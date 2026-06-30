Museu de Arte Contemporânea de Olinda é reaberto após 11 anos fechado
A reabertura do museu integra uma série de investimentos destinados à valorização do Sítio Histórico
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O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Olinda, que estava fechado desde 2014, foi reaberto nesta terça-feira (30) após passar por obras de restauração. A entrega faz parte do conjunto de ações voltadas à preservação do patrimônio histórico da cidade e foi realizada durante agenda que também marcou a conclusão das intervenções no Mosteiro de São Bento e na Igreja de São Pedro Mártir de Verona.
Durante a cerimônia, a secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda, Marília Banholzer, destacou que a reabertura do museu integra uma série de investimentos destinados à valorização do Sítio Histórico. Segundo ela, além do MAC, o município também apresentou o projeto do futuro Centro de Interpretação Turística.
"Todas essas entregas potencializam o turismo religioso e cultural aqui em Olinda", afirmou.
A secretária ressaltou ainda que os resultados são fruto da atuação conjunta entre a Prefeitura de Olinda, o Governo de Pernambuco e o Governo Federal na recuperação e valorização do patrimônio da cidade.
Preservação
Durante o evento, a governadora Raquel Lyra reforçou a importância de dar novos usos aos equipamentos históricos restaurados para garantir sua preservação.
"Um lugar só é bom para visitar quando também é bom para viver. Ninguém é grande se não cuida da sua história, da sua cultura, da sua fé, dos seus valores e das suas tradições", disse.
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A presidente da Fundarpe, Renata Borba, afirmou que a reabertura do Museu de Arte Contemporânea integra o maior conjunto de obras de restauração do patrimônio histórico já realizado em Pernambuco. Segundo ela, em três anos e meio de gestão, o Estado executou intervenções em 17 bens históricos.
"A preservação do patrimônio em Pernambuco está sendo tratada como deve ser. Estamos devolvendo esses espaços à população e garantindo que eles tenham uso e permaneçam preservados", destacou.
A reabertura do MAC amplia a oferta de equipamentos culturais no Sítio Histórico de Olinda e integra a estratégia de fortalecimento do turismo e da preservação do patrimônio cultural no município.