou seu primeiro violão, dando início ao aprendizado musical. Já na vida acadêmica, o artista se formou em Direito, em 1969.
Vida musical
Alceu Valença construiu uma carreira marcada pela originalidade, reunindo influências do frevo, maracatu, baião, forró, rock e música popular brasileira, tornando-se um dos mais importantes artistas da música nacional, contribuindo para a valorização, preservação e difusão da cultura pernambucana nos mais diversos palcos do Brasil e do mundo.
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Coleciona na bagagem uma obra composta por mais de 30 discos, em quase cinco décadas de carreira, e músicas que cultivam as sonoridades do Brasil e do Nordeste em linguagem contemporânea, urbana, e com irresistível apelo para as massas, tais como 'Anunciação' e 'Tropicana'.
Símbolo do Carnaval pernambucano, as músicas de Alceu Valença são verdadeiros hinos cantados a plenos pulmões nas ladeiras de Olinda, no Galo da Madrugada e no Recife Antigo. Há mais de uma década, o cantor comanda o bloco “Bicho Maluco Beleza” pelas ruas de São Paulo, e agora também do Recife, com cerca de um milhão de felizes foliões em cada evento.
Relação com o cinema
Se mostrando um artista completo, Alceu estreou como diretor de cinema em 2016, com o filme 'A Luneta do Tempo', que conta a história de Lampião e Maria Bonita, num drama musical que se passa no Agreste e Sertão de Pernambuco. A história de cangaço, em ritmo de cordel, teve o roteiro escrito pelo próprio Alceu.
O longa-metragem, inclusive, foi premiado no 42º Festival de Cinema de Gramado em duas categorias: Trilha Sonora e Direção de Arte. Entre a elaboração do roteiro, captação de recursos, montagem do elenco e filmagens, Alceu Valença levou 15 anos para concluir o trabalho e lançar o filme no circuito comercial.
Turnê 80 Girassóis
Para comemorar a data, Alceu se lançou na estrada desde março com a turnê 80 Girassóis, percorrendo dez capitais brasileiras com um show especialmente concebido para arenas e grandes casas de espetáculo, mostrando que segue no auge de sua forma, com vigor e entusiasmo.
"Sou um eterno menino, me sinto com oitenta ao contrário, oito anos talvez. Ou o oito traçado na horizontal, que é o símbolo do infinito. Minha mãe dizia: ‘meu filho, você veio ao mundo para levar alegria às pessoas’. É uma espécie de missão”, celebra o mais jovem oitentão da música brasileira.
Alceu Valença apresenta a turnê 80 Girassóis acompanhado por Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona), Costinha (flautas). Participação: Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão).