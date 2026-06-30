São João de Caruaru 2026 teve impacto econômico superior a R$ 805 milhões

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Ao longo de 72 dias de programação, a festa reuniu mais de 4 milhões de pessoas e promoveu mais de 1.500 atrações distribuídas pelos polos de animação

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A Prefeitura de Caruaru apresentou, nesta terça-feira (30), o balanço do São João 2026. Ao longo de 72 dias de programação, a festa reuniu mais de 4 milhões de pessoas, promoveu mais de 1.500 atrações distribuídas pelos polos de animação e movimentou mais de R$ 805 milhões na economia do município, reafirmando sua importância para a cultura, o turismo e a geração de emprego e renda.

De acordo com a gestão municipal, a pesquisa de satisfação realizada durante o evento apontou 97,24% de aprovação por parte do público, confirmando o reconhecimento da população e dos visitantes pela organização, estrutura e programação da festa.

Na área da segurança, o balanço também foi bastante positivo. Ao todo, 18.692 profissionais de segurança atuaram durante o evento. O trabalho integrado das forças de segurança resultou em redução de 21% no total de ocorrências, além de uma queda de 41,45% nas ocorrências policiais. As ações de fiscalização e prevenção cresceram 23,6%, reforçadas pelo monitoramento por 163 câmeras de videomonitoramento com reconhecimento facial, garantindo mais tranquilidade para moradores e turistas.

O impacto econômico também marcou a edição de 2026. A festa gerou milhares de oportunidades de trabalho e renda e um crescimento de 9% em relação ao ano anterior. O gasto médio dos visitantes foi de R$ 201,30, fortalecendo setores como comércio, hotelaria, alimentação e serviços.

A valorização da cultura regional permaneceu como uma das principais marcas do evento. Foram mais de 1.500 atrações, das quais 82% contratadas por meio de edital, garantindo transparência e democratização. Além disso, 84% das atrações foram de forró, enquanto 77% dos artistas foram de Caruaru, reforçando o compromisso da Prefeitura com os artistas locais e com a preservação das tradições juninas.

O Polo Alto do Moura foi um dos grandes destaques da edição. Com programação intensa, público de mais de 400 mil pessoas, com forte presença de turistas de diversas partes do País, o espaço confirmou seu crescimento e importância dentro do evento.

Diante do sucesso registrado neste ano, o prefeito Rodrigo Pinheiro anunciou que o polo receberá novos investimentos para 2027. “Entre as melhorias previstas está a ampliação da área coberta, oferecendo ainda mais conforto para o público e fortalecendo a estrutura daquele que se consolida como um dos principais polos do São João de Caruaru, além, claro, de oferecermos uma grade de atrações ainda melhor”, reforçou.