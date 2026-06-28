Prefeito de Surubim chama Gusttavo Lima de "ladrão" e cobra devolução de cachê após novo cancelamento de show
Cantor alegou intoxicação alimentar e pediu desculpas ao público nas redes sociais; valor cobrado por Gusttavo Lima é um dos maiores do São João
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Um dos artistas com maior cachê dos festejos juninos de Pernambuco, o cantor Gusttavo Lima cancelou, pela segunda vez, a apresentação que faria em Surubim, no Agreste do estado. O show estava previsto para a madrugada deste domingo (28).
O prefeito do município, Cleber Chaparral (UB), subiu ao palco para anunciar o cancelamento ao público e fez críticas ao sertanejo. Durante o pronunciamento, chamou o artista de "ladrão" e cobrou a devolução do cachê, que gira em torno de R$ 1,3 milhão.
"Ele está faltando com respeito ao nosso povo. Para que, Gusttavo Lima, você recebeu R$ 1,5 milhão de Surubim que está na sua conta? Você é um ladrão de consciência", afirmou o prefeito.
Em outro momento do discurso, Chaparral voltou a cobrar o reembolso do valor pago pela contratação do artista.
"Esse cantor Gusttavo Lima é um ladrão de consciência, é um ladrão do dinheiro do povo. Gusttavo, para tu ser um homem, devolve o dinheiro da Prefeitura de Surubim. Tu não precisa", declarou.
O prefeito afirmou que a gestão municipal cumpriu todas as obrigações previstas em contrato e destacou que o cantor teria sido uma das primeiras atrações a receber o pagamento do cachê.
Esta foi a segunda vez que o artista cancelou uma apresentação na cidade. O primeiro cancelamento ocorreu no último dia 18. Além de Surubim, Gusttavo Lima também cancelou apresentações previstas neste São João em Petrolina, Araripina e Carpina.
Durante o pronunciamento, Cleber Chaparral também afirmou que os equipamentos do cantor permaneceriam no município até que o cachê fosse devolvido e houvesse uma retratação por parte do artista.
"O teu caminhão que está ali e os teus equipamentos não vão sair de Surubim enquanto tu não devolver. Está na minha responsabilidade. Agora só sai daqui quando tu te retratar", disse.
Resposta
Pelas redes sociais, Gusttavo Lima pediu desculpas ao público de Surubim e informou que não conseguiu cumprir o compromisso por causa de uma intoxicação alimentar. Na noite anterior, o cantor havia se apresentado em Caruaru.
"Galera de Surubim, mil desculpas por não comparecer ao show de hoje. Intoxicação alimentar. Me perdoem! Me esperem para uma nova data", escreveu o artista.