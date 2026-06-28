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Cinema da UFPE, no Recife, realiza sessões gratuitas nas férias

Sétima edição do "Saber & Brincar" vai reunir 26 exibições, para o público infantil, juvenil e adulto, entre os dias 30 de junho e 10 de julho

Por JC Publicado em 28/06/2026 às 12:24
Cinema da UFPE funciona no campus da universidade, na Zona Oeste do Recife
Cinema da UFPE funciona no campus da universidade, na Zona Oeste do Recife - DIVULGAÇÃO

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O Cinema da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizado na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, vai promover uma programação de férias com sessões gratuitas para o público infantil, juvenil e adulto.

A sétima edição do projeto “Saber & Brincar”, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura (Procult/UFPE) e da Diretoria de Artes, será realizada entre os dias 30 de junho e 10 de julho, sempre em dias úteis.

Serão 26 exibições, em uma programação que inclui produções clássicas como “Lilo & Stitch”, “Universidade Monstros”, “Missão Impossível”, “Capitães de Areia” e “Aquarius”.

“A sétima arte tem essa característica de despertar emoções, mexer com o imaginário, com sensações e sonhos”, destacou o diretor de Artes da Procult, Antônio Nigro.

Segundo Leônidas Pessoa, responsável pelo Cinema da UFPE, a programação foi construída em diálogo com o público. “Disponibilizamos um questionário aos frequentadores durante as sessões da mostra. As pessoas sugerem os filmes e a equipe curatorial organiza essa seleção, observa temas afins e monta a grade de horários”, explica.

Para participar do evento “Saber & Brincar”, basta comparecer ao Cinema da UFPE, localizado no Complexo de Convenções da universidade, na Avenida Professor Moraes Rego, nº 1235.

Programação “Saber & Brincar”

Terça-feira (30 de junho)

  • 14h – Lilo & Stitch (Classificação Livre)
  • 16h – Super 8 (12 anos)
  • 18h – Sinais (12 anos)

Quarta-feira (1º de julho)

  • 14h – Universidade Monstros (Classificação Livre)
  • 16h – High School Musical 3 (Classificação Livre)
  • 18h – As Vantagens de Ser Invisível (16 anos)

Quinta-feira (2 de julho)

  • 14h – Robô Selvagem (Classificação Livre)
  • 16h – Robôs (Classificação Livre)
  • 18h – Círculo de Fogo (12 anos)

Sexta-feira (3 de julho)

  • 14h – Sharkboy & Lavagirl (Classificação Livre)
  • 16h – Sussurros do Coração (Classificação Livre)
  • 18h – A Origem (14 anos)

Segunda-feira (6 de julho)

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  • 14h – Pequenos Espiões (Classificação Livre)
  • 16h – Missão Impossível (1996) (12 anos)
  • 18h – Atômica (2017) (16 anos)

Terça-feira (7 de julho)

  • 14h – Sessão Especial: Capitães de Areia (16 anos)
  • 17h – Conta Comigo (12 anos)

Quarta-feira (8 de julho)

  • 14h – As Branquelas (14 anos)
  • 16h – Fargo – Uma Comédia de Erros (18 anos)
  • 18h – Pulp Fiction (18 anos)

Quinta-feira (9 de julho)

  • 14h – Up – Altas Aventuras (Classificação Livre)
  • 16h – Aquarius (18 anos)
  • 19h – Atividade Paranormal (16 anos)

Sexta-feira (10 de julho)

  • 14h – Tico e Teco: Defensores da Lei (Classificação Livre)
  • 16h – Corra que a Polícia Vem Aí! (14 anos)
  • 18h – Seven – Os Sete Crimes Capitais (16 anos)

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