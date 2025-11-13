Dominguinho: João Gomes conquista primeiro Grammy Latino, ao lado de Jota Pê e Mestrinho
Ao lado de Mestrinho e Jota.Pê, que também integram o álbum, João Gomes ficou bastante emocionado e ao subir no palco ficou sem palavras
Clique aqui e escute a matéria
O cantor João Gomes foi o grande vencedor do Grammy Latino, nesta quinta-feira (13), na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o projeto "Dominguinho", que surgiu de uma maneira inesperada, em uma roda de amigos.
Ao lado de Mestrinho e Jota.Pê, que também integram o álbum, João Gomes ficou bastante emocionado e ao subir no palco falou: "E agora?", levando a plateia aos risos pela fala inusitada.
"Só tenho a dizer muito obrigado a toda turma de onde sou e agradecer a todo mundo que fez a gente chegar até aqui, porque a gente tem uma galera que nos ajuda e a gente tem um sonho no nosso coração", disse João Gomes em discurso de agradecimento.
Ele encerrou o discurso enaltecendo o Nordeste: "Acho que o que Deus tem falado muito com a gente, seja em shows, todo santo dia, eu tenho que agradecer muito a Ele por esses músicos que a música me deu, e agradecer muito a sei lá... Vão lá no nordeste conhecer a nossa festa lá, vão, por favor".
Mestrinho, que integrou a sanfona que embala o álbum, contou um pouco do processo da gravação: "A gente se encontrou e gravou, a gente se amou muito gravando esse álbum e é isso, é fruto dessa amizade. Amo muito vocês, Jota.Pê e João, e agradecer a todos que colaboraram com a gente também para que esse álbum acontecesse".
Jota.Pê, que encerrou a cerimônia do ano passado com três prêmios, finalizou agradecendo a parceria entre eles, exaltando a beleza do projeto: "Amo vocês e é muito bonito fazer parte de algo maior que eu, Dominguinho para mim é isso".
Após o discurso, o trio garantiu um abraço amoroso que encantou a plateia.
Vencedores
A premiação aconteceu na cidade de Las Vegas, em Nevada, Estados Unidos. Esta é a 26ª edição do Grammy Latino e garantiu muitos troféus para o Brasil. Confira lista dos vencedores:
- Caju - Liniker (Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa)
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê (Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa)
- Veludo Marrom - Liniker (Melhor Canção em Língua Portuguesa)
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto (Melhor Álbum de Samba/ Pagode
- Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna (Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira)
- O Mundo Dá Voltas - Baianasystem (Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa)
- José & Durval - Chitãozinho & Xororó (Melhor Álbum de Música Sertaneja)
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (Melhor Álbum de Música Urbana)
- Papota - Ca7riel & Paco Amoroso (Melhor Videoclipe Versão Longa)
- #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso (Melhor Videoclipe Versão Curta)
- Novela – Fito Paez (Melhor Álbum de Rock)
- Ya Es Mañana – Morat (Melhor Álbum Pop/Rock)
- Eddy Herrera – “Novato apostador” (Melhor Álbum de Merengue/Bachata)
- Si antes te hubiera conocido – Karol G (Melhor Canção Tropical)
- Gloria Estefan – “Raíces” (Melhor Álbum Tropical Tradicional)
- Vicente García – Puñito de Yocahú (Melhor Álbum Tropical Contemporâneo)
- Cien Años De Soledad (Trilha sonora da série da Netflix) – Camilo Sanabria, compositor (Melhor Música para Mídia Visual)
Sobre o álbum
Lançado em abril deste ano, o projeto Dominguinho surge da ideia de um encontro de domingo entre amigos, que se reúnem em uma tarde de final de semana para papear e produzir muita música boa. Além disso, o nome faz referência ao cantor Dominguinhos, um dos principais mestres da música pernambucana.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp