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Boi Caprichoso vence o Festival de Parintins por menos de um ponto

O campeão Caprichoso teve como tema "Brinquedo que Canta seu Chão". Já o Boi Garantido levou ao espetáculo o tema "Parintins: Portal do Encantamento"

Por Agência Brasil Publicado em 29/06/2026 às 20:16
Boi Caprichoso vence o Festival de Parintins por menos de um ponto
Boi Caprichoso vence o Festival de Parintins por menos de um ponto - Mauro Neto / Secom AM

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O Boi Caprichoso sagrou-se campeão da 59ª edição do Festival de Parintins (AM), com 1.259 pontos contra 1.258,3 do Boi Garantido em uma das disputas mais acirradas no País.

Ao final, o Boi que ostenta as cores azul e branca, comemorou o resultado depois de três noites de apresentações no Bumbódromo, uma arena que é tomada por 20 mil pessoas. O Garantido leva o vermelho e branco para o festival.

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O festival começou na sexta-feira (26) e terminou no domingo (28). O campeão Caprichoso teve como tema “Brinquedo que Canta seu Chão”. Já o Boi Garantido levou ao espetáculo com o tema “Parintins: Portal do Encantamento”.

Vitória em duas noites

A diferença foi apertada. Com as notas atribuídas por 10 jurados, houve empate na primeira noite com 419,6 para as duas agremiações. Na segunda noite, o Caprichoso venceu por 419,7 contra 419,3. A apuração da terceira noite teve 419,7 contra 419,4.

Foram 21 itens avaliados, divididos entre categorias individuais — como apresentador, levantador de toadas e cunhã poranga — e coletivas, como boi-bumbá evolução, toada e alegorias.

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Quesitos

As categorias são divididas em três blocos. O Bloco A tem os quesitos: apresentador, levantador de toadas, batucada, amo do Boi, toada (letra e música), galera e organização do conjunto folclórico.

O Bloco B tem os quesitos porta-estandarte, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-poranga, Boi-Bumbá (Evolução), Pajé e Coreografia.O Bloco C tem os temas: ritual indígena, povos indígenas, tuxauas, figura típica regional, alegoria, lenda amazônica e vaqueirada.

Durante as três noites de festival, cada boi tem entre duas horas e duas horas e meia para se apresentar.

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