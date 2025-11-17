fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 18/11: Hoje é o dia para mostrar sua determinação e expertise

Hoje é dia de abrir os caminhos financeiros! A Lua favorece seus ganhos e negociações. Use suas estratégias e transforme esforço em dinheiro

Por JC Publicado em 17/11/2025 às 14:39
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje o cenário é tranquilo e promissor! Concentração e intuição em alta para bons resultados no trabalho e negociações vantajosas.

Prefira a companhia de pessoas íntimas e esteja aberto ao amor, um crush misterioso pode surgir. Se estiver comprometido, aguarde momentos ardentes!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 43, 16, 09

Touro

Nesta terça, aproveite o dia agradável e produtivo que a Lua traz para você! Sua habilidade social está em alta, então inspire parcerias e acordos vantajosos no trabalho.

O amor é o setor mais favorecido hoje: ótimas perspectivas para definir um relacionamento ou reforçar a união.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 24, 06, 51

Gêmeos

Hoje é dia de focar no trabalho e colher os frutos da dedicação! Mesmo com a agenda cheia, sua energia ajuda a cumprir todas as tarefas.

Relações pessoais e afetivas podem ficar em segundo plano, então, compense com carinho. E na paquera, a atração só tende a aumentar.

  • Cor: CREME
  • Palpite: 23, 41, 15

Câncer

Prepare-se para um dia incrível! Seu trabalho flui, com a Lua realçando sua criatividade. Surpresas financeiras positivas estão a caminho, e o amor está no ar!

Se solteiro, capriche no visual, mostre seu charme e aceite convites para sair. A sorte está ao seu lado!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 34, 16, 43

Leão

Hoje é o dia para mostrar sua determinação e expertise! Com força de vontade e foco, você pode conquistar sonhos e realizar negociações vantajosas.

Conte com o apoio dos queridos e aproveite a cumplicidade com seu par. Se está só, paciência na paquera é necessária hoje.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 09, 38, 47

Virgem

Sua energia está a mil hoje! Alavanque sua comunicação para convencer pessoas e impulsionar contatos.

Aposte na interação e explore o comércio, as redes sociais e negociações com confiança. Na paixão, use sua sedução para conquistar ou harmonizar seu relacionamento.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 46, 27, 43

Libra

Hoje é dia de abrir os caminhos financeiros! A Lua favorece seus ganhos e negociações. Seja batalhador, use suas estratégias e transforme esforço em dinheiro.

Cuidado com o apego excessivo nas relações afetivas. O equilíbrio é a chave!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 15, 31, 14

Escorpião

Hoje é seu dia! Seu talento brilha no trabalho, prometendo também sucessos financeiros. Você fica no centro da atenção, desejado e valorizado por todos ao seu redor.

No amor, se prepare para uma conquista gloriosa ou momentos felizes ao lado de quem você ama.

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 16, 36, 34

Sagitário

Em um dia mais tranquilo, aproveite para focar nas suas responsabilidades e atividades individuais.

No amor, liberte sua espontaneidade e autoconfiança, se está interessado em alguém, confie na sua sedução e mergulhe na paixão!

  • Cor: AZUL-ROYAL
  • Palpite: 16, 47, 25

Capricórnio

Hoje a Lua fortalece sua garra e determinação. Confie nisso para lutar pelos seus sonhos e projetos.

Trabalho em equipe é fundamental e suas habilidades vão brilhar. As amizades terão um papel importante. Amor? Os sonhos podem se tornar realidade.

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 32, 49, 13

Aquário

Hoje, a Lua impulsiona suas ambições e dá um up na sua carreira! Use seu espírito de luta para se destacar e inspirar colegas de trabalho.

Em meio a toda essa vitalidade, não esqueça de cuidar do seu corpo. No amor, prepare-se para capturar corações!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 30, 18, 45

Peixes

Aproveite o dia para expandir seus contatos e conhecimento. Invista em cursos que beneficiem sua carreira.

Na vida amorosa, novas paqueras prometem animar seu coração. Fique atento, o crush dos sonhos pode estar mais próximo do que imagina!

  • Cor: CEREJA
  • Palpite: 54, 45, 10

#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

