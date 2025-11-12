Show no Recife celebra povos originários com ritmos da fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O caldeirão musical da fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia chega ao Recife com o show Fronteira Guarani, inédito em Pernambuco.

As apresentações acontecem na quinta (14) e sexta-feira (15), às 20h, na CAIXA Cultural Recife, reunindo nomes da música sul-mato-grossense: Alzira E, Brô MCs, Marina Peralta e Hermanos Irmãos (formado por Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira), com participação especial do violeiro Raphael Vital.

No palco, os artistas apresentam fusões entre polca, rock, guarânia, reggae e rap em guarani, valorizando as raízes culturais da região e destacando narrativas que abordam a luta dos povos originários, além da preservação do Pantanal e do Cerrado.

"O show é uma união de sonoridades e narrativas, com timbres de viola e rima em guarani, reggae e guarânia, num espaço de fortalecimento da autoestima e do pertencimento das raízes sul-mato-grossenses e fronteiriças", explica Marina Peralta, que também assina a direção musical.

Música fronteiriça

Com trajetória iniciada nos anos 1970, Alzira E é referência da música fronteiriça e teve composições gravadas por artistas como Ney Matogrosso, Itamar Assumpção e Zélia Duncan.

O grupo Hermanos Irmãos revisita clássicos da música regional e explora o ritmo ternário característico do território guaranístico, conectando Brasil, Paraguai e Argentina.

Nova geração

Da nova geração, Marina Peralta e o grupo Brô MCs trazem ao palco as batidas do rap e do reggae. Marina ganhou projeção nacional com o hit "Só agradece", sucesso nas plataformas digitais.

Já o Brô MCs é reconhecido como o primeiro grupo de rap indígena do Brasil. Formado por Bruno Veron, Clemerson Batista, Charlie Peixoto e Kelvin Mbaretê, além do DJ Jhon, o grupo canta em português e guarani sobre a realidade dos Guarani Kaiowá, das comunidades Jaguapiru e Bororó, em Dourados (MS).

SERVIÇO

Show Fronteira Guarani

Onde: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Quando: 14 e 15 de novembro de 2025 (sexta e sábado), às 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Meia-entrada válida para clientes CAIXA e nos casos previstos em lei

