Cultura | Notícia

Horóscopo 02/12: Destaque suas ideias e colabore com colegas para alcançar metas maiores

Aproveite a harmonia na família e coloque o amor em destaque: se está solteiro, confie no seu charme; se namorando, aprecie a sintonia

Por Aisha Vitória Publicado em 01/12/2025 às 18:40
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje é dia de boas energias no trabalho, com chances de aumentar sua renda e fechar negócios lucrativos.

Aproveite para se divertir com amigos em viagens rápidas. No amor, um papo sincero e seu carisma vão transformar qualquer situação. Aproveite o dia!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 59, 35, 53

Touro

Hoje, a Lua em seu signo traz energia renovada para seus objetivos. Aproveite o momento para dar passos na carreira.

No amor, momentos animados e uma abordagem mais ousada podem fortalecer seus relacionamentos e abrir portas para novas paqueras.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 26, 53, 24

Gêmeos

Hoje, o universo traz uma fase de introspecção com possibilidades de descobertas no trabalho e nas parcerias.

Aproveite para equilibrar o desejo de tranquilidade com a vontade de novas aventuras, pois o amor promete surpresas agradáveis. Invista em si mesmo.

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 34, 09, 19

Câncer

O clima está leve e descontraído, perfeito para aproveitar momentos com amigos. No trabalho, destaque suas ideias e colabore com colegas para alcançar metas maiores.

Valorize o que têm em comum no amor e aproveite programas com a turma para fortalecer as conquistas.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 42, 04, 15

Leão

Dia de foco no trabalho, com energia favorável para organizar suas tarefas. A sorte está ao seu lado, especialmente na vida amorosa.

Aproveite os momentos com amigos e viva emoções positivas que vão te surpreender e fortalecer suas relações.

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 47, 18, 02

Virgem

Hoje, no trabalho, a vontade de expandir seus horizontes facilita resolução de tarefas, com boas energias guiando seus esforços.

Planos de viagem com o parceiro deixam o dia ainda mais especial, trazendo entusiasmo para o coração.

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 03, 19, 21

 

Libra

Hoje sua intuição fica afiada e pode orientar boas decisões, especialmente no trabalho, onde mudanças inesperadas tendem a ser favoráveis.

A comunicação flui facilmente e o amor promete momentos sensuais com chances de conquistas e paixão.

  • Cor: CREME
  • Palpite: 50, 44, 32

Escorpião

Hoje é um dia de boas energias para o trabalho e as finanças. Aproveite a harmonia na família e coloque o amor em destaque: se está solteiro, confie no seu charme; se namorando, aprecie a sintonia, mas com cautela. Aproveite o dia!

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 16, 25, 07

Sagitário

Dia excelente para cuidar da saúde e praticar exercícios. Seu foco no trabalho fica em alta, facilitando a concentração e a realização de tarefas.

No amor, o bom humor e a conversa envolvente podem fazer a diferença tanto na paquera quanto na relação a dois.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 31, 22, 40

Capricórnio

Nesta terça, a sorte está ao seu lado, trazendo bem-estar e boas energias. Use seu charme no trabalho para se relacionar melhor e seja discreto para garantir boas oportunidades.

Quem está solteiro pode se preparar para conquistar e viver momentos apaixonados.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 23, 50, 59

Aquário

Hoje, a vibe positiva favorece o trabalho em casa e as questões familiares. Conexões com amigos fortalecem as amizades.

No amor, tenha olhos abertos para novas oportunidades e surpreenda-se com a conquista que pode surgir. Aproveite o dia para se abrir ao novo!

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 19, 30, 39

Peixes

Hoje, a Lua em Touro fortalece sua comunicação, facilitando a resolução de desafios na carreira.

Com Vênus e Plutão impactando suas relações, manter o foco e agir com responsabilidade são essenciais. No amor, boas conversas e carinho reforçam seus laços.

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 41, 33, 60

