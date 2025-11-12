fechar
Cultura | Notícia

Show no Recife celebra povos originários com ritmos da fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia

Inédito em Pernambuco, show Fronteira Guarani reúne diferentes gerações da música sul-mato-grossense, na Caixa Cultural Recife

Por Emannuel Bento Publicado em 12/11/2025 às 15:55
Projeto Fronteira Guarani reúne várias gerações da música no Mato Grosso do Sul
Projeto Fronteira Guarani reúne várias gerações da música no Mato Grosso do Sul - THAMIRES MULATINHO/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O caldeirão musical da fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia chega ao Recife com o show Fronteira Guarani, inédito em Pernambuco.

As apresentações acontecem na quinta (14) e sexta-feira (15), às 20h, na CAIXA Cultural Recife, reunindo nomes da música sul-mato-grossense: Alzira E, Brô MCs, Marina Peralta e Hermanos Irmãos (formado por Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira), com participação especial do violeiro Raphael Vital.

Leia Também

No palco, os artistas apresentam fusões entre polca, rock, guarânia, reggae e rap em guarani, valorizando as raízes culturais da região e destacando narrativas que abordam a luta dos povos originários, além da preservação do Pantanal e do Cerrado.

"O show é uma união de sonoridades e narrativas, com timbres de viola e rima em guarani, reggae e guarânia, num espaço de fortalecimento da autoestima e do pertencimento das raízes sul-mato-grossenses e fronteiriças", explica Marina Peralta, que também assina a direção musical.

Música fronteiriça

Com trajetória iniciada nos anos 1970, Alzira E é referência da música fronteiriça e teve composições gravadas por artistas como Ney Matogrosso, Itamar Assumpção e Zélia Duncan.

O grupo Hermanos Irmãos revisita clássicos da música regional e explora o ritmo ternário característico do território guaranístico, conectando Brasil, Paraguai e Argentina.

Nova geração

Da nova geração, Marina Peralta e o grupo Brô MCs trazem ao palco as batidas do rap e do reggae. Marina ganhou projeção nacional com o hit "Só agradece", sucesso nas plataformas digitais.

Já o Brô MCs é reconhecido como o primeiro grupo de rap indígena do Brasil. Formado por Bruno Veron, Clemerson Batista, Charlie Peixoto e Kelvin Mbaretê, além do DJ Jhon, o grupo canta em português e guarani sobre a realidade dos Guarani Kaiowá, das comunidades Jaguapiru e Bororó, em Dourados (MS).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

SERVIÇO
Show Fronteira Guarani
Onde: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Quando: 14 e 15 de novembro de 2025 (sexta e sábado), às 20h
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Meia-entrada válida para clientes CAIXA e nos casos previstos em lei

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Cantor recifense de brega-funk VT Kebradeira é preso; saiba o motivo
PRISÃO

Cantor recifense de brega-funk VT Kebradeira é preso; saiba o motivo
Horóscopo 13/11: Mantenha a carteira fechada no início do dia para evitar gastar o que não tem
Astrologia

Horóscopo 13/11: Mantenha a carteira fechada no início do dia para evitar gastar o que não tem

Compartilhe

Tags