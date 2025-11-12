Show no Recife celebra povos originários com ritmos da fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia
Inédito em Pernambuco, show Fronteira Guarani reúne diferentes gerações da música sul-mato-grossense, na Caixa Cultural Recife
Clique aqui e escute a matéria
O caldeirão musical da fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia chega ao Recife com o show Fronteira Guarani, inédito em Pernambuco.
As apresentações acontecem na quinta (14) e sexta-feira (15), às 20h, na CAIXA Cultural Recife, reunindo nomes da música sul-mato-grossense: Alzira E, Brô MCs, Marina Peralta e Hermanos Irmãos (formado por Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira), com participação especial do violeiro Raphael Vital.
No palco, os artistas apresentam fusões entre polca, rock, guarânia, reggae e rap em guarani, valorizando as raízes culturais da região e destacando narrativas que abordam a luta dos povos originários, além da preservação do Pantanal e do Cerrado.
"O show é uma união de sonoridades e narrativas, com timbres de viola e rima em guarani, reggae e guarânia, num espaço de fortalecimento da autoestima e do pertencimento das raízes sul-mato-grossenses e fronteiriças", explica Marina Peralta, que também assina a direção musical.
Música fronteiriça
Com trajetória iniciada nos anos 1970, Alzira E é referência da música fronteiriça e teve composições gravadas por artistas como Ney Matogrosso, Itamar Assumpção e Zélia Duncan.
O grupo Hermanos Irmãos revisita clássicos da música regional e explora o ritmo ternário característico do território guaranístico, conectando Brasil, Paraguai e Argentina.
Nova geração
Da nova geração, Marina Peralta e o grupo Brô MCs trazem ao palco as batidas do rap e do reggae. Marina ganhou projeção nacional com o hit "Só agradece", sucesso nas plataformas digitais.
Já o Brô MCs é reconhecido como o primeiro grupo de rap indígena do Brasil. Formado por Bruno Veron, Clemerson Batista, Charlie Peixoto e Kelvin Mbaretê, além do DJ Jhon, o grupo canta em português e guarani sobre a realidade dos Guarani Kaiowá, das comunidades Jaguapiru e Bororó, em Dourados (MS).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
SERVIÇO
Show Fronteira Guarani
Onde: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Quando: 14 e 15 de novembro de 2025 (sexta e sábado), às 20h
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Meia-entrada válida para clientes CAIXA e nos casos previstos em lei
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />