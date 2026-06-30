Festival Pernambuco Meu País terá terceira edição em dez cidades do interior entre julho e agosto; Confira a programação

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Evento itinerante começa em 15 de julho, em Pesqueira, e o governo também lançou plataforma digital voltada à promoção do turismo no Estado

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O Governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (30), a terceira edição do Festival Pernambuco Meu País, que será realizada entre 15 de julho e 30 de agosto em dez municípios do Agreste e do Sertão. Durante o lançamento, também foi apresentado o portal Descubra Pernambuco Meu País, plataforma digital que reúne informações sobre destinos turísticos, atrativos culturais e experiências em diferentes regiões do Estado.

A programação do festival inclui shows, espetáculos, cortejos, atividades formativas e ações voltadas à economia criativa, todas com acesso gratuito. A circulação começa em Pesqueira, entre os dias 15 e 19 de julho, e segue por Salgueiro, Gravatá, Arcoverde, Bezerros (Serra Negra), Buíque e Caruaru. Os municípios de Triunfo, Taquaritinga do Norte e Riacho das Almas também receberão o Palco Pernambuco Meu País durante festivais já realizados nessas cidades.





Entre as atrações anunciadas estão Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Claudia Leitte, Ana Carolina, Maria Rita, Nando Reis, AnaVitória, Gustavo Mioto, Daniel, Joelma, BaianaSystem, Paralamas do Sucesso, Jorge Aragão, Léo Santana, Dilsinho, Ferrugem, Xamã, Dorgival Dantas, Waldonys, Joyce Alane, Chico César, Zélia Duncan, Fafá de Belém, Jota Quest, Calcinha Preta e O Grande Encontro, formado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

Segundo informações do governo estadual, a edição de 2025 alcançou mais de um milhão de pessoas e movimentou mais de R$ 200 milhões na economia dos municípios participantes, que registraram, em média, taxa de ocupação hoteleira de 93%.

O portal Descubra Pernambuco Meu País funcionará como uma plataforma de planejamento de viagens, reunindo informações sobre destinos, atrativos turísticos e patrimônios culturais de Pernambuco. A ferramenta também disponibilizará material voltado a agentes de viagens e profissionais do setor turístico, de acordo com o governo.

Nesta edição, o festival homenageará a arquiteta e designer Janete Costa, o ceramista Mestre Vitalino e o artesão Irineu do Mestre, escolhidos por suas contribuições para a cultura pernambucana.

Confira a programação

Pesqueira

17 de julho (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Joyce Alane

Waldonys

Dorgival Dantas

Tarcísio do Acordeon

18 de julho (sábado)

Jetuns e Jetuins de Mandaru

Banda Ave Sangria

Paulo Miklos

Detonautas

Xamã

19 de julho (domingo)

Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos

Marron Brasileiro convida Nonô Germano

Molejo

Parangolé

Léo Santana

Triunfo – Festa dos Estudantes

18 de julho (sábado)

Leonardo Sullivan

21 de julho (terça-feira)

Zezé Di Camargo

22 de julho (quarta-feira)

Soraya Moraes

23 de julho (quinta-feira)

Ferrugem

Lipe Lucena

Os Seresteiros de Triunfo

24 de julho (sexta-feira)

Maneva

25 de julho (sábado)

Banda Magníficos

Petrúcio Amorim

Salgueiro

24 de julho (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Assisão

Targino Gondim

Garota Safada

João Gomes

25 de julho (sábado)

Maracatu Batuque do Sertão

Patusco

Nena Queiroga convida Laís Senna

Babado Novo

Claudia Leitte

26 de julho (domingo)

Samba de Véio da Ilha de Massangano

André Rio

Sambarrasta

Dilsinho

Turma do Pagode

Taquaritinga do Norte – Festival Café Cultural

30 de julho (quinta-feira)

Tarcísio do Acordeon

Luan Estilizado

Túlio Duarte

31 de julho (sexta-feira)

Edson Gomes

Maneva

Noara Marques

1º de agosto (sábado)

Roupa Nova

Joyce Alane

Orquestra Requinte

2 de agosto (domingo)

Kiko Chicabana

Grupo Nuwe

Pagode do Roma

Gravatá

31 de julho (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Lula Queiroga convida Silvério Pessoa

Jota.Pê

AnaVitória

Nando Reis

1º de agosto (sábado)

Maracatu de Baque Solto Galo Dourado

Danilo Pernambucano

Manoel Netto

Gustavo Mioto

Daniel

2 de agosto (domingo)

Quadrilha Junina Lumiar

Élida Mendonça

Caninana

Projeto À Vontade (Raí, Zezo e Luan Estilizado)

Arcoverde

7 de agosto (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Novinho da Paraíba

Fernandinha

Mano Walter

Solange Almeida

8 de agosto (sábado)

Bloco Carnavalesco Sombatuki

Larissa Lisboa

Lucas Mamede

Maria Rita

Ana Carolina

9 de agosto (domingo)

Samba de Coco Trupé de Arcoverde

Clara Sobral

Grupo Revelação

Jorge Aragão

Psirico

Bezerros

14 de agosto (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Rogéria Dera

Luedji Luna

Chico César

Zélia Duncan

15 de agosto (sábado)

Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim

Uptown Blues Band canta Reginaldo Rossi

Joanna

José Augusto

Fafá de Belém

16 de agosto (domingo)

Maracatu Nação Maracambuco

MC Leozinho do Recife

Lagum

Toni Garrido

Jota Quest

Buíque

21 de agosto (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Assum Preto

Mari & Rayane

Eric Land

Rey Vaqueiro

22 de agosto (sábado)

Helder Vasconcelos e o Boi Marinho

Petrúcio Amorim

Juarez

Vitor Fernandes

Paula Fernandes

23 de agosto (domingo)

Afoxé Oyá Alaxé

Mago de Tarso

Tribo de Jah

Maneva

Hungria

Riacho das Almas – Festival do Frio do Vitorino

21 de agosto (sexta-feira)

Quadrilha Junina Filhos do Barro

Maciel Melo

Natascha Falcão

22 de agosto (sábado)

Banda de Pífano do Mestre Ciel

Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata

Joyce Alane

Mastruz com Leite

23 de agosto (domingo)

Lego do Coco

Zeca Cirandeiro

Tayara Andreza

Edson Gomes

Caruaru

28 de agosto (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Banda Kitara

Ovelha Negra convida Brunessa França

Joelma

Pablo

29 de agosto (sábado)

Maracatu Nação Pernambuco

Banda Eddie

Gilsons

Paralamas do Sucesso

BaianaSystem

30 de agosto (domingo)

Banda de Pífanos Zé do Estado

Farra dos Poetas

Santanna, O Cantador

O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)

Calcinha Preta

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