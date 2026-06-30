Festival Pernambuco Meu País terá terceira edição em dez cidades do interior entre julho e agosto; Confira a programação
Evento itinerante começa em 15 de julho, em Pesqueira, e o governo também lançou plataforma digital voltada à promoção do turismo no Estado
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O Governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (30), a terceira edição do Festival Pernambuco Meu País, que será realizada entre 15 de julho e 30 de agosto em dez municípios do Agreste e do Sertão. Durante o lançamento, também foi apresentado o portal Descubra Pernambuco Meu País, plataforma digital que reúne informações sobre destinos turísticos, atrativos culturais e experiências em diferentes regiões do Estado.
A programação do festival inclui shows, espetáculos, cortejos, atividades formativas e ações voltadas à economia criativa, todas com acesso gratuito. A circulação começa em Pesqueira, entre os dias 15 e 19 de julho, e segue por Salgueiro, Gravatá, Arcoverde, Bezerros (Serra Negra), Buíque e Caruaru. Os municípios de Triunfo, Taquaritinga do Norte e Riacho das Almas também receberão o Palco Pernambuco Meu País durante festivais já realizados nessas cidades.
Entre as atrações anunciadas estão Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Claudia Leitte, Ana Carolina, Maria Rita, Nando Reis, AnaVitória, Gustavo Mioto, Daniel, Joelma, BaianaSystem, Paralamas do Sucesso, Jorge Aragão, Léo Santana, Dilsinho, Ferrugem, Xamã, Dorgival Dantas, Waldonys, Joyce Alane, Chico César, Zélia Duncan, Fafá de Belém, Jota Quest, Calcinha Preta e O Grande Encontro, formado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.
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Segundo informações do governo estadual, a edição de 2025 alcançou mais de um milhão de pessoas e movimentou mais de R$ 200 milhões na economia dos municípios participantes, que registraram, em média, taxa de ocupação hoteleira de 93%.
O portal Descubra Pernambuco Meu País funcionará como uma plataforma de planejamento de viagens, reunindo informações sobre destinos, atrativos turísticos e patrimônios culturais de Pernambuco. A ferramenta também disponibilizará material voltado a agentes de viagens e profissionais do setor turístico, de acordo com o governo.
Nesta edição, o festival homenageará a arquiteta e designer Janete Costa, o ceramista Mestre Vitalino e o artesão Irineu do Mestre, escolhidos por suas contribuições para a cultura pernambucana.
Confira a programação
Pesqueira
17 de julho (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Joyce Alane
Waldonys
Dorgival Dantas
Tarcísio do Acordeon
18 de julho (sábado)
Jetuns e Jetuins de Mandaru
Banda Ave Sangria
Paulo Miklos
Detonautas
Xamã
19 de julho (domingo)
Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
Marron Brasileiro convida Nonô Germano
Molejo
Parangolé
Léo Santana
Triunfo – Festa dos Estudantes
18 de julho (sábado)
Leonardo Sullivan
21 de julho (terça-feira)
Zezé Di Camargo
22 de julho (quarta-feira)
Soraya Moraes
23 de julho (quinta-feira)
Ferrugem
Lipe Lucena
Os Seresteiros de Triunfo
24 de julho (sexta-feira)
Maneva
25 de julho (sábado)
Banda Magníficos
Petrúcio Amorim
Salgueiro
24 de julho (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Assisão
Targino Gondim
Garota Safada
João Gomes
25 de julho (sábado)
Maracatu Batuque do Sertão
Patusco
Nena Queiroga convida Laís Senna
Babado Novo
Claudia Leitte
26 de julho (domingo)
Samba de Véio da Ilha de Massangano
André Rio
Sambarrasta
Dilsinho
Turma do Pagode
Taquaritinga do Norte – Festival Café Cultural
30 de julho (quinta-feira)
Tarcísio do Acordeon
Luan Estilizado
Túlio Duarte
31 de julho (sexta-feira)
Edson Gomes
Maneva
Noara Marques
1º de agosto (sábado)
Roupa Nova
Joyce Alane
Orquestra Requinte
2 de agosto (domingo)
Kiko Chicabana
Grupo Nuwe
Pagode do Roma
Gravatá
31 de julho (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Lula Queiroga convida Silvério Pessoa
Jota.Pê
AnaVitória
Nando Reis
1º de agosto (sábado)
Maracatu de Baque Solto Galo Dourado
Danilo Pernambucano
Manoel Netto
Gustavo Mioto
Daniel
2 de agosto (domingo)
Quadrilha Junina Lumiar
Élida Mendonça
Caninana
Projeto À Vontade (Raí, Zezo e Luan Estilizado)
Arcoverde
7 de agosto (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Novinho da Paraíba
Fernandinha
Mano Walter
Solange Almeida
8 de agosto (sábado)
Bloco Carnavalesco Sombatuki
Larissa Lisboa
Lucas Mamede
Maria Rita
Ana Carolina
9 de agosto (domingo)
Samba de Coco Trupé de Arcoverde
Clara Sobral
Grupo Revelação
Jorge Aragão
Psirico
Bezerros
14 de agosto (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Rogéria Dera
Luedji Luna
Chico César
Zélia Duncan
15 de agosto (sábado)
Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim
Uptown Blues Band canta Reginaldo Rossi
Joanna
José Augusto
Fafá de Belém
16 de agosto (domingo)
Maracatu Nação Maracambuco
MC Leozinho do Recife
Lagum
Toni Garrido
Jota Quest
Buíque
21 de agosto (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Assum Preto
Mari & Rayane
Eric Land
Rey Vaqueiro
22 de agosto (sábado)
Helder Vasconcelos e o Boi Marinho
Petrúcio Amorim
Juarez
Vitor Fernandes
Paula Fernandes
23 de agosto (domingo)
Afoxé Oyá Alaxé
Mago de Tarso
Tribo de Jah
Maneva
Hungria
Riacho das Almas – Festival do Frio do Vitorino
21 de agosto (sexta-feira)
Quadrilha Junina Filhos do Barro
Maciel Melo
Natascha Falcão
22 de agosto (sábado)
Banda de Pífano do Mestre Ciel
Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata
Joyce Alane
Mastruz com Leite
23 de agosto (domingo)
Lego do Coco
Zeca Cirandeiro
Tayara Andreza
Edson Gomes
Caruaru
28 de agosto (sexta-feira)
Espetáculo Pernambuco Meu País
Banda Kitara
Ovelha Negra convida Brunessa França
Joelma
Pablo
29 de agosto (sábado)
Maracatu Nação Pernambuco
Banda Eddie
Gilsons
Paralamas do Sucesso
BaianaSystem
30 de agosto (domingo)
Banda de Pífanos Zé do Estado
Farra dos Poetas
Santanna, O Cantador
O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)
Calcinha Preta