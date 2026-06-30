Raio de Sol conquista título do Festival de Quadrilhas Juninas do Jaboatão e leva prêmio de R$ 15 mil
Evento reuniu quadrilhas de várias regiões de Pernambuco, premiou categorias adulta e infantojuvenil e reforçou ações de inclusão e cultura
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A quadrilha junina Raio de Sol conquistou o título da categoria adulta do Festival de Quadrilhas Juninas do Jaboatão dos Guararapes, encerrado na noite da segunda-feira (29), no Parque da Cidade, em Prazeres. Além do troféu, o grupo recebeu a premiação de R$ 15 mil após disputar a final com Lumiar, Dona Matuta, Tradição e Zabumba.
Promovido pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas e Similares de Pernambuco (FEQUAJUPE), o festival integrou a programação oficial do ciclo junino do município e reuniu grupos de diversas regiões do Estado entre os dias 26 e 29 de junho, nas categorias infantojuvenil e adulta.
A programação teve transmissão pelos canais digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação nos dois últimos dias do evento, além de entradas ao vivo na Rádio Jornal, TV Jornal e cobertura pelas redes sociais.
Na disputa da categoria adulta, a Raio de Sol também recebeu os prêmios de Melhor Casamento e Melhor Conjunto. A Lumiar conquistou os troféus de Melhor Coreografia e Melhor Figurino. A Dona Matuta venceu na categoria Melhor Marcador, enquanto a Tradição ficou com o prêmio de Melhor Repertório.
Na classificação geral, a Lumiar ficou com o segundo lugar e recebeu R$ 12 mil. A Dona Matuta terminou em terceiro, com prêmio de R$ 9 mil. A Tradição ficou na quarta colocação, recebendo R$ 6 mil, enquanto a Zabumba encerrou a competição em quinto lugar, com R$ 4 mil.
Na categoria infantojuvenil, o título ficou com a Matutinho Dançante. A Raio de Sol Mirim terminou em segundo lugar, seguida por Coração Mirim, Mirim Trapiá e Mirim Couro Quente. A premiação variou entre R$ 10 mil para a campeã e R$ 2 mil para a quinta colocada.
Durante o encerramento do festival, o prefeito Mano Medeiros destacou o crescimento do evento e afirmou que a iniciativa busca fortalecer a cultura popular e movimentar a economia local.
"Esse é o terceiro ano do Festival de Quadrilhas Juninas do Jaboatão. Toda vez me impressiona. Fico muito feliz com o sucesso desse festival. Estamos valorizando a cultura e fomentando a economia", afirma.
A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Mila Aguiar, ressaltou que a estrutura do evento contou com medidas voltadas à inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Segundo ela, o município disponibilizou recursos de acessibilidade física, motora e visual, além de um serviço de identificação para crianças, facilitando a localização dos responsáveis em caso de desencontro durante a programação. "Nós sabemos da importância desse trabalho. Muitas vezes eles preferem ficar em casa, porque chegam nos locais e não têm acesso", comenta.
Um dos destaques da noite foi o depoimento do brincante Mateus Pimentel ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, integrante da Raio de Sol e protagonista da apresentação campeã. Pessoa com deficiência, ele destacou a importância da representatividade e da estrutura inclusiva oferecida pelo festival.
"Jaboatão gosta muito da Raio de Sol. A gente se sente em casa. Como pessoa com deficiência, me sinto representante de muita gente que acompanha nossa trajetória. Um dia eu estava do outro lado apenas assistindo e nem imaginava ocupar esse espaço. Hoje sei que inspiro outras pessoas. O São João é para todo mundo, para todos os corpos. É uma festa diversa e democrática", declara.
Mateus também destacou a existência de um camarote de acessibilidade no evento, iniciativa que, segundo ele, amplia a participação de pessoas com deficiência nas festividades juninas.
A presidente da FEQUAJUPE, Michelly Miguel, afirmou que o festival tem contribuído para fortalecer o movimento junino no município e estimular o surgimento de novos grupos.
Segundo ela, a retomada da parceria com a Prefeitura permitiu ampliar a participação das quadrilhas e incentivar a formação de novas agremiações, especialmente na categoria infantojuvenil.
"Esse festival é extremamente importante porque fortalece toda a cadeia produtiva do movimento junino. Além de reunir as famílias e incentivar as quadrilhas existentes, ele faz com que novos grupos queiram surgir. Hoje Jaboatão já conta com três quadrilhas infantojuvenis. O município já foi um grande celeiro de quadrilhas e nosso objetivo é fortalecer esse movimento para que ele continue crescendo", diz.
Assista aqui a transmissão da final: